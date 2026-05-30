Vinhomes chuẩn bị khởi công khu công nghiệp hơn 5.600 tỷ tại thành phố có diện tích nhỏ nhất Việt Nam

Theo thông tin mới nhất từ Báo Hải Phòng, địa phương đang đẩy mạnh triển khai 6 dự án khu công nghiệp thuộc Khu kinh tế ven biển phía Nam.

Trong đó, 3 dự án đã được khởi công và 3 dự án còn lại đang trong giai đoạn hoàn thiện thủ tục, chuẩn bị bước vào triển khai xây dựng.

Các khu công nghiệp đang trong quá trình hoàn tất thủ tục đầu tư gồm: Ngũ Phúc, Trấn Dương – Hòa Bình (khu A) và Trấn Dương – Hòa Bình (khu B) giai đoạn 1. Đây đều là những dự án được kỳ vọng sẽ mở rộng không gian phát triển công nghiệp, đồng thời tăng sức hút dòng vốn đầu tư nước ngoài vào địa phương.

Trong đó, đáng chú ý là Khu công nghiệp Ngũ Phúc (giai đoạn 1), đây là dự án do CTCP Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Hải Phòng làm chủ đầu tư. Mới đây, UBND xã Nghi Dương đã phối hợp cùng CTCP Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Hải Phòng và các đơn vị liên quan đã tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân có đất thuộc diện giải phóng mặt bằng, phục vụ dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Ngũ Phúc (giai đoạn 1).

Theo đó, 117 hộ gia đình, cá nhân có đất nông nghiệp tại thôn Xuân Đông (59 hộ) và thôn Xuân Đoài (58 hộ) đã được nhận tiền bồi thường, hỗ trợ với tổng kinh phí 108,86 tỷ đồng, tương ứng diện tích thu hồi 20,5 ha.

Đến nay, địa phương đã hoàn thành giải phóng mặt bằng khoảng 89,2 ha trên toàn địa bàn xã. Theo kế hoạch, thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục tập trung giải phóng mặt bằng phần diện tích tại thôn Nghi Dương, bảo đảm tiến độ triển khai dự án.

Được biết, Khu công nghiệp Ngũ Phúc (giai đoạn 1) có quy mô 238 ha, tổng vốn đầu tư hơn 5.670 tỷ đồng, triển khai tại xã Nghi Dương (trước đây thuộc huyện Kiến Thụy), TP Hải Phòng. Dự án dự kiến triển khai trong 5 năm, từ quý II/2025 đến hết quý II/2030.

Khi hoàn thành, khu công nghiệp được định hướng thu hút các ngành nghề như điện, điện tử, viễn thông, dược phẩm, công nghiệp hỗ trợ, vật liệu mới, năng lượng sạch và năng lượng tái tạo.

Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm, hướng tới hình thành khu công nghiệp hiện đại với hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, tạo động lực thu hút đầu tư đa ngành, thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Cả nước hiện có 7 thành phố trực thuộc Trung ương. Trong số này, TP Hải Phòng là địa phương có diện tích nhỏ nhất, với khoảng 3.195 km². Tuy nhiên, nếu xét về quy mô nền kinh tế, TP Hải Phòng hiện đứng thứ 3 cả nước sau TP.HCM và Hà Nội.



