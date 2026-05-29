Vĩnh Long tung loạt “siêu dự án” ven biển nghìn tỷ, tăng tốc cuộc đua thành cực tăng trưởng mới miền Tây

Vĩnh Long tập trung nguồn lực cho siêu dự án ven biển gần 9.200 tỷ đồng

Để mở đường cho một chu kỳ phát triển mới, tỉnh Vĩnh Long đang ưu tiên bố trí nguồn lực cho các công trình trọng điểm thuộc lĩnh vực giao thông, năng lượng sạch, thủy lợi và hạ tầng nông thôn. Chính quyền địa phương đồng thời yêu cầu các sở ngành quyết liệt tháo gỡ khó khăn về vốn, đất đai và đẩy nhanh tiến độ thi công, nhưng vẫn phải đảm bảo chất lượng và an toàn công trình.

Tâm điểm của chiến lược liên kết vùng là dự án hành lang ven biển quy mô gần 9.200 tỷ đồng sử dụng vốn vay ADB và vốn đối ứng giai đoạn 2025 - 2030. Tuyến đường dài hơn 60 km sẽ kết nối hàng loạt khu vực ven biển, tạo trục động lực mới cho phát triển kinh tế biển của toàn vùng.

Các công trình, dự án đang trong quá trình triển khai

Dự án sở hữu vị trí chiến lược khi kết nối trực tiếp với cầu Cổ Chiên 2 ở đầu tuyến và khép nối với đường dẫn cầu Đại Ngãi trên Quốc lộ 60 ở cuối tuyến. Tuyến chính dài hơn 56 km được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng với 2 làn xe, vận tốc 80 km/h, đồng thời xây mới 30 cây cầu bê-tông cốt thép.

Đáng chú ý, dự án còn bao gồm hạng mục xây dựng cầu Cửa Cung Hầu 1, Cửa Cung Hầu 2 cùng tuyến đường dẫn gần 4 km với quy mô 4 làn xe, góp phần hình thành “xương sống” giao thông ven biển mới cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Song song đó, Vĩnh Long cũng tăng tốc nhiều dự án vượt sông quy mô lớn nhằm mở rộng không gian phát triển liên vùng. Trong đó, cầu Cửa Đại nối Vĩnh Long với Đồng Tháp có tổng vốn đầu tư hơn 4.564 tỷ đồng dự kiến khởi công vào quý III/2026, mở ra tuyến ven biển xuyên suốt qua nhiều địa phương.

Nhiều công trình khác cũng đang được đẩy nhanh tiến độ như cầu Đại Ngãi 1 nối Vĩnh Long với TP. Cần Thơ đã hoàn thành gần 70% khối lượng thi công, hay cầu Ba Lai 8 với tổng vốn hơn 2.255 tỷ đồng hiện đạt hơn 26% tiến độ.

Tuy nhiên, bên cạnh “gam màu sáng” của hạ tầng giao thông, Khu kinh tế Định An là nơi được kỳ vọng trở thành trung tâm kinh tế biển mới của vùng vẫn đang đối mặt hàng loạt nút thắt lớn.

Tại đây, tổ hợp dự án hơn 5.920 tỷ đồng do Công ty TNHH Xây dựng Hàm Giang triển khai trên diện tích 468 ha đang rơi vào tình trạng chậm tiến độ kéo dài. Dự án khu bến tổng hợp Định An dù khởi công từ năm 2017 nhưng đến nay bến số 1 mới đạt khoảng 62% khối lượng, trong khi nhiều hạng mục quan trọng như bến số 2, bến số 3, kho xăng dầu và nạo vét luồng vẫn “đứng bánh”.

Tương tự, dự án cảng Trà Cú và khu công nghiệp thuộc cảng dù cơ bản hoàn tất giải phóng mặt bằng nhưng vẫn chưa thể thi công do vướng thủ tục pháp lý, khiến doanh nghiệp bị xử phạt vì chậm tiến độ.

Trong bối cảnh hàng loạt đại dự án đang được kích hoạt, việc tháo gỡ các “điểm nghẽn” tại Khu kinh tế Định An được xem là chìa khóa để Vĩnh Long hiện thực hóa tham vọng trở thành cực tăng trưởng mới của kinh tế biển miền Tây trong giai đoạn tới.