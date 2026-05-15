Chủ tịch TPHCM chỉ đạo 'nóng' về xây dựng dự thảo Luật Đô thị đặc biệt

Theo Ngô Tùng | 15-05-2026 - 07:29 AM | Bất động sản

Ông Nguyễn Văn Được yêu cầu các cơ quan, đơn vị được phân công nhiệm vụ phải chủ động phối hợp triển khai thực hiện, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa quan trọng trong quá trình xây dựng dự thảo Luật Đô thị đặc biệt.

UBND TPHCM vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ban ngành triển khai kế hoạch của UBND thành phố về tổ chức hội nghị, hội thảo tham vấn ý kiến của chuyên gia, nhà khoa học, các cơ quan, đơn vị cho dự thảo dự án Luật Đô thị đặc biệt.

Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được yêu cầu các cơ quan, đơn vị được phân công nhiệm vụ tại kế hoạch chủ động phối hợp triển khai thực hiện, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa quan trọng trong quá trình xây dựng dự thảo Luật Đô thị đặc biệt.

Việc tổ chức các hội nghị, hội thảo phải bảo đảm đúng mục tiêu, yêu cầu và tiến độ đề ra. Nội dung tham vấn có trọng tâm, trọng điểm. Chất lượng ý kiến góp ý mang tính chuyên sâu, thực tiễn và khả thi; bảo đảm tính liên thông giữa các nhóm hội nghị, hội thảo và phục vụ trực tiếp việc hoàn thiện dự thảo luật.

Chủ tịch TPHCM chỉ đạo 'nóng' về xây dựng dự thảo Luật Đô thị đặc biệt- Ảnh 1.

HĐND TPHCM phối hợp Trường Đại học Luật TPHCM tổ chức hội thảo tham vấn ý kiến chuyên gia về xây dựng Luật Đô thị đặc biệt cho TPHCM, ngày 8/5. Ảnh: Ngô Tùng

Chủ tịch UBND TPHCM giao Viện Nghiên cứu phát triển thành phố chủ trì triển khai, xây dựng kế hoạch chi tiết, chương trình, kịch bản điều hành. Đồng thời, tổng hợp, phân loại đầy đủ các ý kiến góp ý, kịp thời báo cáo, đề xuất UBND thành phố xem xét, chỉ đạo đối với các nội dung còn ý kiến khác nhau hoặc phát sinh khó khăn, vướng mắc.

Đối với hội nghị, hội thảo lấy ý kiến bộ ngành và tổ chức tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu phát triển thành phố chủ động sớm rà soát, chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ công tác tổ chức.

Lãnh đạo thành phố giao Sở Tư pháp chủ động phối hợp Viện Nghiên cứu phát triển thành phố thực hiện các nhiệm vụ đã được phân công; bảo đảm bám sát yêu cầu xây dựng chính sách tại dự thảo luật.

Theo Ngô Tùng

Tiền Phong

Lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam sẽ xây sân bay gần 500ha trên mặt nước tại tỉnh có đường biển dài nhất cả nước

Thị trường ra sao khi TPHCM không xây chung cư cao tầng ở trung tâm?

TPHCM thúc tiến độ đường ven sông Sài Gòn 9.500 tỉ đồng

07:28 , 15/05/2026
Bộ Xây dựng: Luôn khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện kéo dài thời gian bảo hành công trình

19:37 , 14/05/2026
Hiện trạng khu đất làm nhà tang lễ với 2 tòa tháp giữa trung tâm Hà Nội

15:56 , 14/05/2026
Thu hồi hơn 525ha đất liên kết trồng cà phê ở Đắk Lắk

15:54 , 14/05/2026

