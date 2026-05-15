Công trình có mái thép nặng 12.000 tấn đang thành hình, dự kiến lập kỷ lục thế giới, Việt Nam thành công làm chủ một công nghệ quan trọng

Không chỉ gây ấn tượng bởi quy mô đồ sộ, đây còn là dấu mốc cho thấy doanh nghiệp Việt Nam đã làm chủ thành công công nghệ thi công kết cấu thép khẩu độ lớn – lĩnh vực vốn đòi hỏi trình độ kỹ thuật thuộc nhóm cao nhất trong ngành xây dựng.

Công trình đang được nhắc tới là Trung tâm Hội nghị và Triển lãm phục vụ APEC 2027 do Sun Group đầu tư. Dự án có tổng diện tích sàn hơn 157.000 m², được xây dựng trên khu đất rộng khoảng 16 ha tại Phú Quốc, với khả năng phục vụ tới 10.000 người.

Điểm nổi bật nhất của dự án là không gian hội nghị và triển lãm rộng 11.050 m², vượt nhịp tới 81 m mà không cần bất kỳ cột chống nào ở giữa. Theo giới chuyên môn, khi hoàn thành, đây có thể trở thành ballroom không cột lớn nhất thế giới.

Để hiện thực hóa thiết kế đặc biệt này, toàn bộ phần mái sử dụng hệ kết cấu thép có tổng khối lượng lên tới 12.000 tấn. Kết cấu trải dài hơn 300 m, rộng 165 m và cao khoảng 40 m, được chia thành 13 nhịp chính, mỗi nhịp nặng hàng trăm tấn.

Trong số đó, riêng các nhịp đầu hồi có thể lên tới 722 tấn. Các nhịp giữa dao động quanh mức 677 - 703 tấn, từ đó tạo thành một kết cấu liên hoàn với khẩu độ lớn và yêu cầu kỹ thuật cao.﻿

Trên thực tế, để thi công hệ mái này, các cấu kiện được chia thành nhiều modul, trong đó có những modul nặng tới gần 250 tấn. Chủ đầu tư Sun Group cùng các nhà thầu đã áp dụng công nghệ kích rút thủy lực tiên tiến từ Hebetec (Thụy Sĩ), từ đó cho phép kiểm soát chính xác từng chuyển động trong quá trình thi công. Đây là kỹ thuật đòi hỏi sự chính xác đến từng milimet để đưa các nhịp thép nặng hàng trăm tấn lên độ cao hơn 40m một cách an toàn và ổn định.

Đơn vị thi công là Tập đoàn Đại Dũng – doanh nghiệp từng thực hiện nhiều dự án kết cấu thép quy mô lớn trong nước và quốc tế.

Trong ngành xây dựng hiện đại, công nghệ kết cấu thép không cột có vai trò đặc biệt quan trọng đối với các công trình như sân vận động, trung tâm triển lãm, nhà ga hàng không và tổ hợp hội nghị quốc tế.

Theo cập nhật của chủ đầu tư, sau khoảng 10 tháng thi công, dự án đã hoàn thành hơn 90% phần kết cấu bê tông cốt thép và đang bước vào giai đoạn lắp dựng những nhịp mái lớn nhất. Công trình dự kiến hoàn thành để phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.