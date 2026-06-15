SLP và J&T Express hợp tác xây dựng trung tâm logistics tự động hóa tại miền Nam

Với tổng diện tích cho thuê (NLA) lên tới hơn 60.000 m², đây sẽ là một trong những trung tâm phân loại hàng hóa quy mô lớn của J&T Express Việt Nam tại khu vực miền Nam. Dự án được tích hợp hệ thống băng chuyền và phân loại tự động hiện đại, góp phần nâng cao năng lực xử lý, rút ngắn thời gian vận hành và duy trì hiệu suất ổn định ở quy mô lớn.

Hạ tầng xây dựng theo yêu cầu thế hệ mới phục vụ tăng trưởng logistics tại Việt Nam

Ngành logistics và thương mại điện tử tại Việt Nam đang tiếp tục ghi nhận tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ, với thương mại điện tử tăng khoảng 25% mỗi năm. Năm 2025, quy mô thị trường bán lẻ trực tuyến đạt khoảng 31 tỷ USD, chiếm gần 11% tổng doanh số bán lẻ cả nước, với gần 60% dân số tham gia mua sắm trực tuyến. Đà tăng trưởng này kéo theo nhu cầu ngày càng cao đối với các dịch vụ giao hàng nhanh, ổn định và có khả năng xử lý khối lượng lớn.

Khu vực miền Nam, đặc biệt là vùng TP. Hồ Chí Minh mở rộng, đang nổi lên như một trung tâm logistics trọng điểm nhờ quy mô tiêu dùng lớn và sự tập trung của các hoạt động công nghiệp. Tỉnh Tây Ninh cũng ngày càng đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái này nhờ vị trí chiến lược liền kề TP. Hồ Chí Minh cùng khả năng kết nối hạ tầng ngày càng hoàn thiện.

Tọa lạc tại Khu công nghiệp Nam Thuận, xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh, SLP Park Nam Thuận cách trung tâm TP. Hồ Chí Minh khoảng 28 km và có kết nối thuận lợi tới các tuyến giao thông huyết mạch liên kết khu Tây TP. Hồ Chí Minh với các cụm công nghiệp lân cận. Dự án đáp ứng đồng thời nhu cầu giao hàng chặng cuối và phân phối liên tỉnh, phản ánh nhu cầu ngày càng tăng đối với các giải pháp logistics quy mô lớn và vận hành hiệu quả.

SLP Park Nam Thuận – dự án trung tâm phân loại hàng hóa tự động theo mô hình xây dựng theo yêu cầu "built-to-suit" (BTS) thế hệ mới tại miền Nam Việt Nam

Hợp tác chiến lược thúc đẩy phát triển hạ tầng logistics hiện đại

Ông Đinh Hoài Nam, Trưởng Khối Kinh doanh của SLP Việt Nam chia sẻ: "Quan hệ hợp tác với J&T Express Việt Nam phản ánh cam kết chung của SLP trong việc thúc đẩy sự phát triển của hạ tầng logistics hiện đại tại Việt Nam. Thông qua SLP Park Nam Thuận, chúng tôi đang phát triển một dự án quy mô lớn, được thiết kế theo yêu cầu riêng, tích hợp công nghệ tự động hóa hiện đại và đáp ứng các tiêu chuẩn vận hành khắt khe của J&T Express Việt Nam."

Ông Phan Bình, Giám đốc Thương hiệu J&T Express Việt Nam cho biết: "Quan hệ hợp tác với SLP Việt Nam là một bước quan trọng trong chiến lược mở rộng của chúng tôi tại miền Nam Việt Nam. Dự án không chỉ giúp nâng cao năng lực xử lý và mở rộng quy mô mạng lưới, mà còn góp phần cải thiện hiệu quả vận hành thông qua việc ứng dụng công nghệ tự động hóa."

Dự án phản ánh xu hướng chuyển dịch đang diễn ra trên thị trường logistics Việt Nam, khi các doanh nghiệp ngày càng đẩy mạnh đầu tư vào tự động hóa, tối ưu mạng lưới và nâng cao chất lượng hạ tầng nhằm đáp ứng khối lượng đơn hàng ngày càng lớn cũng như yêu cầu giao hàng nhanh hơn. Dự kiến hoàn thành trong năm 2027, SLP Park Nam Thuận sẽ hỗ trợ phân loại và phân phối hàng triệu đơn hàng mỗi ngày, góp phần nâng cao hiệu quả logistics và củng cố năng lực giao nhận tại khu vực miền Nam.

SLP Việt Nam là nền tảng phát triển hạ tầng công nghiệp và logistics quy mô lớn tại Đông Nam Á, cung cấp các giải pháp nhà xưởng xây sẵn (RBF), nhà kho xây sẵn (RBW) và xây theo yêu cầu (BTS) ứng dụng công nghệ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của ngành sản xuất và chuỗi cung ứng hiện đại. SLP Việt Nam hoạt động dưới nền tảng của Ares Management Corporation – tập đoàn quản lý đầu tư thay thế toàn cầu. Với các dự án mới như SLP Park Tiên Du và SLP Park Nam Thuận, công ty tiếp tục mở rộng mạng lưới tài sản công nghiệp và logistics được quản lý chuyên nghiệp, đồng hành cùng các doanh nghiệp sản xuất và logistics thông qua hạ tầng đáng tin cậy, tiêu chuẩn kỹ thuật cao và định hướng hợp tác dài hạn tại Việt Nam.