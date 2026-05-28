Mở rộng Quốc lộ 1A với tổng vốn gần 162.000 tỷ đồng: Gọi tên loạt dự án hưởng lợi lớn, từ Alluvia City đến Sunshine Legend City

Trục đại lộ hơn 36km, mặt cắt 90m, 16 làn xe: khơi thông “mạch máu” liên vùng

Ngày 19/5/2026, Hà Nội chính thức khởi công dự án mở rộng Quốc lộ 1A với tổng vốn đầu tư gần 162.000 tỷ đồng . Tuyến đường dài 36,3 km từ hầm Kim Liên đến nút giao Cầu Giẽ, đi qua 18 phường xã lớn của Hà Nội. Mặt cắt ngang 90 m , gồm 10 làn xe chính và 6 làn đường gom hai bên, vận tốc thiết kế 80 km/h .

Toàn tuyến sở hữu tới 11 nút giao lớn kết nối trực tiếp với hệ thống Vành đai 1, 2, 2,5, 3, 3,5, 4 và 4,5, tạo nên mạng lưới liên kết xuyên tâm quy mô chưa từng có tại khu Nam Thủ đô.

Trong hệ thống 11 nút giao của trục Quốc lộ 1A mở rộng, điểm giao cắt với đường Vành đai 3,5 tại khu vực Ngọc Hồi, Thanh Trì được xem là mắt xích quan trọng, mở ra hành lang giao thông thông suốt từ khu Nam Hà Nội sang thủ phủ bất động sản Văn Giang và Nghĩa Trụ (Hưng Yên), giúp hàng loạt dự án khu vực này hưởng lợi lớn, trong đó có hai đại đô thị quy mô là Alluvia City của Xuân Cầu Holdings và Sunshine Legend City của Sunshine Group.

Sunshine Legend City và Alluvia City hưởng lợi lớn từ dự án mở rộng Quốc lộ 1A

Quốc lộ 1A - Vành đai 3,5 - Cầu Ngọc Hồi: Rút ngắn thời gian di chuyển từ Hưng Yên vào trung tâm Hà Nội

Quan sát quy hoạch có thể thấy, vành đai 3.5 đang chạy xuyên tâm qua khu đô thị khoáng nóng Alluvia City gần 200ha và kế cận Sunshine Legend City - đô thị trẻ năng động quy mô 50ha. Nếu trước đây khu vực này chủ yếu kết nối vào nội đô Hà Nội qua cầu Thanh Trì, Vĩnh Tuy hoặc Chương Dương, thì trong tương lai, trục Quốc lộ 1A – Vành đai 3,5 – cầu Ngọc Hồi sẽ mở thêm một cửa ngõ mới từ phía Nam, giúp giảm nhiệt áp lực giao thông và rút ngắn hành trình di chuyển từ các dự án nói trên vào thẳng lõi nội đô.

Cư dân dự án chỉ cần 5-10 phút qua cầu Ngọc Hồi là tiếp cận ngay siêu đại lộ 16 làn xe để tỏa đi khắp các quận nội thành lịch sử, hay xuôi thẳng về phía Nam để liên thông với Ninh Bình, các tỉnh duyên hải và chuỗi siêu đô thị mới đang hình thành trên trục này.

Ở chiều ngược lại, khi hành lang Quốc lộ 1A - Vành đai 3,5 – cầu Ngọc Hồi hoàn thiện đồng bộ, dòng dịch chuyển dân cư, thương mại và nhu cầu giãn dân từ khu vực nội đô sẽ tăng tốc về phía Đông Nam. Văn Giang - Nghĩa Trụ vì thế không còn là khu vực “bên kia sông”, mà sẽ chuyển dịch thành vùng mở rộng của trung tâm Thủ đô, đón đầu làn sóng cư dân chất lượng cao và các hoạt động kinh tế – dịch vụ từ lõi đô thị, đặc biệt trong giai đoạn tái thiết Hà Nội.

Đây cũng được xem là nền tảng quan trọng tạo dư địa tăng trưởng dài hạn cho các đại đô thị nằm ngay trên trục hưởng lợi như Alluvia City và Sunshine Legend City.

Quốc lộ 1A mở rộng và cầu Ngọc Hồi dự kiến hoàn thành vào năm 2027, tạo “cú hích cộng hưởng hạ tầng” lớn cho khu vực, ngay trước giai đoạn Sunshine Legend City dự kiến bàn giao từ năm 2028.

Sunshine Legend City và Alluvia City "chiếm sóng" thị trường BĐS Thủ đô

Dự án Sunshine Legend City tại xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên

Được biết, Sunshine Legend City cung ứng ra thị trường gần 8.000 căn hộ cao cấp và gần 700 sản phẩm thấp tầng. Điểm cộng lớn nhất của dự án này nằm ở bài toán giá trị thực, với mức giá chỉ từ 50 triệu đồng/m² (sau khi áp dụng các CSBH), nhưng vẫn được đầu tư theo chuẩn cao cấp đồng bộ. Đây là dự án đầu tiên tại khu vực có tới 3 tầng hầm đỗ xe và 5 tầng khối đế thương mại dịch vụ. Bên cạnh hệ thống thang máy tốc độ cao với mật độ lý tưởng - chỉ 2 căn hộ/thang/tầng, dự án còn ghi điểm với hệ sinh thái tiện ích nội khu đa dạng, cùng hơn 31.000m² diện tích cây xanh, mặt nước và trường học quốc tế ngay trong khuôn viên.

Alluvia City - Đô thị sinh thái khoáng nóng tự nhiên đầu tiên bên sông Hồng, kề cận trung tâm Hà Nội, có quy mô gần 200ha

Gần Sunshine Legend City, Alluvia City cũng khẳng định vị thế của một đô thị tầm cỡ với quy mô lên tới gần 200ha, trong đó dự án Alluvia Sunshine Marina chiếm khoảng 55ha và là 1 trong 4 phân khu chính. Nằm ngay trên trục Vành đai 3.5 nối thẳng ra chân cầu Ngọc Hồi, kết nối với quốc lộ 1A, Alluvia City mang đến bộ sưu tập sản phẩm đa dạng cao tầng và thấp tầng. Không chỉ ghi điểm bằng tiêu chuẩn bàn giao cao cấp, dự án còn tạo bước đột phá trên thị trường nhờ những đặc quyền tiện ích của đại đô thị khoáng nóng tự nhiên hiếm có bên sông Hồng, mở ra nền tảng vững chắc cho một chuẩn sống wellness đẳng cấp và bền vững.