Sau gần 1 năm ông Lê Thanh Thản tái xuất, Mường Thanh bất ngờ muốn đầu tư khu đô thị hơn 1.700 tỷ tại tỉnh vừa được Vingroup đầu tư dự án 1 tỷ USD

Theo Báo Đấu Thầu, CTCP Tập đoàn Mường Thanh (địa chỉ tại Điện Biên) là nhà đầu tư duy nhất nộp hồ sơ dự thầu Dự án Khu đô thị, thương mại, du lịch, dịch vụ và sân golf Huổi Phạ và phụ cận có tổng vốn đầu tư hơn 1.757 tỷ đồng. Đây là thông tin Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên nhấn mạnh trong Biên bản mở thầu Dự án vừa công bố.

Dự án được UBND tỉnh Điện Biên chấp thuận chủ trương đầu tư ngày 4/4/2026. Hồ sơ mời thầu Dự án được phát hành rộng rãi từ ngày 13/4/2026 đến ngày 12/6/2026.

Đây là dự án đầu tư sử dụng đất, với diện tích đất sử dụng 108 ha. Địa điểm thực hiện tại phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Quy mô dân số dự kiến khoảng 2.290 người.

Mục tiêu của dự án là hình thành một tổ hợp đa chức năng đồng bộ, hiện đại, khai thác hiệu quả quỹ đất và phát triển hệ sinh thái sống, làm việc, giải trí chất lượng cao, đáp ứng đa dạng nhu cầu về đất ở, nhà ở và hoạt động kinh doanh.

Đồng thời, dự án sẽ đóng vai trò là đầu mối kết nối hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội giữa các khu dân cư hiện hữu, góp phần bảo đảm sự đồng bộ trong quản lý cảnh quan, kiến trúc tại phường Điện Biên Phủ.

Dự án được kỳ vọng trở thành điểm nhấn đô thị mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững của địa phương.

Tổ hợp chung cư HH Linh Đàm (nguồn: Lễ Lễ).11

Bên cạnh động thái nộp hồ sơ dự thầu dự án tại Điện Biên, Mường Thanh đang thúc đẩy công tác giải phóng mặt bằng và triển khai Khu đô thị mới Mỹ Hưng - Cienco5 tại Hà Nội.

Mới đây, vào chiều 11/6/2026, tại Nhà văn hóa thôn Hạ đã diễn ra hội nghị tuyên truyền, triển khai công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) phục vụ dự án Khu đô thị mới Mỹ Hưng - Cienco5. Hội nghị nhằm thống nhất nội dung phối hợp giữa chính quyền địa phương và CTCP Địa ốc Cienco5 trong công tác GPMB, bảo đảm tiến độ triển khai dự án trên địa bàn.

Theo báo cáo, tổng diện tích thu hồi là khoảng 182 ha, thuộc địa bàn huyện Thanh Oai cũ, nay là các xã Bình Minh và Tam Hưng. Trong đó, diện tích nằm trong chỉ giới thu hồi trên địa bàn xã Bình Minh là 41 ha, trải rộng trên 4 thôn gồm Cầu, Mỹ, Minh Kha và Hạ.

Dự án này nằm liền kề hai khu đô thị Thanh Hà A và Thanh Hà B, đồng thời sở hữu lợi thế kết nối giao thông khi tiếp giáp tuyến đường trục phía Nam và đường Vành đai 4.

Trước đó, ông Lê Thanh Thản đã xuất hiện trở lại sau nhiều năm vắng bóng tại một buổi làm việc cũng liên quan đến dự án này. Cụ thể, chiều 20/8/2025, lãnh đạo xã Tam Hưng (Hà Nội) đã có buổi làm việc với Tập đoàn Mường Thanh để nghe báo cáo về tình hình và tiến độ triển khai các dự án đô thị trên địa bàn.

Về Tập đoàn Mường Thanh, đây là doanh nghiệp do “đại gia điếu cày” Lê Thanh Thản sáng lập, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực lưu trú và bất động sản. Theo giới thiệu trên website doanh nghiệp, Mường Thanh hiện sở hữu hơn 60 khách sạn với quy mô trên 12.000 phòng, tạo việc làm và môi trường phát triển cho hơn 10.000 lao động trên cả nước.

Từ nhiều năm qua, khi nhu cầu nhà ở tại các đô thị lớn tăng mạnh, doanh nghiệp của ông Lê Thanh Thản lựa chọn theo đuổi phân khúc chung cư giá rẻ. Đáng chú ý, nhiều dự án do Mường Thanh triển khai tại Hà Nội từng được mở bán với mức giá chỉ khoảng 10–15 triệu đồng/m², như Khu đô thị Đại Thanh, Khu đô thị Kim Văn – Kim Lũ hay tổ hợp chung cư HH Linh Đàm.

Tỉnh Điện Biên thời gian gần đây đã liên tục thu hút các dự án đầu tư quy mô lớn trong lĩnh vực đô thị, du lịch và dịch vụ. Mới đây, vào ngày 11/5/2026, UBND tỉnh Điện Biên phối hợp với Tập đoàn Vingroup tổ chức lễ động thổ dự án Khu đô thị mới, du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ thể thao phía Tây Bắc phường Điện Biên Phủ. Dự án có quy mô hơn 228 ha, nằm trên địa bàn phường Điện Biên Phủ và xã Thanh Nưa, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 23.660 tỷ đồng (gần 1 tỷ USD). Đây là dự án đô thị lớn nhất từ trước tới nay tại Điện Biên, được kỳ vọng tạo động lực phát triển đô thị, du lịch và dịch vụ cho khu vực Tây Bắc.



