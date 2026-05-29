Chuẩn bị thu hồi hơn 290ha đất của 1.700 hộ dân để triển khai siêu dự án 72.000 tỷ sở hữu vị trí 4 mặt giáp sông Đồng Nai do liên danh Sun Group đầu tư

Toàn cảnh khu vực triển khai dự án (ảnh: Quốc Hoàng - Huy Nguyễn).

Mới đây, UBND phường Trấn Biên thông báo về việc thu hồi đất do UBND phường Hiệp Hòa quản lý, nay là phường Trấn Biên, để thực hiện Dự án Khu đô thị Hiệp Hòa tại phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai.

Theo đó, khu đất thu hồi có địa chỉ tại phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai. Lý do thu hồi đất là để Nhà nước thực hiện Dự án Khu đô thị Hiệp Hòa.

Thông báo nêu rõ, về bố trí tái định cư, việc thực hiện sẽ căn cứ theo phương án bố trí tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt và theo đúng quy định của pháp luật.

Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất chi nhánh Biên Hòa gửi thông báo thu hồi đất đến UBND phường Trấn Biên; đồng thời thực hiện việc thông báo thu hồi đất và danh sách kèm theo tại trụ sở UBND phường Trấn Biên, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi và trên trang thông tin điện tử của phường trong suốt thời gian bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

UBND phường Trấn Biên đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan phối hợp thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc, xác định diện tích đất, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất, xác định nguồn gốc đất để làm cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo đúng quy định pháp luật.

Trước đó, hồi tháng 3/2026, UBND tỉnh phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cho Khu đô thị Hiệp Hòa.﻿

Để triển khai đại dự án ven sông này, cơ quan chức năng sẽ tiến hành thu hồi toàn bộ diện tích đất rộng khoảng hơn 291 ha (gần 293 ha). Quá trình giải phóng mặt bằng dự kiến sẽ tác động tới gần 1.700 hộ gia đình, cá nhân với khoảng hơn 3.000 thửa đất nằm trong ranh giới quy hoạch.﻿

Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường được chủ đầu tư lấy ý kiến vào giữa tháng 7/2025, dự án Khu đô thị Hiệp Hòa nằm trên Cù lao Phố với bốn mặt giáp sông Đồng Nai, tọa lạc tại phường Trấn Biên (trước đây thuộc thành phố Biên Hòa), tỉnh Đồng Nai.

Chủ đầu tư dự án là liên danh gồm 5 nhà đầu tư: Công ty TNHH Lan Anh - Phú Quốc; Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt Trời; Công ty TNHH Mặt Trời Hạ Long; Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản Mặt Trời; Công ty TNHH Đầu tư Biển Đẹp Phú Quốc.

Dự án có tổng vốn đầu tư gần 72.300 tỷ đồng, trong đó vốn góp của liên danh hơn 10.800 tỷ đồng, còn lại là vốn huy động. Riêng chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư khoảng 16.700 tỷ đồng.

Dự án có tổng diện tích trên 290 ha, theo báo cáo, khu vực quy hoạch xây khu đô thị chủ yếu là đất sản xuất nông nghiệp (có diện tích 140 ha), chiếm hơn 48% tổng diện tích đất.

Khu đô thị Hiệp Hòa dự kiến sẽ cung cấp gần 10.200 sản phẩm nhà ở thuộc nhiều loại hình, trong đó: Gần 5.100 căn chung cư; khoảng 2.100 căn nhà ở liền kề; 1.300 căn nhà ở xã hội; hơn 700 căn biệt thự…

Ngoài ra, tại dự án còn có các hạng mục dịch vụ, du lịch như căn hộ lưu trú, văn phòng - khách sạn, khu nghỉ dưỡng... Quy mô dân số khoảng 31.600 người.

Tiến độ thực hiện dự án từ năm 2024 - 2036 (12 năm kể từ ngày phê duyệt chấp thuận nhà đầu tư), được phân kỳ đầu tư theo 6 giai đoạn.﻿