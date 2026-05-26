Hà Nội chính thức phê duyệt đầu tư siêu dự án chạy dọc 11km ven sông, có gần 2.000 biệt thự cho giới tài phiệt với diện tích thuộc hàng "khủng"





Theo đó, dự án đầu tư xây dựng Khu vườn sinh thái Cẩm Đình - Hiệp Thuận (Noble Rivera) có tổng quy mô lên tới gần 250ha, trải dài khoảng 11km ven sông và tọa lạc ngay trên trục đại lộ Tây Thăng Long, thuộc địa phận các xã Hát Môn, Phúc Thọ và Phúc Lộc (Hà Nội). Với quy mô này, dự án được xem là một trong những đại đô thị sinh thái ven sông lớn bậc nhất phía Tây Thủ đô hiện nay.

Theo quy hoạch Noble Rivera có 1.754 lô biệt thự (nhà vườn sinh thái), diện tích mỗi lô từ 300 – 2.500 m², diện tích hiếm gặp tại các đô thị ven sông cao cấp hiện nay. Quyết định đầu tư nêu rõ dự án sẽ hoàn thành vào quý IV/2028

Với kỷ lục 11km ven sông, Noble Rivera là đô thị sinh thái có tỷ lệ cảnh quan sông nước dẫn đầu thị trường hiện nay.

Dự án Khu vườn sinh thái Cẩm Đình - Hiệp Thuận được phê duyệt sau khi đã thẩm định đầy đủ về quy hoạch, đánh giá tác động môi trường, thoát lũ và an toàn đề điều. Đây là dự án trọng điểm ven sông được Thành phố cho phép triển khai trong năm 2026.

Được biết, theo định hướng quy hoạch tổng thể, đại đô thị ven sông Noble Rivera có tổng quy mô gần 400ha, trong đó gần 250ha đất xây dựng và khoảng 150ha dành cho cảnh quan mặt nước, tương đương gần 40% diện tích toàn dự án. Con số này đưa Noble Rivera trở thành đô thị sinh thái có tỷ lệ cảnh quan sông nước dẫn đầu thị trường hiện nay.

Liên quan đến dự án này, mới đây Sunshine Group đã công bố kế hoạch chuẩn bị khởi công ngay trong năm nay với tổng mức đầu tư dự kiến lên tới 2 tỷ USD. Ngay công bố của Sunshine Group, điều khiến giới địa ốc thực sự chú ý đến dự á này là 11km mặt tiền ven sông – một con số gần như chưa từng có tiền lệ tại các dự án Thủ đô.

Noble Rivera còn gây chú ý khi lần đầu đưa mô hình dinh thự độc bản ven sông dành riêng cho giới tài phiệt xuất hiện tại Hà Nội. Theo thông tin công bố, các dinh thự tại đây có diện tích lớn nhất lên tới 2.000-2.500m²/căn, mỗi dinh thự tích hợp hồ bơi tư gia, sân vườn rộng kỷ lục, không gian wellness riêng, nội thất hàng hiệu cùng mô hình “One Villa – One Service” do các thương hiệu 5 sao quốc tế vận hành.

Được biết, quyết định 1868 của UBND TP Hà Nội được ban hành trong bối cảnh dự án đường Tây Thăng Long và trục Hồ Tây - Ba Vì đang được UBND TP Hà Nội gấp rút đẩy nhanh tiến độ hoàn thành vào năm 2027.

Mới đây nhất, chiều 23/5, kiểm tra thực địa dự án đường trục Tây Thăng Long, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đã yêu cầu Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai toàn tuyến, bảo đảm đầu tư đồng bộ, kết nối liên thông đến vành đai 5 tại cầu Vĩnh Thịnh, phấn đấu hoàn thành trong năm 2027.

Bí thư Trần Đức Thắng cũng yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư các đoạn còn lại, đồng thời thống nhất giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố làm đầu mối triển khai dự án tổng thể.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng kiểm tra tiến độ thi công Dự án đường Tây Thăng Long

Được biết, đường trục Tây Thăng Long dài hơn 34 km, quy mô 10 làn xe, điểm đầu tại đường Võ Chí Công, điểm cuối kết nối quốc lộ 32, đi qua 10 xã, phường.

Tuyến đường được chia thành 9 đoạn đầu tư, gồm 3 đoạn đã khai thác, 2 đoạn đang thi công, một đoạn chuẩn bị khởi công và 3 đoạn đang nghiên cứu đầu tư. Theo định hướng Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, đoạn ngoài vành đai 4 được điều chỉnh mặt cắt ngang từ 40 m lên 80 m.

Theo báo cáo của các đơn vị liên quan, hiện khoảng 6 km tuyến đường đã được đưa vào khai thác, khoảng 9 km đang thi công. Hầm chui nút giao Tây Thăng Long - vành đai 3 kết nối thẳng Khu đô thị Tây Hồ Tây dự kiến khởi công vào tháng 8. Các đoạn còn lại đang được chuẩn bị đầu tư.

Đoạn từ vành đai 3 đến đường Văn Tiến Dũng cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng, thi công đạt khoảng 65% khối lượng. Đoạn từ vành đai 3.5 đến kênh Đan Hoài đã hoàn thành khoảng 95,5% giải phóng mặt bằng, thi công đạt khoảng 21% khối lượng.

Khi hoàn thành, đường Tây Thăng Long được kỳ vọng sẽ góp phần giảm ùn tắc, tăng khả năng kết nối và nâng cao năng lực lưu thông qua khu vực. Đồng thời nút giao này sẽ giúp kết nối thẳng từ khu vực Đan Phượng đến khu đô thị Tây Hồ Tây.