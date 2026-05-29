Sau khi Vingroup, FPT, FLC,... đổ bộ, tỉnh rộng thứ 2 cả nước sắp có siêu dự án 2.600 tỷ do "ông lớn" Hàn Quốc đầu tư

UBND tỉnh Gia Lai vừa có tờ trình gửi HĐND tỉnh đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác nhằm triển khai Dự án Khu văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí kết hợp thương mại dịch vụ, du lịch 1 tại xã Cát Tiến.

Dự án được thực hiện trên địa bàn xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc khoảnh 1, 2, tiểu khu 216B, xã Cát Thành, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định), với tổng diện tích khoảng 308 ha. Trong đó, diện tích thuộc đối tượng phải thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng là 191,56 ha, chủ yếu là rừng phòng hộ có nguồn gốc từ rừng trồng.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, việc triển khai dự án là cần thiết nhằm hình thành một biểu tượng mới cho ngành công nghiệp văn hóa của địa phương, góp phần đưa Gia Lai trở thành điểm đến du lịch tầm cỡ khu vực Đông Nam Á. Dự án được định hướng xây dựng như một không gian kết nối giữa nghệ thuật, sáng tạo và du lịch, hướng tới thu hút dòng khách có giá trị cao, qua đó nâng tầm vị thế du lịch của tỉnh trên bản đồ khu vực và quốc tế. Khi đi vào vận hành, dự kiến dự án có thể đón khoảng 1,2 triệu lượt khách quốc tế mỗi năm.

Bên cạnh đó, dự án được kỳ vọng đóng góp đáng kể vào nguồn thu ngân sách địa phương thông qua các sắc thuế như thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động thương mại, dịch vụ, lưu trú; cùng các khoản phí liên quan đến đất đai, mặt nước và khai thác tài nguyên du lịch.

Được biết, ﻿chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Blooming Sky. Doanh nghiệp này do hai ông Lee Soo Man và Jang Chin Hyuk làm đồng Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT). Trong đó, ông Lee Soo Man được biết đến là nhà sáng lập SM Entertainment - công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc, quản lý nhiều nhóm nhạc như SNSD, Super Junior, Exo, Red Velvet...

Hiện chủ đầu tư dự án đã lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường sơ bộ và đang được Bộ Nông nghiệp và Môi trường lấy ý kiến tham vấn. Theo báo cáo, khu đất dự án có phía Bắc giáp bãi cát và đất trồng phi lao; phía Nam giáp đất trồng phi lao và khu nuôi tôm công nghệ cao; phía Đông giáp biển Đông; phía Tây giáp đường ven biển. Hiện trạng sử dụng đất chủ yếu là đất rừng trồng trên cát, đất rừng trồng khác, đất mặt nước (sông, suối) và bãi cát.

Doanh nghiệp đánh giá khu vực dự án có lợi thế về hạ tầng giao thông hiện hữu, thuận tiện cho vận chuyển vật liệu, đồng thời nhận được sự đồng thuận của người dân địa phương. Tuy nhiên, một số khó khăn vẫn tồn tại như hệ thống hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ, chưa đạt tiêu chuẩn; việc đấu nối, hoàn trả hạ tầng, đặc biệt là hệ thống thoát nước và tưới tiêu, cần được nghiên cứu kỹ lưỡng.

Dự án đã được UBND tỉnh Gia Lai chấp thuận nhà đầu tư vào ngày 27/11/2025, với tổng vốn đầu tư hơn 2.599 tỷ đồng (trong đó chi phí thực hiện hơn 2.446 tỷ đồng). Vốn góp của nhà đầu tư khoảng 389 tỷ đồng, phần còn lại là vốn huy động.

Về tiến độ, dự án dự kiến hoàn tất công tác quy hoạch chi tiết 1/500, báo cáo đánh giá tác động môi trường và các thủ tục pháp lý trong giai đoạn từ quý III/2025 đến quý I/2026; triển khai thi công hạ tầng kỹ thuật toàn khu trong giai đoạn quý II đến quý IV/2026. Giai đoạn 2027 – 2028, dự án sẽ đưa vào vận hành thử nghiệm Khu 1, bao gồm sân golf 27 lỗ và các hạng mục dịch vụ cơ bản; tiếp đó triển khai Khu 2 – trung tâm đại nhạc hội từ năm 2028.

Thời gian gần đây, Gia Lai liên tục thu hút sự quan tâm của nhiều tập đoàn lớn. Đáng chú ý, Tập đoàn FLC đã ký biên bản ghi nhớ nghiên cứu đầu tư hàng loạt dự án quy mô lớn trong các lĩnh vực hạ tầng hàng không, logistics, du lịch nghỉ dưỡng và đô thị, với tổng vốn định hướng khoảng 150.000 tỷ đồng.

Tập đoàn FPT cũng cam kết đồng hành cùng tỉnh trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026–2030. Hai bên đã ký thỏa thuận hợp tác và bản ghi nhớ nghiên cứu đầu tư Khu công nghệ số tập trung Long Vân với tổng vốn dự kiến khoảng 613 tỷ đồng, đồng thời khảo sát các dự án giáo dục tại Quy Nhơn và Pleiku.

Phía THACO cũng tiếp tục mở rộng hoạt động nông nghiệp công nghệ cao tại Gia Lai. Tập đoàn tập trung phát triển vùng trồng cây ăn trái xuất khẩu và chăn nuôi bò quy mô lớn, với diện tích dự kiến lên tới 25.000 ha.

Ở lĩnh vực năng lượng, đầu năm nay, tỉnh Gia Lai đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy điện gió Xã Trang - Giai đoạn 2 (tổng vốn đầu tư hơn 3.350 tỷ đồng) có hai nhà đầu tư là CTCP Điện gió Trung Nam Thuận Nam (thuộc Trung Nam Group) và CTCP Năng lượng Vinenergo (thuộc Tập đoàn Vingroup).

Tương tự, Dự án Nhà máy điện gió Bờ Ngoong (tổng vốn đầu tư hơn 3.764 tỷ đồng) có 2 nhà đầu tư gồm CTCP Năng lượng Vinenergo và Liên danh Trung Nam Bờ Ngoong.