Người dân Đồng Nai đón tin vui: Tuyến chính cao tốc dài hơn 46km thuộc Vành đai 4 TP.HCM với mức đầu tư 16.200 tỷ đồng sẽ được khởi công cuối năm nay

Đường Vành đai 4 - Thành phố Hồ Chí Minh qua thành phố Đồng Nai dài hơn 46km từ cầu Châu Đức đến cầu Thủ Biên (bao gồm cả cầu Thủ Biên).

Chủ trương đầu tư Dự án thành phần 2-2 thuộc tuyến Vành đai 4 TP.HCM theo phương thức đối tác công tư (PPP), được UBND TP Đồng Nai phê duyệt ngày 22/5.

Đây là dự án quan trọng quốc gia, chiều dài đoạn tuyến được đầu tư xây dựng đoạn qua địa bàn TP Đồng Nai hơn 46km. Điểm đầu dự án tại Km18+480 (xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai), tiếp nối điểm cuối Dự án Thành phần 2-1; điểm cuối dự án tại Km64+630 (xã Thường Tân, TP.HCM, bao gồm cả cầu Thủ Biên), tiếp nối với Dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - TP.HCM đoạn cầu Thủ Biên - sông Sài Gòn.

Đường Vành đai 4 - TP.HCM, đoạn qua địa bàn TP Đồng Nai đi qua 9 xã, phường của TP Đồng Nai. Tổng diện tích đất, mặt nước sử dụng phục vụ xây dựng dự án là hơn 443ha.

Dự án sẽ đầu tư xây dựng tuyến chính có mặt cắt ngang 8 làn xe, tốc độ thiết kế 100km/h; xây dựng các nút giao, cầu trên tuyến và các hạng mục khác gồm: hệ thống thoát nước, hệ thống báo hiệu đường bộ, hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống giao thông thông minh (ITS), hệ thống kiểm soát trọng tải xe, trạm thu phí.﻿

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 16.200 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách thành phố Đồng Nai tham gia dự án hơn 4.000 tỷ đồng (chiếm 25% tổng mức đầu tư), nguồn vốn nhà đầu tư tham gia dự án hơn 12.200 tỷ đồng (chiếm 75% tổng mức đầu tư).

Dự án dự kiến khởi công cuối năm nay và đưa vào khai thác năm 2029.

Đường Vành đai 4 - TP.HCM là tuyến đường bộ có quy mô đầu tư lớn nhất vùng Đông Nam Bộ. Tuyến đường đi qua địa bàn 3 tỉnh, thành phố gồm: thành phố Đồng Nai, TP.HCM và tỉnh Tây Ninh.

Đây là tuyến đường đóng vai trò là trục giao thông chiến lược kết nối vùng Đông Nam Bộ với Tây Nam Bộ và Tây Nguyên. Qua đó thúc đẩy lưu thông hàng hóa từ các khu công nghiệp, khu đô thị đến các cảng biển, cảng hàng không và ngược lại.

Đồng thời, đóng vai trò kết nối các đô thị, khu công nghiệp trong vùng, tạo liên kết vùng, phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; góp phần giảm áp lực giao thông cho khu vực trung tâm đô thị, tạo không gian phát triển mới để khai thác tiềm năng nguồn lực đất đai và tận dụng các khu vực có điều kiện thuận lợi cho phát triển đô thị, góp phần điều tiết dân số khu vực nội đô…