Siêu công trình trên mặt nước dài nhất hành tinh được dựng lên chỉ trong 14 tháng với 9.500 trụ bê tông, giữ kỷ lục suốt 70 năm, mang đến trải nghiệm như “đến tận cùng thế giới”

Nằm vắt ngang mặt hồ rộng lớn tại bang Louisiana (Mỹ), Lake Pontchartrain Causeway không chỉ là một công trình giao thông quy mô lớn, mà còn được xem là một trong những trải nghiệm lái xe đặc biệt nhất thế giới. Với chiều dài hơn 38 km, cây cầu từng giữ kỷ lục Guinness là cầu vượt mặt nước dài nhất hành tinh trong suốt nhiều thập kỷ, trở thành biểu tượng tiêu biểu cho năng lực xây dựng hạ tầng của thế kỷ 20.

Về cấu trúc, công trình thực chất gồm hai tuyến cầu chạy song song. Cầu hướng nam gồm hai làn xe, được đưa vào khai thác từ ngày 30/8/1956; trong khi đó, cầu hướng bắc với thiết kế tương tự hoàn thành vào năm 1969. Mỗi tuyến có tổng chiều dài khoảng 38,4 km, được nâng đỡ bởi hơn 9.500 trụ bê tông cùng hàng nghìn nhịp cầu liên tiếp.

Xét về chi tiết kỹ thuật, cầu hướng nam gồm 2.246 nhịp, mỗi nhịp rộng khoảng 8,5 m và dài 17 m; trong khi cầu hướng bắc có 1.506 nhịp, giữ nguyên bề rộng nhưng chiều dài mỗi nhịp lên tới 25,6 m. Các kết cấu nhịp sử dụng dầm bê tông cốt thép dự ứng lực đúc liền, tích hợp đồng thời lan can và mặt cầu. Toàn bộ hệ thống được chống đỡ bởi các trụ bê tông đúc sẵn, có chiều dài trung bình khoảng 27,4 m.

Đáng chú ý, dù có quy mô đồ sộ, quá trình xây dựng tuyến cầu đầu tiên chỉ diễn ra trong khoảng 14 tháng. Dự án đã áp dụng phương pháp thi công dây chuyền và sản xuất hàng loạt, một bước tiến mang tính tiên phong khi lần đầu tiên được triển khai ở một cây cầu dài hàng chục km.

Một trong những đặc điểm tạo nên “bản sắc” riêng của công trình là thiết kế gần như tuyến thẳng tuyệt đối, không có đoạn cong lớn hay điểm dừng giữa chừng. Chính sự kéo dài liên tục này khiến hành trình trở nên đơn điệu về mặt thị giác, đồng thời dễ gây ra cảm giác mất phương hướng, đặc biệt trong điều kiện thời tiết xấu như sương mù dày.

Không giống những cây cầu thông thường với điểm đầu – cuối rõ ràng, hành trình qua Lake Pontchartrain Causeway gần như siêu thực. Khi phương tiện rời khỏi đất liền, không gian xung quanh nhanh chóng bị “xóa nhòa”, chỉ còn lại mặt nước trải dài vô tận. Trong nhiều thời điểm, người lái gần như không thể xác định đường chân trời, tạo cảm giác như đang di chuyển trong một không gian vô định.

Chính trải nghiệm này khiến không ít tài xế rơi vào trạng thái căng thẳng hoặc mất định hướng nhẹ, đặc biệt là những người có tâm lý e ngại không gian rộng hoặc mặt nước sâu. Nhiều người mô tả hành trình trên cầu giống như “lái xe đến tận cùng thế giới”, khi phía trước chỉ là một dải đường thẳng kéo dài bất tận.

Cây cầu còn gắn liền với nhiều câu chuyện thực tế gây chú ý. Đã có nhiều tài xế đi được nửa đường thì bỗng "sợ cứng người" vì chứng sợ biển và cảnh sát buộc phải hộ tống họ đi nốt chặng đường còn lại. Có những đứa trẻ sơ sinh đã chào đời trên cầu cao tốc này khi mẹ của chúng không thể đợi thêm để xe đi đến bệnh viện ở đầu bên kia. Trường hợp ấn tượng là từng có một chiếc máy bay cỡ nhỏ hết nhiên liệu khi bay qua khu vực này, cuối cùng may mắn đã hạ cánh an toàn xuống cầu.

Những tình huống như vậy phần nào phản ánh đặc thù vận hành của cây cầu: một khi đã đi vào tuyến, người tham gia giao thông gần như không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục hành trình cho đến điểm cuối.

Trong suốt nhiều thập kỷ, Lake Pontchartrain Causeway giữ vững danh hiệu “cây cầu trên mặt nước dài nhất thế giới”. Đến năm 2011, kỷ lục này bị thách thức khi cầu vịnh Giao Châu (Trung Quốc) với chiều dài 46,5 km được đưa vào sử dụng. Tiếp đó, năm 2018, cầu Hong Kong – Chu Hải – Macau dài 55 km tiếp tục gây chú ý.

Tuy nhiên, các công trình này bao gồm cả những đoạn đi qua đảo nhân tạo hoặc đường hầm dưới biển, làm dấy lên tranh luận về tiêu chí xác lập kỷ lục. Trước thực tế đó, Tổ chức Kỷ lục Guinness đã phân tách thành hai hạng mục: Lake Pontchartrain Causeway được công nhận là cầu dài nhất thế giới chạy liên tục trên mặt nước, trong khi cầu vịnh Giao Châu giữ kỷ lục về tổng chiều dài cầu vượt nước.