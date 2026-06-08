Novaland của ông Bùi Thành Nhơn đón tin vui từ tỉnh rộng nhất Việt Nam

Theo Báo Lâm Đồng, sáng 8/6, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có buổi làm việc với lãnh đạo Novaland nhằm rà soát, tháo gỡ khó khăn cho các dự án trọng điểm của doanh nghiệp tại khu vực phía Đông tỉnh.

Theo báo cáo, hiện có 7 dự án thuộc hệ sinh thái Novaland đang gặp vướng mắc trong quá trình triển khai. Các khó khăn chủ yếu liên quan đến điều chỉnh mục tiêu đầu tư, gia hạn tiến độ sử dụng đất, thủ tục nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quy hoạch khoáng sản và xử lý các tồn tại theo kết luận thanh tra trước đây.

Trong đó, dự án Du lịch nghỉ dưỡng Hòn Giồ tại phường Tiến Thành đã triển khai 122/130 công trình, nhiều khu biệt thự đạt mức hoàn thiện từ 88–95%, một số căn đã đưa vào khai thác. Tuy nhiên, dự án đang gặp vướng mắc trong thủ tục điều chỉnh mục tiêu đầu tư do tiến độ sử dụng đất đã hết thời gian gia hạn.

Tương tự, dự án Khu du lịch dã ngoại Đức Tân dù đã hoàn tất nhiều thủ tục liên quan đến quy hoạch, môi trường và đấu nối hạ tầng nhưng vẫn chưa được cấp phép xây dựng do vướng tiến độ sử dụng đất.

Đối với dự án Khu tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Vương Cung với tổng vốn đầu tư gần 1.900 tỷ đồng, doanh nghiệp đã hoàn tất nhận chuyển nhượng khoảng 23,5 ha, song vẫn còn hơn 7 ha chưa hoàn thành do vướng hồ sơ đất đai của các hộ dân.

Nhóm dự án tại khu vực Mũi Né tiếp tục gặp khó khăn liên quan đến quy hoạch khoáng sản và các kết luận thanh tra. Một số dự án khác cũng đang được rà soát nhằm xử lý tồn tại và hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan.

Đại diện Novaland cho biết, phần lớn các dự án chậm tiến độ do ảnh hưởng của dịch Covid-19, quá trình xác định giá đất kéo dài, thay đổi quy hoạch và các thủ tục hành chính. Doanh nghiệp kiến nghị tỉnh tiếp tục hỗ trợ tháo gỡ để sớm hoàn thiện pháp lý, đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Toàn cảnh buổi làm việc (Ảnh: Báo Lâm Đồng).

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, qua rà soát hồ sơ cho thấy một số kiến nghị của doanh nghiệp có cơ sở xem xét, đặc biệt là các trường hợp bị ảnh hưởng bởi yếu tố khách quan hoặc phát sinh từ điều chỉnh chính sách, quy hoạch. Sở cũng đề nghị doanh nghiệp tiếp tục bổ sung hồ sơ pháp lý để làm cơ sở tham mưu UBND tỉnh xử lý theo quy định.

Đối với các dự án liên quan vùng dự trữ khoáng sản, cơ quan chức năng yêu cầu doanh nghiệp sớm hoàn thiện báo cáo đánh giá mức độ ảnh hưởng. Các dự án có nhu cầu điều chỉnh mục tiêu đầu tư cũng phải rà soát kỹ, bảo đảm phù hợp với quy hoạch tỉnh và quy hoạch địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh cho biết, nhiều khó khăn của các dự án đã được nhận diện rõ, chủ yếu thuộc lĩnh vực đất đai và cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành để xử lý. Ông đề nghị các cơ quan chuyên môn đẩy nhanh tiến độ rà soát, hướng dẫn cụ thể nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp tục triển khai dự án.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Trọng Yên nhấn mạnh, tỉnh luôn thể hiện tinh thần đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp để các dự án sớm đi vào hoạt động, đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các sở, ngành và địa phương rà soát toàn bộ quy hoạch, bảo đảm tính đồng bộ giữa quy hoạch tỉnh với quy hoạch đô thị và nông thôn cấp xã, tránh chồng lấn và phát sinh vướng mắc trong quá trình triển khai.

Đối với các dự án cần điều chỉnh chức năng hoặc gia hạn tiến độ sử dụng đất, tỉnh yêu cầu xác định rõ nguyên nhân khách quan, đồng thời tuân thủ chặt chẽ quy định pháp luật về đất đai, đầu tư, đấu thầu, đấu giá để tránh phát sinh sai phạm.

Riêng các dự án đã cơ bản hoàn thành, các cơ quan chức năng được giao tập trung hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục để sớm đưa vào khai thác, vận hành. Các dự án liên quan đến kết luận thanh tra cũng phải khẩn trương khắc phục tồn tại, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

“Quan điểm của Lâm Đồng là các dự án đã triển khai, đã đầu tư thì phải cố gắng tháo gỡ để tiếp tục thực hiện”, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Trọng Yên nhấn mạnh.