Phát hiện gần 100 căn NƠXH dự án IEC Residences dấu hiệu cho thuê, mua bán trái phép

Phát hiện 89 trường hợp có dấu hiệu vi phạm

Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Cơ điện IEC vừa phát đi thông báo tới khách hàng liên quan đến việc gia hạn hợp đồng thuê nhà ở xã hội tại dự án IEC Residences, xã Thanh Trì (Hà Nội).

Theo Công ty IEC, chính sách về nhà ở xã hội là chủ trương nhân văn, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trong việc bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ người thu nhập thấp. Các căn hộ cho thuê được bố trí cho những khách hàng chưa đủ điều kiện tài chính để mua nhà.

Phát hiện khoảng 89 căn hộ tại dự án nhà ở xã hội IEC Residences, xã Thanh Trì (Hà Nội) có dấu hiệu vi phạm quy định về nhà ở xã hội. Ảnh: IT.

Tuy nhiên, qua rà soát việc sử dụng căn hộ tại dự án, doanh nghiệp ghi nhận khoảng 89 trường hợp có dấu hiệu vi phạm quy định về nhà ở xã hội như cho thuê lại, cho ở nhờ, mua bán bất hợp pháp căn hộ thuê.

Hiện doanh nghiệp đang phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xác minh các hành vi vi phạm pháp luật nêu trên.

"Sau khi có kết luận của cơ quan chức năng, công ty sẽ xem xét việc bán lại các căn hộ thuộc diện xử lý cho người đủ điều kiện theo quy định", thông báo của Công ty IEC nêu rõ.

Theo thông báo, hợp đồng thuê nhà ở xã hội giữa Công ty IEC và khách hàng sẽ hết hạn vào tháng 6/2026.

Đề xuất gia hạn hợp đồng thêm 1 năm để chờ xác minh

Để đảm bảo thời gian cho các cơ quan chức năng xác minh các hành vi vi phạm, công ty sẽ thực hiện gia hạn hợp đồng thuê thêm 1 năm kể từ ngày hết hạn hợp đồng thuê nhà ở xã hội đã ký.

Việc gia hạn được thực hiện thông qua ký phụ lục gia hạn thời hạn thuê giữa Công ty IEC và khách hàng sau khi hết hạn hợp đồng thuê hiện tại. Các điều khoản khác giữ nguyên theo hợp đồng thuê nhà ở xã hội đã ký.

Trong thời gian gia hạn hợp đồng thuê, khách hàng có thể chuẩn bị hồ sơ mua lại căn hộ đang thuê theo quy định của pháp luật.

Nhiều cư dân chung cư nhà ở xã hội IEC Residences không đồng ý ký gia hạn hợp đồng thuê. Ảnh: IT.

Dù vậy, thông báo gia hạn hợp đồng không nhận được sự đồng thuận của cư dân. "Tôi đã thuê nhà nhiều năm và mong muốn được mua lại căn hộ sớm khi đến hạn, thay vì tiếp tục kéo dài thời gian thuê", anh N.V.H cư dân IEC Residences nói.

Cùng quan điểm, nhiều cư dân cho rằng, việc kéo dài thời gian thuê có thể khiến người thuê tiếp tục ở trong trạng thái “chờ đợi”, trong khi chi phí sinh hoạt ngày càng tăng. Nhiều hộ đã ổn định cuộc sống tại đây và mong muốn được sở hữu căn hộ để yên tâm lâu dài.

Ngoài ra, cư dân cũng đề nghị cơ quan chức năng sớm công bố kết quả xác minh các trường hợp vi phạm để đảm bảo công bằng, tránh ảnh hưởng đến những người sử dụng nhà đúng quy định.

Theo Nghị định số 54/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 12 Điều 78 Nghị định số 100/2024 của Chính phủ về quy định chuyển tiếp đối với việc bán nhà ở xã hội đang cho thuê, chủ đầu tư ưu tiên bán nhà cho người đang thuê đủ điều kiện nếu có nhu cầu mua trong thời gian thuê, với thời hạn tối đa 10 năm, thay vì 5 năm như trước đây.

“Trường hợp đang cho thuê nhà ở xã hội theo quy định tại khoản 2 Điều 26 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP thì chủ đầu tư được ưu tiên bán nhà ở cho người đang thuê nếu người thuê nhà ở có nhu cầu mua trước thời hạn 10 năm và đảm bảo đúng đối tượng, điều kiện theo quy định của Nghị định này hoặc bán lại nhà ở này cho Quỹ nhà ở quốc gia”, Nghị định nêu rõ.