Việt Nam sở hữu "đường hầm bí ẩn" dài 4,5km hình thành từ 88 khoang đúc sẵn nằm trong lòng cầu vượt biển dài bậc nhất Đông Nam Á: Công nghệ lắp ghép quy mô lớn lần đầu được áp dụng

Cầu Tân Vũ – Lạch Huyện tại Hải Phòng hiện là cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam và thuộc nhóm những công trình vượt biển quy mô lớn ở Đông Nam Á. Đây là hạng mục quan trọng của dự án đường ô tô Tân Vũ – Lạch Huyện, kết nối đất liền với đảo Cát Hải và cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện.

Toàn dự án có tổng chiều dài 15,63 km. Điểm đầu nằm tại nút giao Tân Vũ, kết nối trực tiếp với cao tốc Hà Nội – Hải Phòng ở khu vực Tràng Cát, quận Hải An (cũ). Điểm cuối tiếp giáp cổng cảng Lạch Huyện, thuộc huyện Cát Hải (cũ). Dự án gồm ba hạng mục chính: tuyến đường dẫn phía Hải An, cầu vượt biển Tân Vũ – Lạch Huyện và tuyến đường dẫn phía Cát Hải.

Riêng phần cầu vượt biển dài 5,44 km, được thiết kế bằng bê tông cốt thép dự ứng lực với mặt cầu rộng 16 m, gồm 4 làn xe, tốc độ thiết kế 80 km/h.

Công trình được thi công bằng công nghệ SBS (Span by Span) kết hợp đúc hẫng cân bằng. Đây là công nghệ lắp ghép các khối bê tông đúc sẵn bằng hệ thống cáp dự ứng lực, cho phép thi công nhanh, chính xác và lần đầu tiên được áp dụng tại Việt Nam cho một dự án quy mô lớn.

Hầm cầu có chiều ngang 9m và cao trên 2,5m.

Bằng công nghệ lắp ghép này bên trong cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam tồn tại một “đường hầm” kỹ thuật đặc biệt. Do cầu được tạo thành từ 88 khoang bê tông đúc sẵn, mỗi khoang dài 60 m, các khoang này được ghép nối liên tục, tạo nên một không gian kỹ thuật dài khoảng 4,5 km nằm bên trong thân cầu.

Không gian này rộng khoảng 9 m, cao hơn 2,5 m, đủ để kỹ sư di chuyển, kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ. Bên trong mỗi khoang bố trí 12 bó cáp dự ứng lực – bộ phận chịu lực chính của toàn bộ kết cấu cầu. Hệ thống này đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo khả năng chịu tải, độ bền và sự an toàn cho hàng nghìn lượt phương tiện lưu thông mỗi ngày.

Khu vực hầm được trang bị đầy đủ hệ thống chiếu sáng nhưng chỉ phục vụ công tác kỹ thuật và không mở cho người dân tham quan. Với thiết kế độc đáo và công nghệ thi công tiên tiến, “đường hầm” ẩn trong lòng cầu Tân Vũ – Lạch Huyện được xem là một trong những chi tiết kỹ thuật đặc biệt nhất của hạ tầng giao thông Việt Nam hiện nay.

Khi hoàn thành, công trình này đã kết nối phường Hải An với đặc khu Cát Hải, góp phần đưa khu vực này trở thành tâm điểm kinh tế phía Bắc, khi thu hút gần một tỷ USD vốn FDI cho Hải Phòng chỉ trong quý I/2026, tăng 87% so với cùng kỳ.﻿