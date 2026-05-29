Sắp có thêm siêu dự án 33.000 tỷ nằm giữa 2 cây cầu dây văng, liền kề khu đô thị nghìn tỷ của Vinhomes

Chiều 28/5, Thường trực HĐND xã Vĩnh Thanh tổ chức hội nghị giám sát công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án Khu đô thị thông minh – sinh thái trên địa bàn, nhằm rà soát tiến độ, làm rõ các tồn tại, vướng mắc và trách nhiệm trong quá trình triển khai.

Theo báo cáo của UBND xã Vĩnh Thanh, đến nay Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã hoàn thành GPMB gần 196/268 ha diện tích cần thu hồi, đạt khoảng 73%. Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ đã chi trả đạt hơn 1.460 tỷ đồng cho 2.914 hộ dân.

Phần diện tích còn lại, khoảng 27%, chủ yếu nằm ở các trường hợp phức tạp, kéo dài qua nhiều năm...

Tại buổi giám sát, các đại biểu tập trung thảo luận về tiến độ kiểm đếm phần diện tích còn lại, phương án xử lý các hợp đồng thuê khoán đất công đã hết hạn, cũng như việc giải quyết đơn thư, kiến nghị của người dân.

Kết luận buổi giám sát, Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND xã Vĩnh Thanh đề nghị UBND xã khẩn trương rà soát, cập nhật tiến độ xử lý các hồ sơ chưa hoàn thành kiểm đếm. Đồng thời sớm làm việc với chủ đầu tư để bố trí kinh phí chi trả các phương án bồi thường đã được phê duyệt.

Đối với các đơn thư kiến nghị, HĐND xã yêu cầu UBND xã rà soát toàn bộ quy trình giải quyết, bảo đảm đúng thẩm quyền và chính sách. Tăng cường đối thoại trực tiếp với người dân để tháo gỡ vướng mắc, đồng thời phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các đoàn thể trong công tác dân vận.

Xã cũng được đề nghị tập trung xử lý dứt điểm tồn tại về đất công, đất nông nghiệp, phấn đấu hoàn thành thu hồi diện tích theo lộ trình trước ngày 30/6/2026.

Khu đất triển khai dự án (nguồn ảnh: Thảo Quyên).

Theo phê duyệt, Khu đô thị thông minh – sinh thái tại Đông Anh có tổng diện tích nghiên cứu sử dụng đất khoảng 268 ha. Dự án dự kiến cung cấp ra thị trường khoảng 12.833 căn nhà, gồm: 427 căn biệt thự, 1.211 căn liền kề, 7.769 căn hộ chung cư thương mại và 3.426 căn hộ nhà ở xã hội, với quy mô dân số khoảng 38.500 người.

Tổng chi phí thực hiện dự án (chưa bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tiền sử dụng đất và tiền thuê đất) vào khoảng 33.093 tỷ đồng. Riêng chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư ước khoảng 2.090 tỷ đồng. Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm, với tiến độ triển khai dự kiến từ năm 2023 đến năm 2031.

Vào tháng 6/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội đã công bố kết quả mở hồ sơ đăng ký thực hiện dự án, đáng chú ý chỉ có một nhà đầu tư nộp hồ sơ là liên danh Vingroup – Thái Sơn – Long Hải.

Khu đất thực hiện dự án được đánh giá có vị trí đắc địa khi nằm liền kề dự án Vinhomes Cổ Loa do Vingroup làm chủ đầu tư. Đồng thời, khu vực này cũng kết nối thuận lợi với tuyến Đường 5 kéo dài, nằm giữa cầu Nhật Tân và cầu Tứ Liên – hai cây cầu dây văng lớn bậc nhất Hà Nội.