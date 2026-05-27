ĐHCĐ bất thường FLC: Chủ tịch sắp tới của FLC sẽ không phải ông Trịnh Văn Quyết dù ông xuất hiện ở đại hội và gửi lời cảm ơn cổ đông đã ủng hộ

ĐHCĐ bất thường lần này là một trong những kỳ đại hội của Tập đoàn FLC được giới đầu tư chú ý nhất thời gian gần đây khi diễn ra sau loạt chuyển động mới của các dự án trọng điểm và sự xuất hiện trở lại của ông Trịnh Văn Quyết.

Chủ tịch HĐQT FLC Trịnh Văn Quyết cảm ơn cổ đông﻿

Có mặt tại Đại hội, ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch Tập đoàn FLC gửi lời chào và chúc sức khoẻ tới Đại hội đồng cổ đông. Ông bày tỏ hy vọng các cổ đông sẽ tiếp tục đồng hành, tin tưởng và ủng hộ Tập đoàn trong giai đoạn tới, qua đó tạo nền tảng để FLC sớm phục hồi đà tăng trưởng và phát triển.

Phát biểu của ông Trịnh Văn Quyết nhận được sự chú ý lớn trong bối cảnh đây là một trong những lần hiếm hoi ông xuất hiện trở lại tại sự kiện quan trọng của doanh nghiệp sau giai đoạn nhiều biến động của hệ sinh thái FLC.

Tuy nhiên, đáng chú ý trong tài liệu phát cho cổ đông về danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2030 gồm 5 người nhưng không có tên cựu Chủ tịch HĐQT FLC Trịnh Văn Quyết.

Cụ thể danh sách các thành viên bao gồm: ông Vũ Anh Tuân, ông Nguyễn Thanh Tùng, ông Trịnh Văn Nam, bà Đỗ Thị Hải Yến và bà Phùng Thị Thu Thảo. Sơ yếu lý lịch của các ứng viên này cũng chưa được công bố.

Theo báo cáo tại Đại hội, Ban lãnh đạo FLC cho biết Tập đoàn vẫn duy trì hoạt động ổn định và ghi nhận nhiều tín hiệu hồi phục tích cực trong bối cảnh thị trường bất động sản và du lịch nghỉ dưỡng tiếp tục đối mặt nhiều thách thức trong năm 2025. Kết quả kinh doanh của Tập đoàn ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt gần 2.500 tỷ đồng.

FLC đã tập trung nguồn lực cho các dự án trọng điểm, đồng thời đẩy mạnh tháo gỡ pháp lý, tái khởi động thi công và hoàn thiện nghĩa vụ với khách hàng tại một số dự án.

Tiêu biểu, dự án Hausman Premium Residences, thuộc khu đô thị FLC Premier Parc hiện thi công vượt tiến độ gần một năm so với kế hoạch, sẵn sàng bàn giao cho cư dân vào tháng 6/2026.

Khách sạn 5 sao FLC Grand Hotel Quang Binh tái khởi động thi công vào cuối năm 2025 đã cất nóc và đang trong quá trình hoàn thiện phần thô, dự kiến đưa vào vận hành trong quý IV/2026 nhằm góp phần đón hàng triệu lượt du khách tới Quảng Trị trong Năm Du lịch quốc gia 2027.

Tại Gia Lai, dự án FLC Pleiku Golf Club & Luxury City Resort quy mô 517 ha với tổng mức đầu tư gần 20.000 tỷ đồng đã được khởi công vào ngày 4/4/2026. Dự án được định hướng trở thành quần thể đô thị nghỉ dưỡng - giải trí - golf quy mô lớn đầu tiên tại Tây Nguyên, đóng vai trò tạo động lực phát triển mới cho khu vực.

Song song với hoạt động đầu tư, FLC cũng tăng cường phối hợp với chính quyền tỉnh Gia Lai trong nhiều chương trình quảng bá, xúc tiến đầu tư và du lịch, gắn với các dự án trọng điểm trên địa bàn, góp phần thúc đẩy hình ảnh địa phương và phát triển kinh tế - du lịch bền vững.

FLC cho biết năm 2026 là giai đoạn củng cố nền tảng hoạt động, tập trung vào các dự án có tính khả thi cao và hoàn thiện tái cấu trúc hệ thống vận hành. Trong lĩnh vực bất động sản, FLC sẽ tiếp tục tập trung vào các dự án có pháp lý rõ ràng, khả năng triển khai và thanh khoản tốt; đồng thời mở rộng nghiên cứu đầu tư tại các thị trường giàu tiềm năng như Lào Cai, Bắc Giang, TP. HCM, Nha Trang, Hậu Giang, Gia Lai….

Đẩy mạnh nhà ở xã hội và mở rộng hệ sinh thái dịch vụ

Trong năm 2026, Tập đoàn FLC xác định nhà ở xã hội tiếp tục là một trong những trọng tâm phát triển, bám sát định hướng của Chính phủ về thúc đẩy nguồn cung nhà ở cho người thu nhập thấp và công nhân lao động.

Theo đó, doanh nghiệp sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai các dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội và Quảng Ninh. Trong đó, khu nhà ở xã hội CT1, CT3, CT4 tại phường Hà Khánh, tỉnh Quảng Ninh dự kiến bàn giao trong quý IV/2026; dự án CT1, CT3 tại phường Đại Mỗ, Hà Nội đang trong quá trình thi công đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Đối với lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng, Tập đoàn sẽ tiếp tục tập trung nâng cao hiệu quả khai thác hệ thống khách sạn, sân golf hiện hữu, đồng thời mở rộng thị trường khách quốc tế, đặc biệt tại Trung Quốc, Hàn Quốc và Ấn Độ thông qua các chương trình xúc tiến đầu tư, du lịch và hàng không. Theo đó, trong tháng 6/2026, FLC sẽ tổ chức chương trình roadshow tại Hàn Quốc nhằm tăng cường kết nối đối tác, thu hút nhà đầu tư trong lĩnh vực bất động sản, nghỉ dưỡng, hàng không và golf.

Đối với lĩnh vực hàng không, FLC tiếp tục phối hợp với Bamboo Airways trong quá trình tái cấu trúc theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Đồng thời tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư và huy động nguồn lực để phát triển mô hình liên kết giữa hàng không, du lịch và bất động sản nghỉ dưỡng, nhằm gia tăng chuỗi giá trị và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Hiện ngành hàng không vẫn đối mặt nhiều khó khăn như cạnh tranh gia tăng, biến động nhu cầu du lịch, chi phí nhiên liệu và vận hành ở mức cao, cùng rủi ro từ biến động giá dầu và kinh tế chính trị toàn cầu. Bên cạnh đó, hạn chế về hạ tầng và kết nối du lịch cũng ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động.

Do đó, Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành sẽ theo sát diễn biến thị trường để kịp thời triển khai giải pháp phù hợp, đảm bảo hiệu quả hoạt động và mục tiêu phát triển bền vững.

Tại Đại hội, FLC khẳng định đang tiếp tục triển khai các bước quan trọng trong lộ trình tái cấu trúc toàn diện, tập trung xử lý các tồn đọng và kiện toàn hệ thống quản trị.

Sau khi hoàn tất, Tập đoàn sẽ triển khai các thủ tục pháp lý cần thiết và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật, hướng tới mục tiêu đăng ký giao dịch và niêm yết cổ phiếu trở lại trên thị trường chứng khoán trong thời gian sớm nhất.

Hiện Tập đoàn FLC đảm bảo đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các thủ tục liên quan đến cổ phần như xác nhận sở hữu, cấp giấy chứng nhận cổ phần, chuyển nhượng cổ phần và giao dịch cổ phiếu vẫn được triển khai bình thường thông qua Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex, nhằm đảm bảo tính liên tục, thuận tiện và quyền lợi hợp pháp của cổ đông.

Phần Q&A﻿ ﻿

Cổ đông: Cuối năm 2025 FLC đã tổ chức đại hội và bầu HĐQT, Ban Kiểm soát nhưng lần này tiếp tục bầu lại. Ông Trịnh Văn Quyết có quay trở lại HĐQT FLC hay không?

HĐQT FLC: Đại hội bất thường năm 2025 đã bầu HĐQT và Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ 2021-2026, trong khi kỳ đại hội lần này là để bầu nhân sự cho nhiệm kỳ mới 2026-2031.

Các nhân sự được đề cử vào HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới đều là những người đã có thời gian dài tham gia điều hành và gắn bó với FLC.

Ông Quyết là người sáng lập tập đoàn, có vai trò lớn trong các quyết sách và định hướng phát triển của hệ sinh thái FLC. Việc ông Quyết quay trở lại hay thời điểm nào quay lại sẽ phụ thuộc vào cá nhân ông Quyết và cần có sự tham gia, thông qua của Đại hội đồng cổ đông.

Thời gian tới doanh nghiệp sẽ phát triển theo mô hình holdings nhằm kết nối các cấu phần trong hệ sinh thái và ông Trịnh Văn Quyết sẽ có mặt trong hệ sinh thái FLC Holdings này.

Cổ đông: Xin HĐQT cho biết thời điểm FLC có thể niêm yết giao dịch trở lại, lộ trình hoàn thiện báo cáo tài chính kiểm toán cũng như quyền lợi giao dịch của cổ đông trong giai đoạn hiện nay?

HĐQT Tập đoàn FLC: Doanh nghiệp bị hủy tư cách công ty đại chúng do chưa hoàn thành nghĩa vụ công bố thông tin như chậm công bố báo cáo tài chính và nghị quyết ĐHĐCĐ trong thời gian trước đây.



HĐQT và Ban điều hành hiện đang đẩy nhanh công tác lập báo cáo tài chính nhằm sớm hoàn thiện các nghĩa vụ công bố thông tin. FLC dự kiến hoàn thành báo cáo tài chính kiểm toán vào quý I/2027.

Ngay sau khi có báo cáo tài chính kiểm toán năm 2026 và các năm trước đó, FLC sẽ thực hiện đăng ký giao dịch trở lại. Việc cổ phiếu bị hủy giao dịch không làm mất đi quyền sở hữu cũng như quyền chuyển nhượng cổ phần của nhà đầu tư. Theo đó, cổ đông hiện có thể liên hệ CTCK Artex để thực hiện các giao dịch chuyển nhượng cổ phần FLC.

Tiếp tục cập nhật!﻿