Tại phân khu 2, Global Park – Công viên Quốc tế, nơi quy hoạch trung tâm thương mại - dịch vụ và bệnh viện 5 sao, hạ tầng kỹ thuật cơ bản đang được triển khai. Tâm điểm của phân khu này là trung tâm ẩm thực quốc tế Global Village rộng hơn 19 ha, được dự kiến là một trong những khu vực ra hàng sớm của Vinhomes Saigon Park.