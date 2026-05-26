"Đại gia phố núi" vang bóng một thời xin được giao lập hồ sơ đề xuất tuyến cao tốc gần 77.000 tỷ đồng, dài 258km chạy dọc Tây Nguyên

Ngày 25/5, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh chủ trì cuộc họp về phương án đầu tư xây dựng (ĐTXD) dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa.

Theo phương án nghiên cứu sơ bộ, tuyến cao tốc Pleiku – Buôn Ma Thuột – Gia Nghĩa có chiều dài gần 258 km, đi qua ba tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng. Điểm đầu tuyến kết nối với Quốc lộ 19 tại xã Bàu Cạn, Gia Lai; điểm cuối kết nối với cao tốc Gia Nghĩa – Chơn Thành và Quốc lộ 14 tại xã Nhân Cơ, Lâm Đồng.

Tuyến được đề xuất đầu tư giai đoạn đầu với quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, nền đường rộng 24,75 m, tốc độ thiết kế 100km/h. Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 77.000 tỷ đồng.

Dự kiến tiến độ triển khai tuyến cao tốc tối đa 4 năm, trong đó, thời gian chuẩn bị thủ tục đầu tư từ 6 tháng đến 1 năm; thời gian thi công, hoàn thành và đưa vào khai thác trong 3 năm.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê An Tuấn đánh giá việc đầu tư tuyến cao tốc là cần thiết, song lưu ý các địa phương và nhà đầu tư cần tiếp tục rà soát kỹ hiệu quả kinh tế - xã hội, tiềm năng phát triển vùng gắn với mục tiêu tăng trưởng hai con số, đồng thời tính toán chính xác suất vốn đầu tư và khả năng cân đối nguồn lực.

Lãnh đạo ba địa phương có dự án đi qua đều thống nhất quan điểm giao Bộ Xây dựng làm cơ quan chủ trì nhằm bảo đảm tính đồng bộ đối với một dự án quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật phức tạp và có ý nghĩa liên kết vùng sâu rộng.

Về phía doanh nghiệp, ông Bùi Pháp, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai, cam kết đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ đề xuất dự án theo quy định của Luật PPP. Doanh nghiệp đồng thời kiến nghị Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ sớm xem xét giao doanh nghiệp lập hồ sơ đề xuất dự án và giao Bộ Tài chính tham mưu bố trí nguồn vốn đầu tư công trong giai đoạn 2026 – 2030.

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh thống nhất với ý kiến của lãnh đạo 3 tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng và nhà đầu tư đề xuất dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa.

Nhấn mạnh dự án cần thiết điều chỉnh tiến trình đầu tư trước năm 2030, Bộ trưởng cho rằng, không chỉ mở không gian phát triển cho các địa phương sau sáp nhập, tuyến cao tốc Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa còn đóng vai trò quan trọng, tạo thuận lợi trong kết nối, đưa sản phẩm nông nghiệp đến các cảng biển, phát huy tiềm năng của các cảng biển tại 3 tỉnh, là trục xương sống kết nối qua các cửa khẩu, bảo đảm an ninh - quốc phòng.

Trên cơ sở thống nhất chủ trương đề xuất đầu tư dự án theo phương thức đối tác công tư (PPP), Bộ trưởng đề nghị các cơ quan liên quan của Bộ hướng dẫn Tập đoàn Đức Long Gia Lai chuẩn bị phương án chi tiết báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, bảo đảm tính chính xác.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh đồng thời cũng thống nhất ý kiến của các địa phương về việc báo cáo Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng là cơ quan nhà nước có thẩm quyền chủ trì nghiên cứu thực hiện dự án.