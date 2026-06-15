Bất động sản đô thị - nghỉ dưỡng tích hợp: “bến đỗ” mới của nhà đầu tư

Từ cú hích mang tên "trung tâm tài chính quốc tế VIFC-DN", cùng nền tảng du lịch vững chắc, một kỷ nguyên mới đang mở ra – nơi bất động sản đô thị – nghỉ dưỡng tích hợp trở thành xu hướng dẫn dắt thị trường.

BĐS Đà Nẵng: cần "nhiều hơn" một dòng sản phẩm nghỉ dưỡng

Sau giai đoạn tăng trưởng mạnh trong các năm 2023–2025, thị trường bất động sản Đà Nẵng đang bước vào một nhịp điều chỉnh mang tính chọn lọc hơn, đặc biệt ở phân khúc nghỉ dưỡng. Trong 4 tháng đầu năm 2026, dù nền kinh tế và du lịch ghi nhận sự phục hồi tích cực, thanh khoản bất động sản chưa có sự bứt phá tương ứng.

Theo các đơn vị nghiên cứu, năm 2025 Đà Nẵng ghi nhận khoảng 13.700 sản phẩm mới, trong đó căn hộ chiếm khoảng 76%, và giai đoạn 2025–2027 dự kiến có thêm hơn 12.300 căn từ 19 dự án tiếp tục gia nhập thị trường. Nguồn cung tăng nhanh trong khi tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn đã khiến sức hấp thụ có xu hướng chậm lại, giao dịch không còn lan rộng mà tập trung vào những dự án có vị trí tốt, pháp lý rõ ràng và khả năng khai thác thực tế.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là mặt bằng giá vẫn duy trì ở mức cao, phổ biến khoảng 90–100 triệu đồng/m² tại các khu vực trung tâm, ven sông Hàn và biển Mỹ Khê. Điều này cho thấy niềm tin dài hạn vào tiềm năng của thị trường chưa hề suy giảm mà đang dịch chuyển sang một giai đoạn "lọc" – nơi các sản phẩm mang tính đầu cơ dần nhường chỗ cho những tài sản có giá trị sử dụng thực và khả năng tạo dòng tiền. Thị trường không còn là cuộc chơi của số đông, mà là sân chơi của những sản phẩm có thể chứng minh được hiệu quả khai thác trong dài hạn.

Trong bối cảnh đó, Đà Nẵng đang đứng trước một bước ngoặt quan trọng khi đồng thời kích hoạt hai động lực tăng trưởng lớn là du lịch và tài chính, tạo nền tảng cho một chu kỳ phát triển mới.

Ở góc độ du lịch, thành phố tiếp tục giữ vai trò trung tâm nghỉ dưỡng hàng đầu Việt Nam khi 4 tháng đầu năm 2026, tổng lượt khách do các cơ sở lưu trú phục vụ ước gần 6 triệu lượt, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 3,4 triệu lượt – dẫn đầu cả nước, tăng 24,9%; khách trong nước đạt 2,6 triệu lượt, tăng 12,5% - cao nhất trong lịch sử ngành du lịch Đà Nẵng ghi nhận. Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt hơn 20.000 tỷ đồng, tăng 19,2%. Công suất phòng tại các khách sạn khu vực trung tâm luôn duy trì ở mức cao, đặc biệt trong dịp lễ tháng 4 vừa qua đạt trung bình 90%, phản ánh nhu cầu lưu trú thực tế vẫn rất lớn và ổn định.

Đà Nẵng dẫn đầu cả nước về thu hút khách du lịch, đặc biệt là khách nước ngoài – Nguồn: Tâm An

Song song với đó, việc Đà Nẵng được định hướng trở thành trung tâm tài chính quốc tế đang mở ra một không gian tăng trưởng hoàn toàn mới. Với lợi thế hạ tầng đồng bộ gồm sân bay quốc tế Đà Nẵng, cảng Tiên Sa và kế hoạch phát triển cảng nước sâu Liên Chiểu, cùng mạng lưới logistics kết nối trực tiếp Đà Nẵng với khu kinh tế mở Chu Lai và các khu công nghiệp tại Quảng Nam, Quảng Ngãi, thành phố đang dần trở thành đầu mối của dòng vốn, hàng hóa và nhân lực chất lượng cao tại khu vực miền Trung.

Điều này kéo theo sự gia tăng của cộng đồng chuyên gia quốc tế, doanh nhân và lực lượng lao động tri thức đến sinh sống và làm việc dài hạn, từ đó hình thành một cấu trúc nhu cầu lưu trú mới – không còn mang tính mùa vụ mà diễn ra liên tục quanh năm.

Trung tâm tài chính quố tế VIFC-DN sẽ trở thành động lực tăng trưởng mới cho BĐS Đà Nẵng – Nguồn: B.Vân

Đô thị – nghỉ dưỡng tích hợp, lời giải cho kỷ nguyên BĐS mới của Đà Nẵng

Chính sự giao thoa giữa hai dòng nhu cầu – du lịch ngắn hạn và lưu trú dài hạn của chuyên gia – đang tạo tiền đề cho sự xuất hiện của mô hình bất động sản đô thị – nghỉ dưỡng tích hợp. Nếu trước đây bất động sản nghỉ dưỡng chủ yếu phát triển tại các khu vực ven biển, phụ thuộc nhiều vào dòng khách du lịch và chịu ảnh hưởng của tính mùa vụ, thì hiện nay thị trường đang dịch chuyển sang những sản phẩm có khả năng vận hành linh hoạt hơn, phục vụ đồng thời nhiều nhóm khách hàng.

Bất động sản đô thị – nghỉ dưỡng tích hợp không chỉ cung cấp nơi ở, mà còn kết hợp đầy đủ các yếu tố của một môi trường sống hoàn chỉnh, nơi cư dân có thể làm việc, sinh hoạt và tận hưởng các tiện ích nghỉ dưỡng trong cùng một không gian. Đây là mô hình đã hình thành tại nhiều đô thị quốc tế, nơi ranh giới giữa "ở" và "nghỉ dưỡng" dần được xóa nhòa, thay bằng một trải nghiệm sống liên tục và đa chiều.

Đô thị – nghỉ dưỡng tích hợp, lời giải cho kỷ nguyên BĐS mới của Đà Nẵng

Đà Nẵng được xem là một trong những địa phương hiếm hoi tại Việt Nam hội đủ các điều kiện để mô hình này phát triển. Thành phố sở hữu cấu trúc đô thị gọn, dễ kết nối, quỹ đất ven sông – ven biển có giá trị cao, nền tảng du lịch đã được khẳng định, đồng thời đang đón nhận động lực tăng trưởng mới từ tài chính, logistics và công nghiệp. Khi những yếu tố này hội tụ, bất động sản không còn đơn thuần là tài sản để ở hay đầu tư tăng giá, mà trở thành một loại hình tài sản có khả năng tạo dòng tiền bền vững.

Trong bối cảnh đó, những dự án sở hữu vị trí trung tâm và được phát triển theo mô hình tích hợp đang nổi lên như nhóm tài sản dẫn dắt thị trường. M Riverside Danang là một trong những ví dụ tiêu biểu. Tọa lạc ngay mặt tiền sông Hàn – khu vực được xem là lõi trung tâm của Đà Nẵng, dự án nằm trên trục kết nối liên hoàn giữa cầu Rồng và cầu Trần Thị Lý, đồng thời tiếp cận trực tiếp với hệ tiện ích quan trọng của thành phố. Trên quỹ đất 1.853,25 m², M Riverside Danang được phát triển thành tòa tháp 25 tầng với 312 căn hộ thương mại, được phát triển theo mô hình "Work – Live – Resort".

Tại đây, không gian sống được thiết kế theo hướng mở, tối ưu tầm nhìn sông nước, đồng thời tích hợp các khu vực làm việc linh hoạt nhằm đáp ứng nhu cầu của nhóm chuyên gia và lực lượng lao động hiện đại. Hệ tiện ích được đầu tư theo tiêu chuẩn nghỉ dưỡng với hồ bơi, khu gym – yoga, nhà hàng, lounge, café, không gian thư giãn và các khu vực sinh hoạt cộng đồng, tạo nên một môi trường sống cân bằng ngay giữa trung tâm đô thị. Quan trọng hơn, mô hình này cho phép sản phẩm có thể phục vụ đồng thời nhiều nhóm khách hàng, từ chuyên gia nước ngoài cần nơi ở dài hạn đến khách du lịch lưu trú ngắn ngày, qua đó tạo ra dòng tiền ổn định và bền vững.

Trong giai đoạn thị trường đang phân hóa mạnh, những sản phẩm có khả năng đáp ứng đồng thời nhu cầu ở, làm việc và khai thác sẽ trở thành lựa chọn ưu tiên của nhà đầu tư. Sự chuyển dịch từ bất động sản nghỉ dưỡng truyền thống sang bất động sản đô thị – nghỉ dưỡng tích hợp vì vậy không chỉ là một xu hướng, mà là dấu hiệu của một kỷ nguyên mới – nơi giá trị thực và khả năng vận hành trở thành yếu tố cốt lõi quyết định sức hút của thị trường.

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