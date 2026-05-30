Doanh nghiệp BĐS bước vào cuộc đại phẫu chưa từng có trong lịch sử: Đất Xanh Group, Cen Land, Novaland đồng loạt “xoay trục”

Gần đây nhất, sự kiện Đất Xanh Group công bố tái cấu trúc đã thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư. Sau 23 năm hoạt động, doanh nghiệp tái cấu trúc với tên gọi mới là BLUEMARQ Group, đánh dấu bước chuyển từ mô hình phát triển bất động sản sang nền tảng đầu tư và quản lý tài sản.

Đồng thời, doanh nghiệp giới thiệu mô hình vận hành gồm 4 trụ cột: Bluemarq Investment (đầu tư, huy động vốn, kết nối nguồn lực tài chính), Bluemarq Development (phát triển bất động sản), Bluemarq Asset Management (quản lý, vận hành và khai thác tài sản) và Dat Xanh (giữ vai trò thương hiệu dịch vụ bất động sản chủ lực).

Với chiến lược mới, doanh nghiệp chuyển từ “real estate developer” sang “real asset manager”, tức không chỉ phát triển và bán sản phẩm mà còn tham gia sở hữu, vận hành và gia tăng giá trị tài sản trong dài hạn. Theo đại diện doanh nghiệp, việc tái cấu trúc xuất phát từ yêu cầu thay đổi mô hình tăng trưởng khi thị trường bước sang giai đoạn mới.

Ông Lương Trí Thìn, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược doanh nghiệp cho rằng mô hình chỉ tập trung phát triển dự án và bán sản phẩm sẽ dễ chịu tác động theo chu kỳ thị trường. Trong bối cảnh dòng vốn toàn cầu đang tái cấu trúc, các lĩnh vực như hạ tầng, dữ liệu và bất động sản ngày càng trở thành tài sản chiến lược, lợi thế sẽ thuộc về các tổ chức có khả năng huy động, phân bổ vốn hiệu quả và sở hữu hệ thống tài sản quy mô lớn.

“Nếu tiếp tục đi theo con đường cũ, doanh nghiệp sẽ bị giới hạn bởi chính mô hình tăng trưởng của mình”, ông Thìn nhấn mạnh.

Mô hình hoạt động của Bluemarq Group.

Cen Land cho thấy doanh nghiệp đang chuẩn bị cho một đợt tái cấu trúc toàn diện trong thời gian tới. Theo kế hoạch, bên cạnh hoạt động phân phối bất động sản vốn là cốt lõi, công ty dự kiến mở rộng sang 4 mảng mới, gồm: đầu tư và phát triển bất động sản; nền tảng công nghệ bất động sản; đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực; cùng với quản lý, vận hành, khai thác bất động sản.

Theo định hướng này, Cen Land sẽ vận hành theo mô hình công ty mẹ – công ty con, trong đó các đơn vị thành viên đảm nhiệm từng trụ cột chuyên biệt. Song hành là việc hình thành đội ngũ lãnh đạo phụ trách các mảng kinh doanh trọng yếu, hướng tới nâng cao tính chuyên môn hóa và hiệu quả vận hành.

Động thái trên cho thấy sự dịch chuyển rõ nét trong tư duy phát triển của doanh nghiệp, từ vai trò trung gian phân phối sang tham gia sâu hơn vào toàn bộ chuỗi giá trị bất động sản, từ khâu tạo lập, phát triển đến vận hành và gia tăng giá trị tài sản.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, Cen Land lần đầu giới thiệu đội ngũ lãnh đạo phụ trách từng trụ cột chiến lược mới, chủ yếu là các nhân sự trẻ đã có nhiều năm kinh nghiệm trong hệ sinh thái.

Với Novaland, doanh nghiệp cho biết đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất và cơ bản hoàn tất quá trình tái cấu trúc, từng bước lấy lại đà tăng trưởng, hướng tới phát triển bền vững.

Theo đại diện công ty, quá trình này đã đạt tiến triển trên 3 trụ cột chính gồm tiến độ dự án, tình hình tài chính và nền tảng quản trị. Tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 23/4, HĐQT đã thông qua việc bầu ông Bùi Cao Nhật Quân giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2026–2031, thay thế ông Bùi Thành Nhơn.

Sau khi chuyển giao vị trí, ông Bùi Thành Nhơn đồng thời rút khỏi vai trò người đại diện theo pháp luật. Sự thay đổi này không chỉ mang ý nghĩa kế thừa mà còn đánh dấu một giai đoạn vận hành mới của hệ sinh thái Nova trong bối cảnh tái cấu trúc sâu rộng.

Song song với đó, Novaland cũng kiện toàn bộ máy quản trị với việc bổ sung loạt nhân sự cấp cao vào HĐQT và ban điều hành, nhằm kết hợp giữa kinh nghiệm nội bộ và yếu tố đổi mới.

Về tài chính, doanh nghiệp tiếp tục theo đuổi phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi dư nợ gốc trái phiếu, đồng thời đẩy mạnh thương thảo với trái chủ và tìm kiếm nhà đầu tư cho các khoản vay chuyển đổi. Đối với gói trái phiếu quốc tế hơn 300 triệu USD (lãi suất 5,25%/năm), đại hội cổ đông đã thông qua phương án gia hạn kỳ hạn đến ngày 16/7/2028.

Theo TS. Cấn Văn Lực, sự thay đổi của môi trường tiền tệ đang buộc doanh nghiệp bất động sản phải tái cấu trúc toàn diện, từ chiến lược tài chính, danh mục dự án đến cơ cấu sản phẩm. Ông cho rằng thách thức lớn nhất hiện nay không còn là việc “có vốn hay không”, mà là khả năng thích nghi với mặt bằng lãi suất mới.

Ông cũng nhấn mạnh, tái cấu trúc sản phẩm là yêu cầu bắt buộc khi thị trường đang dư thừa phân khúc cao cấp nhưng thiếu nhà ở trung cấp và nhà ở xã hội.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc Khối Chiến lược và Đầu tư HASCO Holdings, nhận định thị trường bất động sản đang bước vào một chu kỳ phát triển mới sau giai đoạn tăng trưởng nóng dựa trên kỳ vọng giá.

Theo ông, bất động sản là lĩnh vực hấp thụ lượng vốn lớn và liên quan tới hơn 40 ngành nghề, nhưng trong thời gian dài lại vận hành theo tâm lý “mua là có lời”, khiến đầu cơ gia tăng. Khi chu kỳ tăng trưởng nóng kết thúc, những rủi ro bắt đầu bộc lộ, đòi hỏi thị trường phải tái cấu trúc theo hướng minh bạch và bền vững hơn.

“Xu hướng sắp tới sẽ chuyển từ đầu cơ sang tạo ra giá trị thực. Giá trị bất động sản phải đến từ khả năng khai thác và tạo ra dòng tiền”, ông Thuận nhận định.

Ông cũng cho rằng hiện tồn tại nhiều dự án dở dang, bỏ hoang nhưng vẫn có khả năng tái cấu trúc nếu được khơi thông dòng vốn. Việc thúc đẩy hoạt động M&A và dẫn vốn vào các dự án này không chỉ giúp “hồi sinh” tài sản mà còn có thể trở thành động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới.







