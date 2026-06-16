Royal Boulevard: Nơi dòng tiền bền vững và chất sống thượng lưu cùng thăng hoa

Dòng sản phẩm này đang là lựa chọn hấp dẫn với giới doanh nhân và nhà đầu tư Hải Phòng nhờ khả năng kết hợp hài hòa giữa khai thác thương mại và tận hưởng cuộc sống.

Tái hiện những đại lộ thương mại danh tiếng giữa đảo Vũ Yên

Với các nhà đầu tư bất động sản thương mại, vị trí và dòng khách là những bảo chứng quan trọng nhất cho khả năng khai thác kinh doanh lâu dài.

Tại những đại lộ nổi tiếng thế giới, như Champs-Élysées (Paris) hay Orchard Road (Singapore), giá trị không nằm ở diện tích mặt bằng mà ở khả năng đón dòng khách khổng lồ mỗi ngày. Chính lưu lượng người qua lại đông đúc cùng sức mua lớn đã giúp các tuyến phố này duy trì sức sống thương mại bền bỉ và tỷ lệ lấp đầy ấn tượng. Đó cũng là lý do những dự án được quy hoạch bài bản, sở hữu dòng khách sẵn có luôn được giới đầu tư đánh giá cao.

Tại đảo Vũ Yên, Royal Boulevard đang hội tụ những lợi thế tương tự khi sở hữu vị trí nổi bật tại trung tâm phát triển mới của Hải Phòng, trải dài trên Đại lộ Hạnh Phúc và kết nối trực tiếp tới sân golf 36 hố, VinWonders cùng bến du thuyền cao cấp.

Đặc biệt, Royal Boulevard nằm liền kề phố đi bộ ven sông dài bậc nhất Việt Nam và Quảng trường Châu Âu - tâm điểm mới của các sự kiện văn hóa, giải trí và lễ hội tại thành phố Cảng. Dòng người đổ về vui chơi, trải nghiệm mỗi dịp cuối tuần và vào dịp lễ lớn đang góp phần tạo nên sức sống thương mại sôi động, mở ra dư địa khai thác kinh doanh khổng lồ tại đây.

Chỉ trong thời gian ngắn, khu vực này đã liên tiếp đón nhiều sự kiện thu hút đông đảo du khách, như concert Em Bé Chất, Lễ hội ẩm thực Goal, Grill & Beer Fest 2026 hay đêm nhạc "Từng Ngày" National Tour diễn ra vào ngày 20/6 tới của nghệ sĩ Bùi Trường Linh.

"Làn sóng lễ hội và dòng người đổ về không ngớt tạo bệ phóng giá trị cho bất động sản thương mại tại Vinhomes Royal Island. Trục giao thương ven sông kết hợp quảng trường Châu Âu là bảo chứng vững chắc để tỷ suất lợi nhuận từ tự doanh hoặc cho thuê luôn duy trì ổn định ở mức 8-10% mỗi năm", bà Bùi Thị Hoa, Giám đốc dự án Bighomes Group, cho biết.

Khi nơi ở cũng là tài sản tạo dòng tiền

Nếu vị trí là yếu tố tạo nên sức hấp dẫn về thương mại, thì thiết kế lại là điểm cộng giúp Royal Boulevard khác biệt so với nhiều dòng sản phẩm shophouse truyền thống.

Mỗi căn được xây dựng với kết cấu 4 tầng, cho phép gia chủ phân tách rõ ràng giữa khu vực kinh doanh và không gian sinh hoạt riêng tư. Tầng một và tầng hai có thể khai thác như cửa hàng, showroom, nhà hàng, quán cà phê, spa hoặc văn phòng giao dịch, trong khi các tầng trên được thiết kế như một không gian nghỉ dưỡng dành cho gia đình.

Từ tầng 3 trở lên, không gian được phát triển theo tiêu chuẩn của một căn hộ penthouse nghỉ dưỡng hạng sang dành cho gia đình đa thế hệ với tầm nhìn khoáng đạt hướng thẳng ra dòng sông tự nhiên và dải công viên xanh mát. Lợi thế này đặc biệt phù hợp với nhóm doanh nhân và chủ thương hiệu đang tìm kiếm mô hình "vừa ở vừa kinh doanh" mà không phải đánh đổi chất lượng cuộc sống.

Bên cạnh đó, Royal Boulevard được quy hoạch bài bản với lòng đường rộng, vỉa hè thoáng và mặt tiền phù hợp cho nhiều mô hình kinh doanh, như nhà hàng, quán cà phê, boutique thời trang, spa hay showroom cao cấp. Sự kết hợp giữa công năng linh hoạt và lợi thế vị trí góp phần gia tăng hiệu quả khai thác cho chủ sở hữu.

Royal Boulevard sở hữu mặt tiền sầm uất trải dài theo trục đường ven sông

Chị Linh Đan (38 tuổi), nhà sáng lập một thương hiệu thời trang dạ hội cao cấp tại Hải Phòng, cho biết Royal Boulevard đáp ứng đúng nhu cầu mà chị tìm kiếm nhiều năm qua.

"Đưa mô hình kết hợp giữa trưng bày trang sức và thời trang về Royal Boulevard, tôi biết mình chọn đúng tọa độ. Tầng 1 và 2 là gallery hạng sang hướng ra phố đi bộ để tiếp đón khách VIP. Còn tầng trên vẫn là không gian sinh hoạt riêng tư dành cho gia đình", chị chia sẻ.

Giá trị an cư và tiềm năng cho thuê dài hạn tại các tầng cao này càng được củng cố vững chắc khi mọi nhu cầu của cư dân, từ giáo dục Vinschool đến chăm sóc sức khỏe Vinmec đều hiện hữu ngay trước thềm nhà.

Chương trình Royal Island Summer 2026 mang tới cơ hội trải nghiệm các bộ môn thể thao quý tộc cho các cư dân nhí

Việc những căn shophouse đầu tiên chính thức được bàn giao từ tháng 5/2026 đang góp phần hiện thực hóa diện mạo một đại lộ thương mại mới giữa trung tâm đảo Vũ Yên. Nơi đây không chỉ sở hữu tiềm năng kinh doanh và khả năng gia tăng giá trị tài sản, mà còn mang đến một môi trường sống hiện đại, nơi chủ nhân có thể tận hưởng thành quả, xây dựng thương hiệu cá nhân và khẳng định dấu ấn riêng giữa trung tâm phát triển mới của thành phố Cảng.