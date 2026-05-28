Tuyến cao tốc hơn 19.600 tỷ đồng, dài 51 km nối TP.HCM với Tây Ninh chính thức bước vào giai đoạn then chốt

Sáng 28/5, UBND TP.HCM cho biết đã chính thức ban hành Quyết định phê duyệt Hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư Dự án thành phần 1: Đầu tư xây dựng đường cao tốc TP.HCM – Mộc Bài (giai đoạn 1). Dự án được thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BOT.

Hồ sơ mời thầu kèm theo Quyết định này gồm 03 phần: Thủ tục lựa chọn nhà đầu tư; yêu cầu thực hiện dự án; dự thảo Hợp đồng và biểu mẫu Hợp đồng.

UBND Thành phố yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thực hiện vai trò Bên mời thầu, chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ, tài liệu, số liệu, thông tin cung cấp và Hồ sơ mời thầu được phê duyệt; bảo đảm việc phát hành, làm rõ, sửa đổi Hồ sơ mời thầu và tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư, bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế, tiến độ, chất lượng và hiệu quả thực hiện Dự án.

Sở Tài chính chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND Thành phố về nội dung, kết quả thẩm định Hồ sơ mời thầu theo Báo cáo thẩm định.

Sở Xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và các sở ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các bước tiếp theo của Dự án theo đúng kế hoạch đã được UBND Thành phố chấp thuận; kịp thời tham mưu, đề xuất xử lý khó khăn, vướng mắc phát sinh theo thẩm quyền, đúng quy định.

Dự án cao tốc TP.HCM – Mộc Bài có chiều dài gần 51 km, giai đoạn 1 đầu tư 4 làn xe, vận tốc thiết kế 120 km/h, tổng mức đầu tư 19.617 tỷ đồng. Trong đó, vốn nhà đầu tư thu xếp 9.943 tỷ đồng, còn vốn Nhà nước tham gia 9.674 tỷ đồng (ngân sách Trung ương 2.872 tỷ đồng và ngân sách TP. Hồ Chí Minh 6.802 tỷ đồng).

Dự án có điểm đầu kết nối với đường Vành đai 3 - TP.HCM thuộc huyện Củ Chi, Tp.HCM; điểm cuối giao với Quốc lộ 22 (Km53+850) thuộc huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Công trình sau khi hoàn thành được kỳ vọng kéo giảm tình trạng ùn tắc giao thông, đảm bảo an toàn giao thông trên quốc lộ 22 hiện hữu. Đồng thời, kết nối đồng bộ với các tuyến đường Vành đai 3, Vành đai 4, phát triển chuỗi công nghiệp - đô thị Mộc Bài - TP.HCM - cảng Cái Mép - Thị Vải. Từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM và Tây Ninh nói riêng, cũng như các tỉnh vùng Đông Nam bộ nói chung.