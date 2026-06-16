Vinhomes đang sở hữu quỹ đất khổng lồ cỡ nào mà tự tin công bố dừng việc mở rộng quỹ đất dự án tại Việt Nam do "đã đủ"

Quyết định dừng mở rộng quỹ đất dự án tại Việt Nam của Vinhomes đang thu hút sự quan tâm của thị trường, đặc biệt trong bối cảnh doanh nghiệp liên tục triển khai nhiều đại dự án quy mô lớn trên cả nước.

Câu hỏi được nhiều nhà đầu tư đặt ra là Vinhomes hiện sở hữu quỹ đất lớn đến đâu để có thể chủ động “dừng lại” trong cuộc đua tích lũy dự án mới.

Theo thông điệp gửi cổ đông hồi tháng 4/2026 của ông Phạm Thiếu Hoa - Chủ tịch HĐQT Vinhomes, tính đến cuối năm 2025, Vinhomes sở hữu quỹ đất lớn nhất thị trường bất động sản với 29.500 ha.

Chỉ trong hơn 1 năm vừa qua, doanh nghiệp này này đã đưa ra thị trường 6 dự án mới : Vinhomes Wonder City tại Hà Nội, Vinhomes Golden City tại quận Dương Kinh (Hải Phòng), Vinhomes Green Paradise tại Cần Giờ (TP.HCM) và Vinhomes Green City tại Long An, Vinhomes Global Gate Hạ Long (Quảng Ninh), Vinhomes Saigon Park (TPHCM).

Chủ tịch Vinhomes từng nhận định, năm 2026 thị trường bất động sản được dự báo sẽ bước vào giai đoạn phục hồi có chọn lọc. Trong bối cảnh đó, Vinhomes sẽ tiếp tục hoàn thiện các dự án hiện hữu, mở rộng danh mục các dự án trọng điểm, ưu tiên phát triển các khu đô thị kiểu mẫu tại Hà Nội, Hạ Long, Đà Nẵng, Khánh Hòa và nhiều tỉnh thành chiến lược khác trên khắp cả nước.

Năm 2026, Vinhomes đặt mục tiêu tham vọng với chỉ tiêu doanh thu đạt 250.000 tỷ và lợi nhuận sau thuế đạt 50.000 tỷ đồng, lần lần lượt tăng 63% và 15% so với năm ngoái.

Tuy nhiên, ngày 16/6 ông Phạm Thiếu Hoa đã chia sẻ một thông tin bất ngờ về việc dừng mở rộng quỹ đất dự án tại Việt Nam: "Theo chỉ đạo của Chủ tịch Tập đoàn Phạm Nhật Vượng, chúng tôi đã quyết định ngưng hoàn toàn việc mở rộng quỹ đất dự án tại Việt Nam", ông Hoa cho biết.

Theo ông Hoa, Vinhomes không có ý định và nhu cầu độc chiếm thị trường ở cả hiện tại lẫn tương lai. Vinhomes vẫn hoạt động bình thường. Việc ngưng phát triển quỹ đất chỉ đơn giản là chúng tôi “biết đủ” , dừng mở rộng số lượng để tập trung phát triển chất lượng, tạo ra hàm lượng giá trị gia tăng cao hơn nữa trên mỗi mét vuông dự án.

Ông Hoa cũng khẳng định, Vinhomes vẫn hoạt động bình thường và không có ý định rút lui. Ở chiều ngược lại, việc Vinhomes chủ động dừng lại sẽ tạo cơ hội cho các doanh nghiệp khác gia nhập đường đua, tạo động lực cạnh tranh lành mạnh và đa dạng hơn cho thị trường bất động sản.

"Như Chủ tịch Phạm Nhật Vượng đã nhiều lần nhấn mạnh, cạnh tranh là động lực để phát triển. Càng nhiều doanh nghiệp tốt, khách hàng càng được hưởng lợi", ông Hoa khẳng định.