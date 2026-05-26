Quy định về thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Theo phản ánh của ông Trọng Long (Gia Lai), khoản 4 Điều 152 Luật Đất đai 2024 quy định: "Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất quy định tại Điều 136 của Luật này không thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp trong các trường hợp quy định tại điểm d khoản 2 Điều này nếu người được cấp Giấy chứng nhận đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai…".

Theo quy định trên xảy ra 2 trường hợp:

(1) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho ông A, ông A đã chuyển nhượng cho ông B (không thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp trong các trường hợp quy định tại điểm d khoản 2 Điều này nếu người được cấp Giấy chứng nhận đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất...);

(2) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho ông A, ông A đã chuyển nhượng một phần diện tích cho ông B, diện tích và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn lại của ông A phát hiện mục đích sử dụng đất ghi sai theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 152 nêu trên, vậy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thu hồi được không?

Quy định ghi "không thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp trong các trường hợp quy định tại điểm d khoản 2 Điều này nếu người được cấp Giấy chứng nhận đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất..." nhưng không nói rõ nếu thuộc trường hợp trên thì xử lý thế nào.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại khoản 4 Điều 152 Luật Đất đai năm 2024 thì cơ quan có thẩm quyền không thu hồi Giấy chứng nhận trong trường hợp quy định tại điểm d khoản 2 Điều 152 Luật Đất đai nếu người được cấp Giấy chứng nhận đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định pháp luật.

Theo đó, trường hợp người sử dụng đất đã chuyển nhượng toàn bộ diện tích thì cơ quan nhà nước không thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp. Trường hợp người sử dụng đất chỉ chuyển nhượng một phần diện tích thì đối với phần diện tích đã chuyển quyền sẽ không thu hồi, đối với phần diện tích còn lại thì cơ quan có thẩm quyền được thu hồi theo quy định.