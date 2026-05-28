Dương Dương | 28-05-2026 - 08:24 AM | Bất động sản

Một xã của Hà Nội đã ban hành gần 14.000 thông báo thu hồi đất tại siêu dự án 925.000 tỷ đồng có sân vận động lớn nhất hành tinh do Vingroup đầu tư

Đến nay, xã Hồng Vân đã tạm chi trả 630 tỷ đồng, tương đương 65ha tại hạng mục đường 120m kết nối Sân vận động Trống Đồng và hạng mục cải tạo, nâng cấp các khu nghĩa trang phục vụ di chuyển mồ mả.

Tính đến ngày 26/5, trong nỗ lực chạy đua với thời gian để giải phóng mặt bằng (GPMB) Dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội, xã Hồng Vân đã ban hành 13.784 thông báo/14.509 thửa đất, đạt 95%, tương đương với diện tích 432 ha/597,9 ha, theo Trang TTĐT xã Hồng Vân - TP Hà Nội.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Hồng Vân, công tác GPMB dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội (phân khu C) trên địa bàn đã và đang được tập trung cao độ, huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc để triển khai đồng bộ, hiệu quả. Đến nay, tiến độ công việc cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Cán bộ Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Hồng Vân tiến hành kiểm kê các thửa đất thuộc phạm vi dự án.

Bên cạnh việc ban hành gần 14.000 thông báo thu hồi đất nằm trong dự án, xã Hồng Vân đã tiến hành kiểm đếm được 9.963 thửa đất, trong đó, 1.200 thửa đất thuộc phạm vi đường 120m đã được bàn giao cho chủ đầu tư đang thi công.

Đồng thời, xã Hồng Vân đã tạm chi trả 630 tỷ đồng, tương đương 65ha tại hạng mục đường 120m kết nối Sân vận động Trống Đồng và hạng mục cải tạo, nâng cấp các khu nghĩa trang phục vụ di chuyển mồ mả.

Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Hồng Vân Nguyễn Quốc Việt cho biết, đơn vị phấn đấu đến ngày 15/6 sẽ chi trả, bàn giao mặt bằng được 70% diện tích; tiến tới ngày 30/6 sẽ cơ bản hoàn thành việc chi trả - bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.

Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội có quy mô khoảng 9.171 ha, trải rộng trên địa bàn 11 phường, xã gồm Thanh Liệt, Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Tam Hưng, Thanh Oai và Dân Hòa.

Theo quy hoạch, dự án được chia thành 4 phân khu chức năng chính, gồm đô thị TOD gắn với Ga Ngọc Hồi, đô thị thể thao, đô thị du lịch và khu liên hợp thể thao. Trong đó, điểm nhấn là quần thể Sân vận động Hùng Vương với quy mô lên tới 135.000 chỗ ngồi.﻿

