Tỉnh được loạt ông lớn Vinhomes, Ecopark, T&T Group đổ bộ “xí phần” sẽ có thêm khu đô thị hơn 2.600ha

UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành danh mục các dự án ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2026-2030. Trong tổng số 187 dự án thuộc 8 lĩnh vực, nhóm đầu tư xây dựng khu đô thị, nhà ở có 49 dự án, tập trung tại nhiều địa bàn như Bến Lức, Hậu Nghĩa, Cần Giuộc, Long Hựu, Hòa Thành, Ninh Thạnh, Lương Hòa, Phước Lý…

Đáng chú ý, phần lớn dự án trong danh mục hiện vẫn là đất chưa bồi thường, giải phóng mặt bằng. Tổng vốn đầu tư của hầu hết dự án được xác định theo đề xuất của nhà đầu tư, hình thức thực hiện là đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định, thời gian dự kiến triển khai trong năm 2026.

Trong nhóm 49 dự án, đáng chú ý nhất là Khu đô thị mới Long Hựu tại xã Long Hựu, diện tích 2.610ha. Đây là dự án có quy mô lớn nhất trong danh mục khu đô thị, nhà ở được Tây Ninh kêu gọi đầu tư giai đoạn 2026-2030.

Ngoài dự án này, danh mục còn ghi nhận nhiều khu đô thị, khu dân cư có diện tích hàng trăm ha. Có thể kể đến Khu đô thị mới Phước Lại tại xã Cần Giuộc rộng 709ha; Khu đô thị động lực Lương Hòa rộng 505ha; Khu đô thị động lực Vành đai 3 rộng 410ha; Khu đô thị, thương mại dịch vụ tại xã An Thạnh rộng 405ha; Khu đô thị sinh thái Cần Giuộc rộng 290ha.

Việc đưa hàng loạt dự án quy mô lớn vào danh mục cho thấy Tây Ninh đang chuẩn bị quỹ đất đáng kể để mở rộng không gian đô thị trong giai đoạn tới. Trọng tâm không chỉ nằm ở các khu dân cư đơn lẻ, mà còn ở những khu đô thị động lực, khu đô thị sinh thái, khu đô thị gắn với thương mại dịch vụ, giáo dục, công nghệ và nhà ở xã hội.

Trước đó, hàng loạt ông lớn như Vinhomes, Ecopark, T&T Group đã đổ bộ Tây Ninh để triển khai các dự án bất động sản lớn. Trong đó, phải kể đến dự án Vinhomes Green City (Hậu Nghĩa Đức Hoà, nay thuộc xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh) với diện tích gần 200ha được khởi công tháng 3/2025. Hay khu đô thị mới Vinhomes Phước Vĩnh Tây Cần Giuộc (Vinhomes City Royal) tại xã Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc, Long An (nay là xã Phước Vĩnh Tây, tỉnh Tây Ninh) với diện tích hơn 1.000 ha được khởi công vào tháng 8/2025. Ngoài ra, dự án Eco Retreat của Ecopark, T&T City Millennia của T& T Group,...