Tuyến đại lộ rộng 120m, dài hơn 2km đang hình thành kết nối sân vận động lớn nhất hành tinh, chạy xuyên qua siêu dự án 925.000 tỷ đồng của Vingroup

Tuyến đại lộ sẽ kết nối trực tiếp với sân vận động Hùng Vương và Khu đô thị thể thao Olympic. (Ảnh: Hà Nội Mới)

Dự án được khởi công từ tháng 12/2025, cùng thời điểm triển khai sân vận động Hùng Vương - công trình trung tâm của Khu đô thị thể thao Olympic.

Điểm đầu tuyến kết nối với Quốc lộ 21C, tạo nên trục giao thông trực tiếp đưa phương tiện từ khu vực bên ngoài vào trung tâm của Khu đô thị thể thao Olympic. Với quy mô này, đây được xem là một trong những công trình hạ tầng giao thông lớn nhất đang được xây dựng tại khu vực phía Nam Thủ đô.

Theo quy hoạch, tuyến đường có chiều dài hơn 2 km, mặt cắt ngang lên tới 120 m, rộng tương đương nhiều đại lộ hiện đại trên thế giới.



Với mặt cắt ngang của tuyến này lên tới 120m. (Ảnh: Hà Nội Mới)

Sau hơn 5 tháng thi công liên tục, nhiều đoạn của đại lộ đã được san nền, lu lèn và thảm nhựa. Trên công trường, hàng trăm công nhân cùng hệ thống máy móc hoạt động xuyên ngày đêm để đẩy nhanh tiến độ.

Theo quy hoạch, đại lộ không chỉ đóng vai trò là tuyến đường nội khu mà còn là trục giao thông chính đi xuyên qua khu B – khu vực trung tâm của Khu đô thị thể thao Olympic.

Tuyến đường này sẽ kết nối trực tiếp sân vận động Hùng Vương với các nhà thi đấu, khu huấn luyện, khu đô thị, trung tâm thương mại và hệ thống giao thông bên ngoài. Khi hoàn thành, đại lộ sẽ giúp tổ chức lại luồng phương tiện, giảm áp lực cho các tuyến đường hiện hữu và bảo đảm khả năng phục vụ hàng chục nghìn người trong các sự kiện thể thao và văn hóa quy mô lớn.

Tuyến đại lộ được kỳ vọng sẽ góp phần giảm tải áp lực giao thông khu vực. (Ảnh: Hà Nội Mới)

Không chỉ phục vụ thể thao, tuyến đại lộ còn được kỳ vọng tạo ra cú hích mạnh mẽ cho quá trình phát triển đô thị phía Nam Hà Nội. Hạ tầng giao thông quy mô lớn sẽ mở rộng không gian phát triển, thu hút đầu tư và hình thành một trung tâm đô thị – thể thao hiện đại của Thủ đô.

Khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, tuyến đại lộ rộng 120 m sẽ không chỉ là con đường dẫn tới sân vận động lớn nhất thế giới, mà còn là biểu tượng cho tầm nhìn phát triển mới của Hà Nội trong giai đoạn tới.