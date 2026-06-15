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Đang huy động máy móc thi công sân bay 4.000 tỷ đồng do Sun Group đầu tư tại tại tỉnh rộng nhất Việt Nam, khu vực từng "sôi sục" vì sốt đất

| | Bất động sản

Báo cáo của đơn vị thi công cho biết, hiện đơn vị đã hoàn thành việc khoan địa chất; đang huy động máy móc để san lấp mặt bằng, ép cọc khu vực nhà ga và đài kiểm soát không lưu; xây dựng tường rào, đường công vụ.

Đang huy động máy móc thi công sân bay 4.000 tỷ đồng do Sun Group đầu tư tại tại tỉnh rộng nhất Việt Nam, khu vực từng "sôi sục" vì sốt đất- Ảnh 1.

Dự án Cảng hàng không Phan Thiết (hạng mục dân dụng)

Sáng 15/6, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng làm Trưởng đoàn đã kiểm tra thực tế tiến độ thực hiện Dự án Cảng hàng không Phan Thiết (hạng mục hàng không dân dụng), theo Báo Lâm Đồng.

Báo cáo của đơn vị thi công cho biết, hiện đơn vị đã hoàn thành việc khoan địa chất; đang huy động máy móc để san lấp mặt bằng, ép cọc khu vực nhà ga và đài kiểm soát không lưu; xây dựng tường rào, đường công vụ. Dự kiến cuối tháng 6 và đầu tháng 7/2026 sẽ tập trung máy móc, thiết bị và nhân công để đẩy nhanh tiến độ theo kế hoạch.

Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải đề nghị đơn vị thi công triển khai hạng mục theo đúng tiến độ; tập trung thiết bị, máy móc, nhân công nhiều hơn nữa để sớm hoàn thành theo kế hoạch đã cam kết.

Hạng mục hàng không dân dụng thuộc Cảng hàng không Phan Thiết được khởi công cuối tháng 4/2026, tổng vốn gần 4.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành đưa vào khai thác trong năm 2027.

Dự án do Công ty TNHH Cảng Hàng không Mặt Trời Phan Thiết (thuộc Sun Group) làm chủ đầu tư, triển khai trên diện tích gần 75 ha tại phường Mũi Né.

Theo thiết kế, sân bay đạt tiêu chuẩn cấp 4E, có thể khai thác các dòng máy bay thân rộng, công suất giai đoạn một khoảng 2 triệu hành khách mỗi năm.

Sân bay được định hướng phục vụ các chuyến bay nội địa, đồng thời có thể khai thác các chuyến bay quốc tế không thường lệ khi cần thiết, cũng như phục vụ công tác cứu trợ nhân đạo.

Theo thiết kế, khu bay sẽ có sân đỗ với 6 vị trí đỗ máy bay, hai đường lăn kết nối và đài kiểm soát không lưu cao 45 m. Nhà ga hành khách có diện tích từ 16.000 – 18.000 m2, đáp ứng công suất 2 triệu khách/năm, đi kèm hệ thống hạ tầng kỹ thuật, khu chức năng phụ trợ và bãi đỗ xe quy mô lớn.

Được biết, trong giai đoạn 2015 – 2021, thông tin quy hoạch sân bay Phan Thiết từng nhiều lần tạo “sóng” trên thị trường bất động sản khu vực xã Thiện Nghiệp (Bình Thuận cũ). Giá đất tại các trục đường chính liên tục tăng mạnh.

Ngọc Lan

Nhịp sống thị trường

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