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Xà lan kín mặt kênh, máy móc đầy mặt đất, môi giới vây xung quanh dự án 59.000 tỷ, hot bậc nhất TP.HCM của Vinhomes

| | Bất động sản

Sau hơn 20 năm im ắng, vùng đất của ngõ Tây Bắc TP.HCM dần thức giấc khi KĐT Đại học Quốc tế (Vinhomes Saigon Park) bước vào thi công. Sà lan chở vật liệu, xe cơ giới, văn phòng môi giới và hàng quán cùng xuất hiện đón sóng đại đô thị.

Cận cảnh loạt sà lan, xe cơ giới tấp nập tại siêu đô thị đại học hơn 2 tỷ USD của Vinhomes ở TP.HCM - Ảnh 1.

Dự án KĐT Đại học Quốc tế (hay còn gọi là Vinhomes Saigon Park) do Công ty Cổ phần Đô thị đại học Quốc tế Berjaya Việt Nam (thuộc Vinhomes) phát triển tại xã Xuân Thới Sơn (TP.HCM). Dự án có quy mô khoảng 1.080ha (đã bao gồm 200 ha sân golf), gấp khoảng 1,4 lần diện tích quận 1 cũ.

Cận cảnh loạt sà lan, xe cơ giới tấp nập tại siêu đô thị đại học hơn 2 tỷ USD của Vinhomes ở TP.HCM - Ảnh 13.

Vinhomes Saigon Park có tổng mức đầu tư 59.000 tỷ đồng, tương đương 3/4 đường vành đai 3 TP.HCM. Khu đô thị nằm tại cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM, cạnh quốc lộ 22 và cách trung tâm khoảng 20km, thuận lợi kết nối với Tây Ninh và vùng phụ cận. Với lợi thế tiếp giáp kênh An Hạ, kênh Xáng, kênh 8 cùng các trục giao thông liên vùng, trong tương lai, nơi đây sẽ trở thành cực phát triển giáo dục – đô thị mới khi Vành đai 3, Vành đai 4 và metro hoàn thiện.

Cận cảnh loạt sà lan, xe cơ giới tấp nập tại siêu đô thị đại học hơn 2 tỷ USD của Vinhomes ở TP.HCM - Ảnh 2.

Đáng chú ý, dù mới thi công hơn một tháng, công trường đã ghi nhận loạt hoạt động san lấp, mở đường nội bộ, vận chuyển vật liệu và vận hành máy móc quy mô lớn, đánh thức một vùng đất từng im ắng suốt hơn 20 năm.

Cận cảnh loạt sà lan, xe cơ giới tấp nập tại siêu đô thị đại học hơn 2 tỷ USD của Vinhomes ở TP.HCM - Ảnh 3.


Cận cảnh loạt sà lan, xe cơ giới tấp nập tại siêu đô thị đại học hơn 2 tỷ USD của Vinhomes ở TP.HCM - Ảnh 5.

Đặc biệt, lợi thế tiếp giáp hệ thống kênh rạch giúp công trường có thể vận chuyển vật liệu bằng đường thủy, với loạt sà lan chở cát, vật liệu liên tục nối nhau vào dự án.

Cận cảnh loạt sà lan, xe cơ giới tấp nập tại siêu đô thị đại học hơn 2 tỷ USD của Vinhomes ở TP.HCM - Ảnh 6.

Ghi nhận đầu tháng 6/2026 (tức sau khoảng 40 ngày thi công) khu vực dự án đã thay đổi rõ rệt. Nhiều mũi san lấp đồng loạt vận hành, xe cơ giới ra vào tấp nập, các tuyến đường nội bộ dần hình thành, tạo nên không khí xây dựng khẩn trương tại cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM.

Cận cảnh loạt sà lan, xe cơ giới tấp nập tại siêu đô thị đại học hơn 2 tỷ USD của Vinhomes ở TP.HCM - Ảnh 7.

Một người dân sống gần dự án cho biết, nhiều hộ dân tại khu vực khá phấn khởi khi công trường bắt đầu chuyển động. “Chờ mãi cuối cùng dự án cũng làm. Khu này giờ nhộn nhịp hẳn lên”, người này nói.

Cận cảnh loạt sà lan, xe cơ giới tấp nập tại siêu đô thị đại học hơn 2 tỷ USD của Vinhomes ở TP.HCM - Ảnh 8.

Bên ngoài cổng dự án Vinhomes Saigon Park, các biển công trường, văn phòng môi giới và hàng quán dần mọc lên, cho thấy sức nóng đã bắt đầu lan ra khu vực xung quanh.

Cận cảnh loạt sà lan, xe cơ giới tấp nập tại siêu đô thị đại học hơn 2 tỷ USD của Vinhomes ở TP.HCM - Ảnh 9.

Bên trong công trường, nhiều khu vực đã dần được san lấp, tạo mặt bằng. Một số tuyến đường nội bộ và khu tập kết vật liệu cũng bắt đầu hình thành.

Cận cảnh loạt sà lan, xe cơ giới tấp nập tại siêu đô thị đại học hơn 2 tỷ USD của Vinhomes ở TP.HCM - Ảnh 10.

Tại phân khu 2, Global Park – Công viên Quốc tế, nơi quy hoạch trung tâm thương mại - dịch vụ và bệnh viện 5 sao, hạ tầng kỹ thuật cơ bản đang được triển khai. Tâm điểm của phân khu này là trung tâm ẩm thực quốc tế Global Village rộng hơn 19 ha, được dự kiến là một trong những khu vực ra hàng sớm của Vinhomes Saigon Park.

Cận cảnh loạt sà lan, xe cơ giới tấp nập tại siêu đô thị đại học hơn 2 tỷ USD của Vinhomes ở TP.HCM - Ảnh 11.

Các phân khu còn lại cũng đang được san lấp đồng bộ, chuẩn bị mặt bằng cho những hạng mục trọng điểm tiếp theo.

Cận cảnh loạt sà lan, xe cơ giới tấp nập tại siêu đô thị đại học hơn 2 tỷ USD của Vinhomes ở TP.HCM - Ảnh 12.

Khi hoàn thành, KĐT Đại học Quốc tế (Vinhomes Saigon Park) sẽ là nơi an cư của gần 200.000 cư dân và sinh viên, gấp hơn 5 lần dân số xã Xuân Thới Sơn cũ (khoảng 36.000 dân), tương đương dân số quận 4 cũ.

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Theo Quốc Hoàng - Huy Nguyễn

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