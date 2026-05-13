Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hà Nội giao 1,6ha đất để xây dựng NOXH cho công an tại khu Tây Hồ Tây

Theo Trần Hoàng | 13-05-2026 - 09:55 AM | Bất động sản

Hà Nội quyết định giao hơn 1,6ha đất ở khu đô thị Tây Hồ Tây để triển khai dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc giao 16.060m2 đất (đã hoàn thành giải phóng mặt bằng) tại ô đất có ký hiệu C2-CT1 và C2-CX1 khu đô thị Tây Hồ Tây cho Công ty cổ phần Đầu tư Lạc Hồng (đại diện nhà đầu tư liên danh Công ty cổ phần Đầu tư Lạc Hồng và Công ty cổ phần Nam Tam Đảo) để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân (nhà ở xã hội) – đợt 1.

Trong đó, 12.766m2 đất tại ô C2-CT1 để xây dựng nhà ở xã hội. Mục đích sử dụng đất là đất ở tại đô thị. Thời hạn sử dụng đất, Chủ đầu tư dự án được sử dụng đất 50 năm kể từ ngày UBND Thành phố ký quyết định giao đất. Chủ sở hữu căn hộ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với diện tích căn hộ, diện tích đất sử dụng chung quy định.

Hà Nội giao 1,6ha đất để xây dựng NOXH cho công an tại khu Tây Hồ Tây- Ảnh 1.

Khu đô thị Tây Hồ Tây. Ảnh minh họa

Hình thức giao đất là Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; chủ đầu tư được miễn tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 2 Điều 85 Luật Nhà ở năm 2023 và khoản 3 Điều 18 Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ.

3.294m2 đất ô C2-CX1 để làm cây xanh sử dụng công cộng. Hình thức sử dụng đất là Chủ đầu tư được Nhà nước giao đất để xây dựng công trình và không phải nộp tiền sử dụng đất, bàn giao cho địa phương quản lý sau khi đã hoàn thành xây dựng theo dự án đầu tư được phê duyệt.

Phương thức giao đất là Nhà nước giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều 124 Luật Đất đai năm 2024, Nghị quyết số 201/2025/QH15 ngày 29/5/2025 của Quốc hội thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội.

Trước đó tại kỳ họp 22, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung danh mục 279 dự án thu hồi đất năm nay, trong đó có hơn 10 dự án nhà ở xã hội cho cán bộ, chiến sĩ công an.

Theo đề án phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội tới 2030, Hà Nội được giao chỉ tiêu xây dựng loại hình nhà ở này thuộc nhóm cao nhất cả nước với 56.200 căn.

Theo Trần Hoàng

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giao dịch cao gấp 10 lần năm trước, chuyện gì đang xảy ra với thị trường căn hộ Đà Nẵng?

Giao dịch cao gấp 10 lần năm trước, chuyện gì đang xảy ra với thị trường căn hộ Đà Nẵng? Nổi bật

Việt Nam sở hữu "đường hầm bí ẩn" dài 4,5km hình thành từ 88 khoang đúc sẵn nằm trong lòng cầu vượt biển dài bậc nhất Đông Nam Á: Công nghệ lắp ghép quy mô lớn lần đầu được áp dụng

Việt Nam sở hữu "đường hầm bí ẩn" dài 4,5km hình thành từ 88 khoang đúc sẵn nằm trong lòng cầu vượt biển dài bậc nhất Đông Nam Á: Công nghệ lắp ghép quy mô lớn lần đầu được áp dụng Nổi bật

Nhà ở xã hội đã qua sử dụng vẫn có giá gần 100 triệu đồng/m²

Nhà ở xã hội đã qua sử dụng vẫn có giá gần 100 triệu đồng/m²

08:20 , 13/05/2026
Huế lập tổ kiểm tra làm rõ vụ khai thác 40ha rừng

Huế lập tổ kiểm tra làm rõ vụ khai thác 40ha rừng

08:05 , 13/05/2026
Vân Đồn kích hoạt tiềm năng du lịch, đón 12 vạn du khách dịp lễ 30/4 - 1/5

Vân Đồn kích hoạt tiềm năng du lịch, đón 12 vạn du khách dịp lễ 30/4 - 1/5

08:00 , 13/05/2026
Văn Phú Eden giải “cơn khát” không gian sống chất lượng tại tâm điểm Lào Cai

Văn Phú Eden giải “cơn khát” không gian sống chất lượng tại tâm điểm Lào Cai

08:00 , 13/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên