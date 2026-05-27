Gold Park Bắc Ninh “chào sân” ấn tượng, thị trường căn hộ lõi trung tâm hành chính tăng nhiệt

Sở hữu vị trí đắt giá tại trung tâm hành chính mới, liền kề khu Kinh tế đêm 24/7 và hệ tiện ích đẳng cấp, dự án được kỳ vọng sẽ trở thành tâm điểm mới của thị trường bất động sản miền Bắc thời gian tới.

Trung tâm hành chính Bắc Ninh xuất hiện nguồn cung căn hộ mới

Với định hướng trở thành đô thị trực thuộc Trung ương cùng cú hích hợp lực từ hai cực công nghiệp Bắc Ninh – Bắc Giang, Bắc Ninh sau sáp nhập không chỉ vươn mình thành "siêu thủ phủ công nghiệp" hàng đầu cả nước, mà còn tạo đà bứt phá mạnh mẽ cho thị trường bất động sản trong giai đoạn tiếp theo.

Trong bối cảnh đó, những dự án sở hữu vị trí trung tâm, quy hoạch bài bản, hệ tiện ích đồng bộ cùng giá trị khai thác bền vững đang trở thành "chìa khóa" dẫn dắt nhu cầu ở thực và nâng tầm chuẩn sống tại khu vực trung tâm hành chính. Nổi bật trong số đó, Gold Park Bắc Ninh nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng và nhà đầu tư nhờ hội tụ trọn vẹn những giá trị hiếm có của một bất động sản trung tâm.

Gold Park Bắc Ninh tọa lạc tại vị trí mặt tiền hai trục giao thông huyết mạch Xương Giang và Nguyễn Thị Minh Khai - Vị trí lõi khu vực trung tâm hành chính, "trái tim" của không gian phát triển mới của Bắc Ninh. Không chỉ hưởng lợi từ kết nối giao thông, dự án còn hiếm hoi sở hữu thế "cận thị - cận hồ" khi liền kề khu kinh tế đêm 24/7 và được bao bọc bởi 3 hồ điều hòa lớn, mang đến giá trị sống và tiềm năng khai thác vượt trội.

Dự án gồm 01 tòa tháp, quy hoạch 25 tầng, cung cấp 588 căn hộ đa dạng loại hình từ 1 phòng ngủ + 1 đến 3 phòng ngủ và penthouse. Điểm nhấn nổi bật của Gold Park Bắc Ninh nằm ở tư duy thiết kế hiện đại, mật độ căn hộ hợp lý, tối ưu sự riêng tư, thông thoáng cùng khả năng đón sáng tự nhiên và tầm nhìn rộng mở hướng hồ điều hòa, mang đến trải nghiệm sống hiếm có giữa trung tâm đô thị.

Hệ tiện ích nội khu của Gold Park Bắc Ninh được đầu tư đồng bộ theo tiêu chuẩn sống cao cấp với chuỗi tiện ích nổi bật như bể bơi bốn mùa, Fitness và Yoga, nhà hàng Dining & Bar, khu massage sauna, vườn thư giãn skyview, siêu thị, khu vui chơi trẻ em, khu sinh hoạt cộng đồng… Cùng với đó, các shop thương mại khối đế và lợi thế liền kề khu kinh tế đêm hứa hẹn sẽ mang đến trải nghiệm sống - vui chơi - giải trí và mua sắm trọn vẹn ngay thềm nhà. Đặc biệt, dự án còn sở hữu 2 tầng hầm đỗ xe liên thông rộng 10.144m2 cùng giải pháp vận hành hiện đại, sẽ góp phần nâng tầm chất lượng sống cho cư dân tinh hoa.

Sở hữu vị trí trung tâm hiếm có, quy hoạch hiện đại cùng hệ tiện ích đẳng cấp, Gold Park Bắc Ninh không chỉ kiến tạo chuẩn sống thượng lưu mới mà còn mở ra cơ hội đầu tư giàu tiềm năng giữa tâm điểm phát triển của "siêu thủ phủ công nghiệp" phía Bắc.

Sức hút vượt kỳ vọng, Gold Park Bắc Ninh trở thành tâm điểm chú ý mới

Lễ ra mắt Gold Park Bắc Ninh diễn ra ngày 24/5 vừa qua đã tạo nên bầu không khí sôi động tại khu vực trung tâm hành chính mới. Sự kiện thu hút hơn 300 khách hàng, nhà đầu tư cùng hàng trăm chuyên viên kinh doanh tham dự, cho thấy sức hút mạnh mẽ và sự quan tâm lớn của thị trường dành cho dự án ngay từ thời điểm ra mắt.

Nhiều căn hộ cao cấp tại Gold Park Bắc Ninh đã tìm được chủ nhân

Theo ghi nhận tại sự kiện, nhiều khách hàng đã nhanh chóng đưa ra quyết định lựa chọn căn hộ Gold Park Bắc Ninh chỉ sau thời gian ngắn trực tiếp tham quan và tìm hiểu dự án. Điều này khẳng định rõ sức hút của dự án trong bối cảnh nguồn cung căn hộ chất lượng cao tại trung tâm hành chính Bắc Ninh vẫn còn khá khan hiếm.

Một khách hàng đến từ Hà Nội - Chị Thanh Tâm chia sẻ: "Tôi đã tìm hiểu thị trường Bắc Ninh khá lâu và nhận thấy khu trung tâm hành chính mới đang có tiềm năng về đầu tư khai thác thuê và tăng giá. Khi trực tiếp tham quan dự án và nghe tư vấn, tôi ấn tượng với vị trí đẹp, view nhìn ra 3 hồ điều hòa rất thoáng, cùng thiết kế và hệ tiện ích được đầu tư khá chỉn chu. Đặc biệt, khu kinh tế đêm ngay bên cạnh là yếu tố tôi đánh giá cao vì sẽ hỗ trợ tốt cho nhu cầu cho thuê sau này."

Khách hàng và nhà đầu tư được tư vấn lựa chọn sản phẩm ưng ý

Đánh giá sức nóng của Gold Park Bắc Ninh ngay tại sự kiện ra mắt, đại diện tổng đại lý Đất Xanh Miền Bắc - Bà Nguyễn Thị Huyền Thơm cho biết: "Thị trường hiện nay không còn chạy theo tâm lý đầu tư ngắn hạn mà đang ưu tiên những sản phẩm có giá trị khai thác thực và tiềm năng tăng trưởng bền vững. Tại Bắc Ninh, đặc biệt là khu vực trung tâm hành chính mới, nhu cầu về căn hộ chất lượng cao cho chuyên gia, quản lý cấp cao và nhóm khách hàng trẻ đang tăng rất rõ, trong khi nguồn cung đáp ứng được cả vị trí, tiện ích lẫn tiêu chuẩn sống vẫn còn khá hạn chế. Đây là lý do những dự án sở hữu vị trí lõi, quy hoạch bài bản và hệ tiện ích đồng bộ như Gold Park Bắc Ninh nhận được sự quan tâm lớn từ thị trường."

Hiện tại, Gold Park Bắc Ninh đang được giới thiệu ra thị trường với nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn như chiết khấu lên tới 9,5% giá trị căn hộ, hỗ trợ lãi suất 0% trong 24 tháng cùng tiến độ thanh toán linh hoạt.

Không chỉ tạo dấu ấn mạnh mẽ ngay trong ngày ra mắt, Gold Park Bắc Ninh còn được kỳ vọng sẽ góp phần gia tăng sức nóng cho phân khúc căn hộ cao cấp, trong bối cảnh Bắc Ninh đang đón loạt động lực tăng trưởng mới từ hạ tầng, dòng vốn FDI và các cơ chế phát triển đô thị.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: Tổng đại lý Đất Xanh Miền Bắc - 0917 61 2020