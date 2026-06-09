Xà lan kín mặt kênh, máy móc đầy mặt đất, môi giới vây xung quanh dự án 59.000 tỷ, hot bậc nhất TP.HCM của Vinhomes
Sau hơn 20 năm im ắng, vùng đất của ngõ Tây Bắc TP.HCM dần thức giấc khi KĐT Đại học Quốc tế (Vinhomes Saigon Park) bước vào thi công. Sà lan chở vật liệu, xe cơ giới, văn phòng môi giới và hàng quán cùng xuất hiện đón sóng đại đô thị.
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