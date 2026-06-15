Siêu tổ hợp 132.600ha, hạt nhân là dự án lấn biển Trần Đề - Cù Lao Dung do đại gia Ninh Bình đề xuất được lãnh đạo tỉnh đặc biệt quan tâm

Sơ đồ tổ hợp dự án triển khai tại Trần Đề (ảnh: Báo Cần Thơ).

Mới đây, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ Lê Công Lý đã có buổi làm việc với Tập đoàn Xuân Thiện về triển khai Tổ hợp cảng nước sâu, công - nông nghiệp kết hợp đô thị - du lịch.

Theo đề xuất của Tập đoàn Xuân Thiện, Tổ hợp dự án dự kiến có tổng diện tích khoảng 132.600ha , bao gồm: khu cảng biển nước sâu, khu công nghiệp, khu đô thị, dịch vụ, khu nông nghiệp và khu năng lượng tái tạo. Tổ hợp dự án với hạt nhân là dự án lấn biển dự kiến triển khai tại Trần Đề, Cù Lao Dung.

Tập đoàn cũng định hướng đầu tư dự án cảng biển nước sâu, được thiết kế tiếp nhận tàu trọng tải đến 250.000DWT, phục vụ xuất nhập khẩu cho Khu kinh tế Trần Đề cùng các vùng lân cận, định hướng trở thành trung tâm logistics chiến lược kết nối chuỗi cung ứng quốc tế. Đồng thời kết hợp dự án điện gió ngoài khơi, cung cấp điện cho tổ hợp dự án, vừa bổ sung nguồn cho lưới điện quốc gia…

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lê Công Lý khẳng định đây là dự án quy mô lớn và mang tầm chiến lược. Lãnh đạo thành phố đặc biệt quan tâm đến dự án này.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố ghi nhận tâm huyết của lãnh đạo Tập đoàn Xuân Thiện và yêu cầu các sở, ban, ngành thành phố quan tâm hỗ trợ Tập đoàn nhanh chóng hoàn thiện ý tưởng báo cáo cấp thẩm quyền cho ý kiến trong tháng 6.

Đồng thời, đề nghị nhà đầu tư tiếp tục đồng hành cùng thành phố, chủ động bám sát các cơ quan Trung ương nhằm thúc đẩy tiến trình triển khai các thủ tục liên quan theo quy định.

Trước đó, vào tháng 2/2026, Thường trực Thành ủy Cần Thơ đã có buổi tiếp và làm việc với Tập đoàn Xuân Thiện về việc đề xuất đầu tư tổ hợp dự án này.

Tại cuộc họp đầu năm, Tập đoàn Xuân Thiện cho rằng, nếu tổ hợp dự án được triển khai thì đây sẽ là bước ngoặt phát triển không chỉ cho TP Cần Thơ mà cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo tính toán của nhà đầu tư, khi đi vào hoạt động ổn định, tổ hợp dự án có thể đóng góp khoảng 20.000 tỷ đồng mỗi năm vào ngân sách, đồng thời giải quyết việc làm cho khoảng 100.000 lao động địa phương.

Tổ hợp dự án có tổng mức đầu tư khoảng 390.000 tỷ đồng, thời gian thực hiện khoảng 120 tháng kể từ khi được giao khu vực biển.﻿

Tập đoàn Xuân Thiện do doanh nhân Nguyễn Văn Thiện (SN 1970) dẫn dắt. Ông Thiện là con trai cả của doanh nhân Nguyễn Xuân Thành, người sáng lập của Tập đoàn Xuân Thành. Ông nổi tiếng với khả năng chèo lái doanh nghiệp trong kinh doanh, cũng như những đóng góp cho thể thao Nam Định (cũ), nay là Ninh Bình.

Tập đoàn Xuân Thiện có trụ sở tại tỉnh Ninh Bình, được thành lập vào những năm 2000, gồm nhiều công ty thành viên. Doanh nghiệp này hoạt động đa lĩnh vực như: nông nghiệp, khai thác, chế biến khoáng sản, năng lượng, tài chính, bảo hiểm, ngân hàng, sản xuất vật liệu xây dựng... Tập đoàn đã và đang triển khai nhiều dự án đầu tư trong và ngoài nước.

Tại Ninh Bình, Tập đoàn Xuân Thiện cũng là chủ đầu tư Tổ hợp 3 dự án Thép xanh tại khu vực Cồn Xanh có quy mô 425 ha, tổng vốn đầu tư lên đến gần 100.000 tỷ đồng (khoảng 4 tỷ USD).﻿