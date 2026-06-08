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Công ty con của Novaland lấy tài sản gì để đảm bảo cho khoản tín dụng hơn 4.000 tỷ đồng?

| | Bất động sản

Đầu tư Địa ốc No Va dùng tài sản đảm bảo trái phiếu để để tiếp tục đảm bảo cho 02 khoản tín dụng tổng trị giá hơn 4.060 tỷ đồng.

CTCP Đầu tư Địa ốc No Va mới đây công bố thông tin về thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Cụ thể, Đầu tư Địa ốc No Va sử dụng tài sản đảm bảo đang bảo đảm cho trái phiếu NVJCH2024004, NVJCH2025005 và NVJCH2026006 gồm toàn bộ quyền sử dụng đất dự án đảo Phượng Hoàng 2, quyền tài sản phát sinh từ dự án đảo Phượng Hoàng 2 và toàn bộ phần vốn góp của thành viên góp vốn tại Công ty để tiếp tục đảm bảo cho 02 khoản tín dụng tổng trị giá hơn 4.060 tỷ đồng.

Trong đó, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Nova Tân Gia Phát vay 2.275 tỷ đồng, để nhận chuyển nhượng 56% phần vốn góp tại Công ty TNHH Ngôi nhà Mega thuộc sở hữu của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã: NVL).

Bên cạnh đó, CTCP Dịch vụ Thương mại Đầu tư Thiên Hà vay 1.786 tỷ đồng nhằm nhận chuyển nhượng 43,9% phần vốn góp tại Công ty TNHH Ngôi nhà Mega.

Được biết, Đầu tư Địa ốc No Va và Ngôi nhà Mega đều là công ty con của NVL với tỷ lệ sở hữu hơn 99,9%. Đảo Phượng Hoàng 2 là Khu đô thị dịch vụ thương mại cao cấp Cù Lao Phước Hưng - phân khu 2 (phân khu Phoenix) thuộc đại đô thị Aqua City.

Công ty con của Novaland lấy tài sản gì để đảm bảo cho khoản tín dụng hơn 4.000 tỷ đồng? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Cả 3 lô trái phiếu nêu trên đều được Đầu tư Địa ốc No Va phát hành vào tháng 8/2020, là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm và không phải nợ thứ cấp, lãi suất phát hành 10%.

Trong đó, lô NVJCH2024004 trị giá 610 tỷ đồng và NVJCH2026006 trị giá 355 tỷ đồng, đều đáo hạn vào tháng 8/2026. Còn lô NVJCH2025005 có giá trị phát hành 610 tỷ đồng, hiện còn lưu hành 460 tỷ đồng, đáo hạn vào tháng 8/2027.

Về hoạt động kinh doanh, Đầu tư Địa ốc No Va báo lãi sau thuế 77 tỷ đồng trong năm 2025, giảm 31% so với kỳ báo cáo trước.

Tính đến cuối năm 2025, vốn chủ hơn doanh nghiệp ở mức gần 6.951 tỷ đồng, tăng nhẹ sau một năm. Trong đó bao gồm 5.577 tỷ đồng vốn điều lệ và gần 608 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cùng với gần 766 tỷ đồng lợi ích thuộc về cổ đông không kiểm soát.

Tổng nợ phải trả cùng thời điểm ghi nhận gần 8.600 tỷ đồng, giảm gần 300 tỷ đồng sau một năm. Trong đó, nợ phải trả khác chiếm hơn 7.100 tỷ đồng và hơn 1.400 tỷ đồng dư nợ trái phiếu.


Theo Hà Ly

An Ninh Tiền Tệ

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