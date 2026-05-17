Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cận cảnh những khu biệt thự chỉ dành cho giới nhà giàu tại TPHCM, có dự án giá lên đến vài trăm tỷ mỗi căn

Bài và ảnh: Quốc Hoàng - Huy Nguyễn | 17-05-2026 - 07:43 AM | Bất động sản

Thay vì đo bằng km, giá bất động sản hiện đại đang được định nghĩa lại bằng "phút di chuyển" và "đặc quyền sống". Những khu vực từng là vùng ven nay chứng kiến những cú nhảy vọt về giá, thậm chí ngang ngửa các trục đường đắt đỏ nhất thế giới.

Khi "xa trung tâm" không còn rẻ: Hạ tầng nghìn tỷ và tiện ích cao cấp đẩy giá bất động sản tại loạt khu đô thị mới vượt ngưỡng 300 triệu đồng/m2 - Ảnh 1.

Nếu như trước đây, thị trường bất động sản TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung vận hành theo quy luật “gần trung tâm thì đắt, xa trung tâm thì rẻ”, thì nay quan niệm này đang dần thay đổi. Sự quá tải của khu trung tâm cùng hạ tầng kết nối ngày càng hoàn thiện đang tạo ra hệ quy chiếu mới về giá trị.

Khi "xa trung tâm" không còn rẻ: Hạ tầng nghìn tỷ và tiện ích cao cấp đẩy giá bất động sản tại loạt khu đô thị mới vượt ngưỡng 300 triệu đồng/m2 - Ảnh 2.

Đáng chú ý, một số khu vực ngoài vùng trung tâm cũ đang thiết lập mặt bằng giá mới, với nhiều sản phẩm chạm ngưỡng 300 triệu đồng/m2, thậm chí vượt mốc một tỷ đồng/m2. Đây là kết quả của sự cộng hưởng từ quy hoạch đồng bộ tại các khu đô thị mới, kết nối thuận tiện và tiện ích cao cấp.

Khi "xa trung tâm" không còn rẻ: Hạ tầng nghìn tỷ và tiện ích cao cấp đẩy giá bất động sản tại loạt khu đô thị mới vượt ngưỡng 300 triệu đồng/m2 - Ảnh 3.

Đơn cử tại The Global City (phường Bình Trưng), dự án quy mô hơn 117 ha của Masterise Homes đang định hình tâm điểm mới tại khu Đông. Nhờ lợi thế trục Đỗ Xuân Hợp và hệ sinh thái tiện ích cao cấp chuẩn quốc tế, phân khúc shophouse tại đây ghi nhận mức 45-60 tỷ đồng/căn (tương đương 450-600 triệu đồng/m2), trong khi giá căn hộ dao động từ 130-180 triệu đồng/m2.

Khi "xa trung tâm" không còn rẻ: Hạ tầng nghìn tỷ và tiện ích cao cấp đẩy giá bất động sản tại loạt khu đô thị mới vượt ngưỡng 300 triệu đồng/m2 - Ảnh 4.

Ngoài ra, dự án bất động sản hàng hiệu The Rivus Elie Saab (phường Long Bình), cũng do đơn vị này phát triển, đang ghi nhận mức giá chào bán lên tới 350-450 triệu đồng/m2. Báo cáo từ Savills Hotels cho biết Việt Nam hiện thuộc Top 10 thị trường bất động sản hàng hiệu toàn cầu. Phân khúc này thường sở hữu mức định giá cao hơn 35% so với dự án thông thường nhờ tiêu chuẩn vận hành quốc tế và tính khan hiếm.

Khi "xa trung tâm" không còn rẻ: Hạ tầng nghìn tỷ và tiện ích cao cấp đẩy giá bất động sản tại loạt khu đô thị mới vượt ngưỡng 300 triệu đồng/m2 - Ảnh 5.

Hay tại Khu đô thị Phú Mỹ Hưng (Quận 7 cũ) cũng là ví dụ điển hình cho mô hình “thành phố trong thành phố”. Từ vùng đất đầm lầy xa trung tâm, được quy hoạch bài bản với mảng xanh và hạ tầng xã hội hoàn chỉnh đã đẩy giá biệt thự phổ biến lên mức 250-500 triệu đồng/m2. Riêng các phân khu như Chateau hay biệt thự đơn lập ven sông đã chạm ngưỡng 600 triệu đồng/m2.

Khi "xa trung tâm" không còn rẻ: Hạ tầng nghìn tỷ và tiện ích cao cấp đẩy giá bất động sản tại loạt khu đô thị mới vượt ngưỡng 300 triệu đồng/m2 - Ảnh 6.

Đặc biệt, tại khu đô thị mới Thủ Thiêm, giá bất động sản loại hình nhà liền thổ đã thiết lập mặt bằng cao tương đương các trục đường đắt đỏ nhất tại Singapore hay Hong Kong. Điển hình tại phân khu Saroma Villa (thuộc Khu đô thị Sala) do Đại Quang Minh phát triển, các căn biệt thự diện tích khoảng từ 320 - 1.000 m2 hiện được chào bán từ 300 tỷ đến hơn 1.000 tỷ đồng/căn, tương đương mức đơn giá 950 triệu đến 1,2 tỷ đồng/m2.

Khi "xa trung tâm" không còn rẻ: Hạ tầng nghìn tỷ và tiện ích cao cấp đẩy giá bất động sản tại loạt khu đô thị mới vượt ngưỡng 300 triệu đồng/m2 - Ảnh 7.

Điểm chung của các khu vực này là giá trị không còn được đo bằng khoảng cách địa lý, mà bằng thời gian kết nối. Các tuyến metro, vành đai, cao tốc và cầu kết nối đang đóng vai trò “nén thời gian”, biến nhiều khu vực từng bị xem là vùng ven thành cực tăng trưởng mới. Ảnh: Đường Vành Đai 3 đoạn qua KĐT Vinhomes Grand Park.

Khi "xa trung tâm" không còn rẻ: Hạ tầng nghìn tỷ và tiện ích cao cấp đẩy giá bất động sản tại loạt khu đô thị mới vượt ngưỡng 300 triệu đồng/m2 - Ảnh 8.

Một số công trình trọng điểm có thể kể đến như cầu Thủ Thiêm 4 với tổng mức đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng, tăng cường hạ tầng kết nối đường Nguyễn Văn Linh (Quận 7 cũ) với đường Nguyễn Cơ Thạch (thuộc khu đô thị mới Thủ Thiêm). Hay tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành dài 42km, vốn đầu tư gần 85.000 tỷ đồng. Ảnh do AI tạo

Khi "xa trung tâm" không còn rẻ: Hạ tầng nghìn tỷ và tiện ích cao cấp đẩy giá bất động sản tại loạt khu đô thị mới vượt ngưỡng 300 triệu đồng/m2 - Ảnh 9.

Ngoài ra, những tiện ích mang tính biểu tượng như bến du thuyền, không gian sống ESG++ và cộng đồng cư dân tinh hoa đang trở thành lực đẩy chính. Sông Sài Gòn hiện được xem là "mặt tiền mới", nơi các dự án ven sông thiết lập chuẩn sống riêng tư, tách biệt hoàn toàn với áp lực đô thị hóa tại vùng lõi cũ.

Khi "xa trung tâm" không còn rẻ: Hạ tầng nghìn tỷ và tiện ích cao cấp đẩy giá bất động sản tại loạt khu đô thị mới vượt ngưỡng 300 triệu đồng/m2 - Ảnh 10.

Theo Báo cáo Tiêu điểm thị trường BĐS Quý II/2025 CBRE Việt Nam, mức giá bán sơ cấp tại các khu vực ngoại thành/vùng ven hiện đang thấp hơn từ 50% - 80% so với trung tâm TP.HCM. Nhờ khoảng cách giá này cộng với hạ tầng phát triển và nguồn cung dồi dào, CBRE dự báo trong 3 năm tới (2025 - 2028), thị trường sẽ duy trì mức tăng trưởng trung bình khoảng 9 - 11%/năm đối với căn hộ và 6 - 12%/năm đối với nhà gắn liền với đất. Ảnh: Phối cảnh ga Tân Bình thuộc tuyến Metro số 2.

 Sun Group lên núi dựng kỳ quan, Vingroup tiến biển làm siêu đô thị

Bài và ảnh: Quốc Hoàng - Huy Nguyễn

An Ninh Tiền Tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Shark Phú: “Tôi đã mua được rất nhiều nhà, nhưng rồi cảm thấy điều đó vô nghĩa”

Shark Phú: “Tôi đã mua được rất nhiều nhà, nhưng rồi cảm thấy điều đó vô nghĩa” Nổi bật

Công bố thanh tra loạt nhà đất dôi dư sau sắp xếp

Công bố thanh tra loạt nhà đất dôi dư sau sắp xếp Nổi bật

Ra mắt 'bản đồ chỉ đường' cho công nghiệp hỗ trợ: 7 điểm hạ tầng trọng điểm, 2 cụm công nghiệp mới

Ra mắt 'bản đồ chỉ đường' cho công nghiệp hỗ trợ: 7 điểm hạ tầng trọng điểm, 2 cụm công nghiệp mới

17:25 , 16/05/2026
Phát hiện gần 100 căn NƠXH dự án IEC Residences dấu hiệu cho thuê, mua bán trái phép

Phát hiện gần 100 căn NƠXH dự án IEC Residences dấu hiệu cho thuê, mua bán trái phép

15:49 , 16/05/2026
Dự án nâng cấp sân bay Liên Khương có nguy cơ chậm tiến độ

Dự án nâng cấp sân bay Liên Khương có nguy cơ chậm tiến độ

15:48 , 16/05/2026
9 trung tâm đô thị lớn của Hà Nội trong quy hoạch mới

9 trung tâm đô thị lớn của Hà Nội trong quy hoạch mới

15:47 , 16/05/2026

Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

Liên hệ quảng cáo

Hotline:

Email: doanhnghiep@admicro.vn

Chat với tư vấn viên

Công ty Cổ phần VCCorp

© Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

Chính sách bảo mật
Trở lên trên