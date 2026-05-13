Ngay tuần sau, Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ khởi công dự án 6 tỷ USD, đi qua sân vận động lớn nhất thế giới

Sáng 11/5, tại kỳ họp thứ hai, với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trục không gian quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang, tái thiết đô thị theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), đoạn từ đường Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ.

Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 161.994 tỷ đồng (tương đương khoảng 6 tỷ USD), do liên danh nhà đầu tư gồm Tập đoàn Vingroup, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển bất động sản Cuộc Sống Mới, Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Hoàng Vân và CTCP Nghiên cứu đầu tư và phát triển Tương lai thực hiện.

Toàn cảnh tuyến Quốc lộ 1A đi qua Hà Nội (ảnh: Văn Đoan).

Theo quy hoạch, tuyến đường có chiều dài khoảng 36 km, điểm đầu kết nối với đường Vành đai 1 tại khu vực nút giao hầm Kim Liên (phường Kim Liên và Bạch Mai, TP Hà Nội), điểm cuối kết nối với nút giao Cầu Giẽ (thuộc địa phận xã Chuyên Mỹ, TP Hà Nội).

Tuyến đường được thiết kế với mặt cắt ngang rộng 90 m, gồm 10 làn xe trên trục chính và 6 làn xe đường song hành hai bên.

Dự án đi qua nhiều phường trên địa bàn Hà Nội như: Kim Liên, Bạch Mai, Phương Liệt, Tương Mai, Định Công, Hoàng Mai, Hoàng Liệt, Yên Sở; cùng các xã: Đại Thanh, Thanh Trì, Ngọc Hồi, Thường Tín, Hồng Vân, Thượng Phúc, Chương Dương, Phú Xuyên, Chuyên Mỹ và Đại Xuyên. Tổng diện tích đất dự kiến sử dụng khoảng 337,3 ha.

Theo kế hoạch của thành phố, công trình sẽ được khởi công vào ngày 19/5 và dự kiến hoàn thành hệ thống cơ sở hạ tầng vào năm 2027.

Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng hình thành một trục giao thông hiện đại (ảnh: Văn Đoan).

Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng hình thành một trục giao thông hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành và nhu cầu vận tải trong tương lai giữa trung tâm Hà Nội với các đại đô thị như Ocean Park, Trump Organization, Đô thị Phú Xuyên, Sun Urban City… Đáng chú ý, tuyến đường sẽ đi qua và tăng khả năng kết nối với Khu đô thị thể thao Olympic – một đại đô thị đang được triển khai.

Khu đô thị thể thao Olympic được khởi công vào cuối năm 2025 do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư. Với quy mô hơn 9.171 ha và tổng vốn đầu tư khoảng 925.000 tỷ đồng, dự án đã trở thành khu đô thị lớn nhất Việt Nam khi trải rộng trên địa bàn 11 xã.

Trung tâm của khu liên hợp thể thao là Sân vận động Trống Đồng, có diện tích 73 ha, sức chứa khoảng 135.000 chỗ ngồi, được thiết kế đạt chuẩn FIFA, với mái che đóng, mở tự động lớn nhất thế giới.

Đồng thời, tuyến đường cũng sẽ tăng cường kết nối Thủ đô với các tỉnh phía Nam và khu vực duyên hải, góp phần chỉnh trang, tái thiết đô thị dọc quốc lộ 1A và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương dự án đi qua.

Bên cạnh đó, dự án còn được kỳ vọng góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông đường bộ của Hà Nội theo quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm. Dự án cũng góp phần phân bổ lưu lượng giao thông giữa các trục đường vành đai, giữa các khu vực của thành phố, qua đó hạn chế ùn tắc giao thông khu vực dự án đi qua.