Hàng trăm hộ dân ở một xã Hà Nội ngồi chật kín nhà văn hóa nhận tiền đền bù đất tại siêu dự án 925.000 tỷ đồng có quy mô lớn nhất lịch sử Vingroup

Ngày 15/5/2026, tại Nhà văn hóa thôn Rùa Hạ, Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Tam Hưng phối hợp với chủ đầu tư tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội (Dự án Khu đô thị thể thao Olympic) đối với các hộ dân Đội 1 thôn Rùa Hạ, theo TTĐT xã Tam Hưng.

Đợt chi trả lần này được triển khai đối với diện tích thu hồi 34,63ha, liên quan đến 189 hộ gia đình với tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ lên tới 377,5 tỷ đồng. Đây là một trong những bước quan trọng nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai dự án trọng điểm trên địa bàn.

Theo ghi nhận thực tế, công tác chi trả được thực hiện bài bản, khoa học, đúng quy trình. Các khâu hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thông tin và thực hiện thủ tục chi trả được triển khai công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi để người dân đến nhận tiền bồi thường, hỗ trợ nhanh chóng, đúng quy định.

Nhiều hộ dân bày tỏ sự đồng thuận, thống nhất cao với chủ trương triển khai dự án.﻿

Dự án Khu đô thị thể thao Olympic được đổi tên thành Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội. Dự án có quy mô khoảng 9.171 ha, trải rộng trên địa bàn 11 phường, xã gồm Thanh Liệt, Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Tam Hưng, Thanh Oai và Dân Hòa.

Theo quy hoạch, dự án được chia thành 4 phân khu chức năng chính, gồm đô thị TOD gắn với Ga Ngọc Hồi, đô thị thể thao, đô thị du lịch và khu liên hợp thể thao. Trong đó, điểm nhấn là quần thể Sân vận động Hùng Vương với quy mô lên tới 135.000 chỗ ngồi.﻿

Đến thời điểm hiện tại, công tác đo đạc, quy chủ đã hoàn tất trên toàn bộ diện tích dự án. Các địa phương đã tổ chức họp dân, thông báo chủ trương thu hồi đất, đồng thời triển khai phê duyệt phương án bồi thường tại một số khu vực thuộc phân khu B. ﻿