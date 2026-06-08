Bị thu hồi hơn 50% thửa đất để làm đường, chỉ được đề xuất bồi thường bằng tiền, người dân thắc mắc sao không được bồi thường bằng đất ở: Cơ quan chức năng nói gì?

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Một người dân tại xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh vừa gửi kiến nghị đến Bộ Nông nghiệp và Môi trường liên quan đến phương án bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án mở rộng đường giao thông.

Theo phản ánh, gia đình ông Thân Văn Tú đang sử dụng thửa đất có diện tích thực tế 96,7 m², được UBND huyện Yên Phong giao đất có thu tiền sử dụng đất từ năm 1991. Năm 1998, gia đình được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 86 m². Phần diện tích còn lại khoảng 11 m² được sử dụng ổn định từ năm 1991, không có tranh chấp, không lấn chiếm và không bị xử lý vi phạm.

Dự án mở rộng tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng đi qua thửa đất nêu trên. Theo phương án giải phóng mặt bằng, gia đình bị thu hồi 51,8m² và còn lại 45,2 m². Tuy nhiên, Ban Giải phóng mặt bằng đề xuất bồi thường bằng tiền thay vì bố trí đất ở tái định cư, trong khi địa phương đã có quỹ đất tái định cư và một số hộ dân khác trong dự án được xem xét bồi thường bằng đất ở.

Ông Tú cho biết đây là thửa đất ở duy nhất của gia đình, nơi nhiều thế hệ đang sinh sống và không còn đất ở nào khác trên địa bàn xã Yên Phong. Ông Tú đề nghị làm rõ các vấn đề: việc bồi thường bằng tiền được áp dụng theo giá Nhà nước hay giá thị trường; trường hợp của gia đình có thuộc diện được bồi thường bằng đất ở hay không?Phần diện tích đất còn lại sau thu hồi có được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; và liệu có quy định bắt buộc phải thu hồi toàn bộ thửa đất mới được xem xét bồi thường bằng đất ở hay không?

Trả lời nội dung trên, Cục Quản lý đất đai cho biết Tại khoản 2 Điều 91 Luật Đất đai năm 2024 quy định về nguyên tắc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất như sau: Việc bồi thường về đất được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, trường hợp không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền... Trường hợp người có đất thu hồi được bồi thường bằng đất, bằng nhà ở mà có nhu cầu được bồi thường bằng tiền thì được bồi thường bằng tiền theo nguyện vọng đã đăng ký khi lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Đối với người có đất thu hồi nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất, quỹ nhà ở thì được xem xét bồi thường bằng đất khác mục đích sử dụng với loại đất thu hồi hoặc bằng nhà ở.

Việc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở được quy định tại Điều 98 Luật Đất đai năm 2024, Điều 11 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Việc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân được quy định tại Điều 96 Luật Đất đai năm 2024, Điều 12 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Việc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất phi nông nghiệp không phải là đất ở của hộ gia đình, cá nhân được quy định tại Điều 99 Luật Đất đai năm 2024, Điều 13 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Về bố trí tái định cư đối với trường hợp trong hộ gia đình có nhiều thế hệ hoặc có nhiều cặp vợ chồng cùng chung sống trên một thửa đất ở bị thu hồi thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 111 Luật đất đai năm 2024.﻿

Liên quan đến giá đất tính bồi thường, tại khoản 6 Điều 3 Nghị quyết số 254/2025/QH15 quy định giá đất tính tiền bồi thường về đất quy định tại khoản 2 Điều 91 của Luật Đất đai và giá đất tính tiền sử dụng đất tại nơi tái định cư quy định tại khoản 3 Điều 111 của Luật Đất đai được tính theo giá đất trong bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất.

Về trường hợp cụ thể của ông Tú tại Yên Phong, Cục Quản lý đất đai cho biết do không có hồ sơ, tài liệu chi tiết kèm theo nên không đủ cơ sở để kết luận việc áp dụng phương án bồi thường bằng tiền hay bằng đất ở có đúng quy định hay không? Cơ quan này đề nghị công dân liên hệ cơ quan quản lý đất đai tại địa phương để được xem xét, giải quyết trên cơ sở hồ sơ cụ thể và các quy định pháp luật hiện hành.