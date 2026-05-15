Toàn cảnh đại lộ 10 làn xe nối thẳng Ciputra đến Đan Phượng: Giải phóng mặt bằng rầm rộ đoạn nút thắt, mở toang kết nối đến các đại đô thị của loạt ông lớn Sunshine Group, Vinhomes

Bài và ảnh: Văn Đoan | 15-05-2026 - 07:30 AM | Bất động sản

Đường Tây Thăng Long với quy mô 10 làn xe đang bước vào giai đoạn tăng tốc giải phóng mặt bằng sau nhiều năm triển khai dang dở. Tuyến đường được kỳ vọng trở thành trục kết nối chiến lược phía Tây Hà Nội, đi qua loạt đại đô thị tỷ USD và mở ra dư địa phát triển mới cho khu vực.

Tuyến đường Tây Thăng Long có tổng chiều dài khoảng 33km, mặt cắt ngang rộng 60,5m với 10 làn xe, gồm đường chính rộng 22,5m, hai đường gom mỗi bên rộng 14m và dải phân cách trung tâm rộng 6m. Tuyến đường được kỳ vọng trở thành động lực thay đổi diện mạo kinh tế - xã hội khu vực phía Tây Hà Nội, kết nối các quận, huyện cũ như Bắc Từ Liêm, Đan Phượng, Phúc Thọ và Sơn Tây.

Trong đó đoạn từ Võ Chí Công đến Phạm Văn Đồng và đoạn từ Văn Tiến Dũng đến Tây Tựu – Thượng Cát đã hoàn thành, đưa vào sử dụng từ năm 2019. Với quy mô 10 làn xe, Tây Thăng Long được xem là trục giao thông chiến lược nối Hồ Tây với phía Tây Thủ đô, góp phần mở rộng không gian phát triển đô thị Hà Nội.

Trước đây, đoạn từ đường Phạm Văn Đồng đến đường Văn Tiến Dũng dài khoảng 3,2km vẫn trong tình trạng “xôi đỗ”, trở thành điểm nghẽn lớn nhất cản trở việc kết nối đồng bộ toàn tuyến Tây Thăng Long.

Đoạn tuyến từ Phạm Văn Đồng đến đường Văn Tiến Dũng có tổng mức đầu tư khoảng 2.344 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng chiếm tới 1.673 tỷ đồng. Tổng diện tích thu hồi khoảng 19,2ha, bao gồm 15,93ha đất nông nghiệp và 3,27ha đất ở.

Hiện nay, tại khu vực đầu tuyến giao với đường Phạm Văn Đồng, nhiều nhà dân đang được phá dỡ để phục vụ công tác bàn giao mặt bằng cho dự án.

Công tác giải phóng mặt bằng tại các ngõ 72 đường Cầu Noi và các ngõ 142, 162 Cổ Nhuế đang được triển khai khẩn trương với nhiều hộ dân tiến hành tháo dỡ, bàn giao mặt bằng.

Đại diện hộ gia đình số 27 ngõ 104 đường Tàu cho biết gia đình đã chấp hành chủ trương, chủ động tháo dỡ công trình để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Tuy nhiên, người dân mong muốn chính quyền địa phương sớm bố trí tái định cư ổn định, bởi hiện cả gia đình vẫn phải đi thuê nhà để sinh sống.

Nhiều hộ dân đã chủ động tháo dỡ công trình, di chuyển đồ đạc để bàn giao mặt bằng, phục vụ quá trình thi công dự án theo kế hoạch.

Đoạn từ sông Nhuệ đến đường Văn Tiến Dũng đã hoàn thành lớp thảm thô một chiều với 5 làn xe trên tổng quy mô 10 làn.

Cầu vượt sông Nhuệ đang được xây dựng.

Đoạn từ Tây Tựu đến đường Vành đai 4 đang được san ủi mặt bằng, nhiều khu vực đã dần lộ diện để chuẩn bị triển khai các hạng mục tiếp theo. Trong khi đó, đoạn cuối của tuyến Tây Thăng Long dài khoảng 20km, từ Vành đai 4 qua xã Ô Diên đến phường Sơn Tây, đã bắt đầu được triển khai thi công.

Tuyến đường Tây Thăng Long đi qua hàng loạt dự án bất động sản quy mô lớn như Ciputra, Starlake, Sunshine Capital Tây Tựu, Sunshine Grand Capital, Noble Palace Garden, KĐT Sinh thái Noble Rivera và đại đô thị Vinhomes Wonder City. Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng sẽ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển giữa khu vực Hồ Tây và phía Tây Hà Nội, đồng thời tăng khả năng kết nối liên vùng.

Khi hoàn thiện, Tây Thăng Long sẽ trở thành "xương sống" kết nối các cực tăng trưởng phía Tây, rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển vào trung tâm và giảm tải cho Quốc lộ 32.

 

CÙNG CHUYÊN MỤC

Lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam sẽ xây sân bay gần 500ha trên mặt nước tại tỉnh có đường biển dài nhất cả nước

Thị trường ra sao khi TPHCM không xây chung cư cao tầng ở trung tâm?

Chủ tịch TPHCM chỉ đạo 'nóng' về xây dựng dự thảo Luật Đô thị đặc biệt

07:29 , 15/05/2026
