Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từ “sống gần nơi làm việc” sang lựa chọn “resort living” trong bán kính di chuyển hợp lý

Ánh Dương | 28-05-2026 - 08:00 AM | Bất động sản

Solaria Rise được định vị như điểm đến an cư lý tưởng cho nhóm cư dân làm việc tại các thủ phủ công nghiệp - logistics phía Tây TP Hồ Chí Minh, nhờ cân bằng giữa kết nối công việc và tái tạo năng lượng sống, kết hợp chính sách "mua nhà bằng lương tháng" hấp dẫn.

Lợi thế kết nối của đô thị vệ tinh phía Tây TP Hồ Chí Minh

Đi về phía Tây TPHCM, Bến Lức (Long An cũ) đang khẳng định vị thế "thủ phủ công nghiệp" mới của vùng Tây Nam Bộ khi quy tụ nhiều khu công nghiệp và cụm logistics lớn như Thuận Đạo, Vĩnh Lộc 2, Phú An Thạnh, Phúc Long, Thịnh Phát… Theo quy hoạch phát triển KCN đến 2030, Bến Lức sẽ tiếp tục đón thêm loạt KCN tiềm năng mới với tổng quy mô lên đến hơn 3.600ha, gấp nhiều lần so với diện tích KCN hiện hữu. Sự mở rộng này kéo theo nhu cầu về nhà ở, tiện ích và dịch vụ đô thị.

Trong bức tranh chung, ngoài lực lượng lao động phổ thông, nơi đây cũng đón đầu làn sóng dịch chuyển của nhóm chuyên gia, quản lý trung - cao cấp và nhân sự chất lượng cao làm việc trong các khu công nghiệp, trung tâm logistics, cụm sản xuất - công nghệ cao. Sự bùng nổ của lực lượng lao động trí thức này đặt ra bài toán về nguồn cung nhà ở được quy hoạch bài bản - điều mà các khu dân cư, lưu trú truyền thống tại địa phương chưa thể đáp ứng toàn diện.

Bắt nhịp xu hướng đó, những dự án gần khu công nghiệp và nằm trên trục giao thông liên vùng như Solaria Rise trở thành tâm điểm an cư mới.

Là khu căn hộ cao tầng tọa lạc ngay tâm điểm của Waterpoint, Solaria Rise thừa hưởng hệ tiện ích được quy hoạch chuẩn mực trong đại đô thị tích hợp quy mô đến 355ha. Nằm trên trục tỉnh lộ 830 - trục giao thông huyết mạch kết nối trực tiếp đến các khu công nghiệp, cụm logistics lớn trong khu vực, từ Solaria Rise, cư dân chỉ mất khoảng 10 phút để di chuyển đến nơi làm việc. Song song đó, dự án kết nối trực tiếp với các tuyến giao thông trọng điểm như cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, ngay nút giao với Vành đai 4, liền kề điểm giao cao tốc Bến Lức - Long Thành và Vành đai 3… giúp rút ngắn khoảng cách từ dự án đến nội đô TPHCM, sân bay Long Thành và các khu vực trọng yếu khác trong vòng 35-45 phút, đồng thời hưởng trọn tiềm năng từ sóng hạ tầng về lâu dài.

Nhịp sống "resort living" sau cánh cửa đại đô thị tích hợp 355ha

Nếu ban ngày cư dân di chuyển đến các trung tâm công nghiệp, logistics hay khu vực kinh tế lân cận, thì sau giờ làm, Solaria Rise mở ra một trạng thái tận hưởng khác biệt với nhịp sống "resort living" chuẩn mực.

Từ “sống gần nơi làm việc” sang lựa chọn “resort living” trong bán kính di chuyển hợp lý - Ảnh 1.

Tiện ích nội khu được bố trí ngay dưới chân các tòa tháp.

Mọi nhu cầu sống thường nhật của cư dân được đáp ứng trong vài bước chân, nhờ hệ tiện ích nội khu được bố trí dưới chân các tòa tháp. Cư dân có thể bắt đầu buổi sáng bằng vài vòng bơi, một buổi tập gym, yoga hoặc chạy bộ trong khuôn viên nội khu; cuối ngày đưa con xuống khu vui chơi, thư giãn tại vườn cảnh quan, gặp gỡ hàng xóm ở khu lounge, BBQ hoặc không gian sinh hoạt cộng đồng.

Đặc biệt, cư dân Solaria Rise còn được thụ hưởng toàn bộ hệ sinh thái sống của khu đô thị với không gian xanh, mặt nước, cảnh quan, tiện ích thể thao, khu vui chơi và các không gian cộng đồng hàng chục hecta. Môi trường sống đủ đầy trải nghiệm tại đây sẽ góp phần nuôi dưỡng sức khỏe, kết nối gia đình và xây dựng cộng đồng cư dân văn minh có chung giá trị sống.

Từ “sống gần nơi làm việc” sang lựa chọn “resort living” trong bán kính di chuyển hợp lý - Ảnh 2.

Hệ tiện ích được quy hoạch bài bản, xen kẽ với mảng xanh đa tầng tại Waterpoint.

Sở hữu dễ dàng với chính sách "mua nhà bằng lương tháng"

Trong bối cảnh mặt bằng giá nhà tại khu vực Bến Lức tăng hơn 100% giai đoạn tháng 4/2025-4/2026, theo dữ liệu Batdongsan.com, mức giá từ 1,45 tỷ đồng/căn của Solaria Rise tạo lợi thế cạnh tranh đáng chú ý. Thêm vào đó, chủ đầu tư kéo gần cơ hội an cư cho người mua bằng chính sách "mua nhà bằng lương tháng".

Cụ thể, khách hàng chỉ cần thanh toán 10% để ký hợp đồng mua bán, cùng chính sách thanh toán linh hoạt từ 0,5% mỗi tháng đến khi nhận nhà. Đặc biệt, ngân hàng cho vay đến 65% giá trị căn hộ cùng ưu đãi lãi suất lên đến 15 tháng sau khi bàn giao. Khách hàng còn được hưởng thêm ưu đãi từ chương trình Nam Long Club mở rộng dành cho nhân sự của các doanh nghiệp đối tác, với chiết khấu lên đến 2%.

Từ “sống gần nơi làm việc” sang lựa chọn “resort living” trong bán kính di chuyển hợp lý - Ảnh 3.

Solaria Rise đang thu hút sự quan tâm của khách hàng nhờ chính sách "mua nhà bằng lương tháng".

Đáng nói, Solaria Rise dự kiến bàn giao vào quý III/2027 - thời điểm Bến Lức được kỳ vọng bước vào giai đoạn tăng tốc về đích của loạt hạ tầng và phát triển công nghiệp. Khi các khu công nghiệp, cụm logistics và trục kết nối liên vùng tiếp tục hoàn thiện, lực lượng chuyên gia, quản lý và lao động tri thức đổ về khu vực này sẽ tạo thêm lực đẩy cho nhu cầu nhà ở chất lượng cao. Do đó, việc sở hữu căn hộ Solaria Rise thời điểm này chính là bước đi đón đầu thông minh trước khi thị trường thiết lập mặt bằng giá mới.

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

Từ Khóa:
bất động sản

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nhiều người lo giá vàng tăng dựng đứng Vinhomes sẽ vỡ trận: Sếp Vinhomes khẳng định không mạo hiểm với vận mệnh của DN và chỉ thẳng lưu ý quan trọng với người tham gia

Nhiều người lo giá vàng tăng dựng đứng Vinhomes sẽ vỡ trận: Sếp Vinhomes khẳng định không mạo hiểm với vận mệnh của DN và chỉ thẳng lưu ý quan trọng với người tham gia Nổi bật

ĐHCĐ bất thường FLC: Ông Trịnh Văn Quyết bất ngờ xuất hiện và gửi lời cảm ơn cổ đông

ĐHCĐ bất thường FLC: Ông Trịnh Văn Quyết bất ngờ xuất hiện và gửi lời cảm ơn cổ đông Nổi bật

Từ nhà ga tới điểm đến: Ga Thủ Thiêm và tầm nhìn hệ sinh thái trải nghiệm mới

Từ nhà ga tới điểm đến: Ga Thủ Thiêm và tầm nhìn hệ sinh thái trải nghiệm mới

08:00 , 28/05/2026
Dòng căn hộ 2PN đang thu hút nhu cầu ở thực khu Tây Hà Nội

Dòng căn hộ 2PN đang thu hút nhu cầu ở thực khu Tây Hà Nội

08:00 , 28/05/2026
Sóng hạ tầng phía nam Hà Nội mở ra dư địa tăng giá cho Flamingo Golden Hill

Sóng hạ tầng phía nam Hà Nội mở ra dư địa tăng giá cho Flamingo Golden Hill

08:00 , 28/05/2026
The Magnolia - Vị thế bên sông của một chuẩn sống mới

The Magnolia - Vị thế bên sông của một chuẩn sống mới

08:00 , 28/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên