Chuyện gì đây: Một đại gia BĐS bất ngờ đặt mục tiêu lãi 86.000 tỷ đồng, tham vọng vượt mặt Vinhomes của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Sunshine Group đang triển khai hàng loạt dự án lớn tại khu vực Tây Hồ Tây - Ciputra. Hiện dự án Noble Palace Tay Ho với hàng trăm dinh thự, shop villas đang trong giai đoạn hoàn thiện cuối cùng tại KĐT Ciputra.

Thị trường bất động sản Việt Nam đang chứng kiến những biến chuyển mang tính bước ngoặt. Lâu nay, vị trí độc tôn về quy mô và lợi nhuận của Vinhomes gần như không thể bị xô đổ. Thế nhưng, sự trỗi dậy nhanh chóng của Sunshine Group (mã: KSF) cùng những mục tiêu tăng trưởng đầy tham vọng đang dần định hình lại cục diện, tạo nên một cuộc đua song mã đầy kịch tính trên đường đua tỷ USD.

Bước ngoặt của Sunshine bắt đầu từ năm 2025, khi hợp nhất thành công Sunshine Homes (UPCoM: SSH) sau thương vụ hoán đổi cổ phiếu chiến lược. Nhờ thương vụ này, trong năm 2025 Sunshine ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng đột biến với doanh thu đạt hơn 20.200 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hơn 11.290 tỷ đồng, lần lượt tăng gấp 8 lần và 11 lần so với năm 2024.

Không chỉ dừng lại ở Sunshine Homes, Sunshine Group đẩy mạnh hàng loạt thương vụ M&A các doanh nghiệp, chủ đầu tư quy mô lớn trong lĩnh vực bất động sản và xây dựng. Danh sách thâu tóm nối dài với những cái tên đáng chú ý như: CTCP Sunshine Sky Villa, CTCP Đầu tư DIA, CTCP Sunshine Tây Hồ, CTCP Thiên Hải, CTCP BĐS Wonderland, CTCP Thái Minh Land, Công ty TNHH Long Biên Land, Công ty TNHH Thương mại Kim Thanh... và đặc biệt là thương vụ sáp nhập CTCP Tập đoàn Xây dựng SCG (HNX: SCG).

Sang năm 2026, Sunshine tiếp tục đặt mục tiêu tổng doanh thu 40.000 tỷ đồng, cùng 15.000 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Trọng tâm của năm nay là bàn giao và ghi nhận doanh thu thấp tầng Noble Palace Tay Ho, cùng một phần thấp tầng Noble Palace Tay Thang Long Worldhotels Residences và phân khu S2-S4 của dự án Sunshine Sky City.

Tính đến cuối quý I/2026, Sunshine công bố rót hơn 21.600 tỷ đồng để xây dựng các đại dự án như Noble Crystal Tay Ho Worldhotels Residences, Noble Palace Tay Thang Long Worldhotels Residences và Sunshine Sky City.

Đáng chú ý, đầu năm 2026 Liên doanh Sunshine Group đã khởi công Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City với quy mô gần 700 ha, dân số dự kiến khoảng gần 200.000 người, mang ý nghĩa chiến lược trong lộ trình tái cấu trúc không gian phát triển Thủ đô theo định hướng đa cực, đa trung tâm. Tiếp nối dự án này, Susnhine Group cũng vừa công bố sẽ khởi công siêu dự án Noble Rivera (Phúc Thọ - Hà Nội) tổng quy mô gần 400ha với gần 2.000 biệt thự cho giới tài phiệt chạy dọc 11km ven sông.

Đặc biệt, mới đây Sunshine Group cũng hé lộ Trung tâm R&D, quy mô 4 tỷ USD, diện tích sàn gần 400.000m², dự kiến quy tụ khoảng 20.000 nhà khoa học, chuyên gia và kỹ sư.

Lộ trình phát triển của Sunshine tiếp tục được đẩy cao trong các năm tiếp theo. Năm 2027, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 71.000 tỷ đồng và lợi nhuận 29.000 tỷ đồng, với trọng tâm bàn giao các dự án Noble Crystal Tay Ho Worldhotels Residences, Noble Palace Tay Thang Long Worldhotels Residences, cùng các dự án Noble Crystal Long Bien Worldhotels Residences , khu thấp tầng Sunshine Legend City và thấp tầng Alluvia Sunshine Marina.

Đên năm 2028 được xác định là năm bùng nổ khi Sunshine đặt kế hoạch doanh thu lên tới 200.000 tỷ đồng và lợi nhuận 86.000 tỷ đồng. Động lực đến từ việc hoàn thành bán hàng và bàn giao hàng loạt dự án lớn Khu biệt thự dành cho giới tài phiệt (Noble Rivera), sản phẩm thấp tầng tại Khu đô thị thông minh ven sông Đại Phước. Các dự án cao tầng cũng sẽ hoàn thành xây lắp để bàn giao gồm: Sunshine Legend City, Aluvia Sunshine Marina, Noble Crystal Riverside. Đồng thời, tập đoàn tiếp nối bàn giao quỹ căn còn lại của thấp tầng Noble Palace Tay Thang Long Worldhotels Residences, Sunshine Legend City và dự án Sunshine Bay Retreat tại Vũng Tàu.

Nếu đạt được, con số lợi nhuận 86.000 tỷ đồng mà Sunshine nhắm tới vào năm 2028 sẽ chính thức vượt qua mức dự phóng lợi nhuận của các công ty chứng khoán dành cho "ông lớn" Vinhomes cùng thời điểm.





(Nguồn Sunshine Group, CTCK BSC).

Bên kia chiến tuyến, dù đối mặt với áp lực cạnh tranh ngày càng lớn, Vinhomes vẫn duy trì vai trò dẫn dắt nhờ chiến lược mở rộng quy mô.

Theo nhận định từ CTCK BSC, quá trình triển khai dự án của VHM trong 5 năm trở lại đây có tốc độ đáng kinh ngạc. Nếu như trước 2024, doanh nghiệp chủ yếu làm các khu đô thị 100-400ha tại vùng lõi đô thị, thì năm 2024 đánh dấu bước chuyển sang tập trung bán sỉ và hoàn thiện các dự án vùng lõi cuối cùng.

Từ năm 2025, tầm vóc của VHM nâng lên tầm cao mới với các đại đô thị 1.000-3.000ha tại ngoại ô và trung tâm hành chính mới. Đến năm 2026, quy mô này tiếp tục phình to lên mức 5.000-10.000ha, hình thành các đô thị vệ tinh gắn với hệ thống hạ tầng kết nối quy mô lớn.

Lợi thế của Vinhomes không chỉ nằm ở năng lực tài chính mà còn ở khả năng thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển hạ tầng và giãn dân – những yếu tố giúp doanh nghiệp nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các địa phương.

Nhờ tiến độ triển khai vượt kỳ vọng, đặc biệt là khả năng bán sỉ tại các dự án lớn như Khu đô thị Đại học Quốc tế và Global Gate Hạ Long, BSC đã điều chỉnh tăng dự phóng kết quả kinh doanh của Vinhomes. Cụ thể, năm 2026, lợi nhuận dự kiến đạt 59.824 tỷ đồng (tăng 46%), trong khi doanh số mở bán mới ước đạt 260.726 tỷ đồng. Động lực chính là lượng bàn giao tại Ocean Park 2 & 3, kỳ vọng bán sỉ tại KĐT Đại học Quốc tế và doanh số từ Vinhomes Green Paradise.

Giai đoạn 2027–2028, lợi nhuận ròng của Vinhomes được dự báo lần lượt đạt 65.311 tỷ đồng và 71.819 tỷ đồng, tăng trưởng ổn định 9–10%. Doanh số mở bán năm 2027 có thể đạt 432.100 tỷ đồng, được dẫn dắt bởi "bộ ba" đại dự án: Vinhomes Green Paradise, Global Gate Hạ Long và Global Sportia.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, ban lãnh đạo Vinhomes nhấn mạnh chiến lược kết hợp bán buôn và bán lẻ sẽ tiếp tục là trụ cột. Theo doanh nghiệp, mô hình này giúp tối ưu chi phí vốn và rút ngắn vòng đời phát triển dự án.

Thực tế, nhu cầu mua buôn đang gia tăng rõ rệt, không chỉ từ các đối tác trong nước mà còn từ các nhà đầu tư Đông Nam Á. Trong khi đó, thị trường bán lẻ chịu tác động nhất định từ yếu tố kinh tế vĩ mô, song được đánh giá chỉ là ảnh hưởng ngắn hạn khi nhu cầu nhà ở tại Việt Nam vẫn duy trì ở mức cao trong dài hạn.