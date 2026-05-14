Hiện trạng khu đất làm nhà tang lễ với 2 tòa tháp giữa trung tâm Hà Nội

Theo Trọng Tài | 14-05-2026 - 15:56 PM | Bất động sản

Dự án Nhà tang lễ Thanh Xuân theo mô hình “công viên nhà tang lễ” đang nhận được nhiều sự quan tâm dư luận khi đề xuất xây dựng 2 tòa tháp cao 13 tầng tại khu vực Khương Đình, Hà Nội. Khu đất nằm sát đường Vành đai 2,5, gần Đầm Hồng và bao quanh bởi khu dân cư đông đúc.

Dự án Nhà tang lễ quận Thanh Xuân (theo tên đơn vị hành chính trước đây) được UBND TP Hà Nội chấp thuận chủ trương đầu tư từ ngày 16/8/2017. Dự án nằm tại ô đất số 38, Khu đô thị di dân Khương Đình, phường Khương Đình, gần Đầm Hồng và tuyến Vành đai 2,5, một trong những trục giao thông quan trọng của Thủ đô.

Theo định hướng, dự án được phát triển theo mô hình “công viên nhà tang lễ”, kết hợp không gian tổ chức tang lễ với hệ thống cây xanh, mặt nước và cảnh quan mở.

Đại diện chủ đầu tư cho biết diện tích xây dựng chỉ chiếm chưa đến 30% trên tổng diện tích khoảng 2,3 ha. Phần lớn diện tích còn lại được dành cho cây xanh, hồ nước và không gian công cộng nhằm giảm cảm giác nặng nề thường thấy ở các cơ sở tang lễ truyền thống.

Khu đất dự án nằm cạnh khu dân cư hiện hữu và gần khu nghĩa trang. Từ trên cao có thể thấy khu vực này nằm giữa vùng đô thị đông đúc với mật độ xây dựng dày đặc.

Theo giới thiệu, nhà tang lễ được định hướng theo mô hình hiện đại, cho phép tổ chức lễ viếng trong thời gian dài hơn, đồng thời cá thể hóa không gian tiễn biệt bằng hình ảnh, video và các kỷ vật gắn với người đã khuất.

Trong phương án được phê duyệt trước đây, khu B của dự án chủ yếu bố trí bãi đỗ xe và các công trình dịch vụ thấp tầng. Tuy nhiên, chủ đầu tư đã đề xuất điều chỉnh quy hoạch, bổ sung 2 tòa tháp cao 13 tầng để phục vụ các dịch vụ trước và sau tang lễ.

Hiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch đang được hoàn thiện và chờ cơ quan chức năng thẩm định, phê duyệt. Theo đại diện doanh nghiệp, đồ án sẽ được công khai lấy ý kiến người dân theo đúng quy định trước khi triển khai các bước tiếp theo.

Chủ đầu tư cũng cam kết dự án không lưu giữ tro cốt. Chính quyền địa phương cho biết sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện công trình triển khai sai nội dung được phê duyệt

Theo Trọng Tài

Tiền Phong

Lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam sẽ xây sân bay gần 500ha trên mặt nước tại tỉnh có đường biển dài nhất cả nước

Thị trường ra sao khi TPHCM không xây chung cư cao tầng ở trung tâm?

Thu hồi hơn 525ha đất liên kết trồng cà phê ở Đắk Lắk

Chuyển đổi khu đất nông nghiệp gần tổ hợp HH Linh Đàm để xây chung cư, nhà liền kề

Hanoi Seasons Garden: Khi di sản công nghiệp Thủ đô chuyển mình thành "Khu vườn thời gian" duy mỹ giữa lòng Hà Nội

Hà Nội đề xuất loạt ưu đãi khi đầu tư công trình ngầm, bãi đỗ xe ngầm

