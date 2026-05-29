Hà Nội sắp có thêm một khu đô thị 30ha gần siêu dự án “kỳ tích sông Hồng” 28 tỷ USD của liên danh Đại Quang Minh – THACO – Hòa Phát

Một góc xã Ô Diên, Hà Nội. (Ảnh: Hà Nội Mới)

Sở Tài chính TP. Hà Nội vừa thông báo mời nhà đầu tư quan tâm dự án Khu đô thị tại ô A6 thuộc quy hoạch phân khu S1, xã Ô Diên.

Dự án có diện tích 29,6 ha, được xác định theo 3 quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được UBND huyện Đan Phượng (cũ) phê duyệt trong năm 2025.

Dự án được chia thành 3 khu chức năng. Cụ thể, khu phía Bắc rộng gần 9ha, với nhóm đất ở hơn 6,2ha, gồm 133 căn nhà ở liền kề, chung cư 2.303 căn và 232 căn nhà ở xã hội. Tổng dân số hơn 5.800 người.

Phân khu Trung tâm có diện tích hơn 10,7ha, nhóm đất ở hơn 6,6ha, gồm 194 căn nhà ở liền kề, 12 căn biệt thự, 945 căn chung cư và 156 căn nhà ở xã hội, đáp ứng cho gần 3.200 người.

Cuối cùng là phân khu phía Nam rộng gần 10ha, đất nhóm nhà ở gần 4,5ha, gồm 371 căn nhà ở liền kề và 192 căn nhà ở xã hội, dân số gần 1.900 người.

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 7.640 tỷ đồng. Trong đó, vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư chiếm tối thiểu 15% tổng vốn, tương ứng khoảng hơn 1.146 tỷ đồng; còn lại hơn 6.494 tỷ đồng sử dụng vốn vay và vốn huy động hợp pháp khác.

Tiến độ thực hiện đến quý 4/2029 đưa vào khai thác, vận hành. Thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được UBND thành phố Hà Nội giao đất, cho thuê đất.

Tại xã Ô Diên, liên danh CTCP Địa ốc Đại Quang Minh - CTCP Tập đoàn Trường Hải (THACO) - CTCP Tập đoàn Hòa Phát đã đề xuất triển khai Dự án thành phần 8 - Cụm công viên tại bãi sông xã Ô Diên thuộc Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Cụm công viên có quy mô hơn 166 ha và tổng mức đầu tư 7.190 tỷ đồng, dự kiến triển khai từ năm 2030 - 2038.﻿

Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng có quy mô sử dụng đất hơn 11.400 ha gồm các cấu phần chính gồm trục đại lộ cảnh quan; công viên cảnh quan, vui chơi giải trí; các khu đất phát triển đô thị; đất mặt nước; đất hạ tầng kỹ thuật và đất khác.

Dự án chia thành 5 nhóm loại hình dự án với 18 dự án thành phần. Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 736.963 tỷ đồng (tương đương gần 28 tỷ USD).

Tiến độ thực hiện dự án dự kiến từ năm 2026 đến năm 2038, trong đó giai đoạn 2026-2030 sẽ ưu tiên tập trung hoàn thành đầu tư xây dựng các công trình, hạ tầng chính của dự án gồm trục đại lộ cảnh quan hai bên sông; kè và chỉnh trị lòng, bờ sông hai bên sông; công viên công cộng phường Phú Thượng.﻿