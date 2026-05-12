Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết dành lời khen cho nhà thiết kế Mỹ đứng sau sân golf tại siêu dự án 20.000 tỷ lớn nhất Tây Nguyên

Theo FLC, ngày 11/5/2026, lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai đã trực tiếp dẫn đoàn công tác kiểm tra tiến độ triển khai Quần thể FLC Pleiku Golf Club & Luxury City Resort tại xã Đak Đoa. Đón tiếp và làm việc cùng đoàn có ông Trịnh Văn Quyết – Chủ tịch Tập đoàn FLC.

Tại công trường, Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết đã trực tiếp làm việc với các nhà thầu và đơn vị thi công, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai theo tinh thần quyết liệt, đồng bộ. Trong đó, hạng mục sân golf 36 hố được ưu tiên hàng đầu nhằm kịp đón những golfer đầu tiên ngay từ cuối năm nay.

Theo ông Quyết, đây không chỉ là dự án trọng điểm của doanh nghiệp mà còn là công trình được kỳ vọng sẽ góp phần tạo diện mạo mới cho du lịch nghỉ dưỡng Gia Lai nói riêng và khu vực Tây Nguyên nói chung.

Ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch Tập đoàn FLC làm việc với các nhà thầu, đơn vị thi công và quản lý dự án (ảnh: FLC).

Sau buổi kiểm tra, trên trang cá nhân, Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết dành nhiều lời khen cho khí hậu và vị trí của Pleiku. Theo ông Quyết, khí hậu Pleiku hầu như quanh năm mát mẻ, dễ chịu là điều khiến ông đặc biệt yêu thích. Bên cạnh đó, vị trí có thể xem là “ngã ba Đông Dương”, kết nối thuận lợi cả đường bộ lẫn đường hàng không cũng là lợi thế lớn của dự án.

Ông cho biết sân golf 36 hố đến nay đã hoàn thiện phần tạo hình thô ở nhiều hố và chuẩn bị bước sang giai đoạn trồng cỏ.

Ông Quyết cũng đánh giá cao dấu ấn của Brian Curley – nhà thiết kế sân golf kỳ cựu người Mỹ, nổi tiếng với nhiều công trình trên thế giới. Theo ông, các sân golf do Brian Curley thiết kế thường gây ấn tượng mạnh về mặt thị giác, hài hòa với cảnh quan bản địa và mang lại trải nghiệm chơi đầy hứng thú. Chủ tịch FLC tin rằng sân golf FLC Pleiku – sản phẩm thiết kế tiếp theo của Brian Curley sau khi hoàn thiện chắc chắn cũng sẽ không phải ngoại lệ.

Phối cảnh dự án.

Trước đó vào ngày 4/4/2026, tại Khu phức hợp Đak Đoa (tỉnh Gia Lai), Tập đoàn FLC chính thức khởi công Quần thể đô thị nghỉ dưỡng giải trí & sân golf FLC Pleiku Golf Club & Luxury City Resort – dự án đô thị nghỉ dưỡng gắn với sân golf tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên và quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Tây Nguyên.

Được biết, Quần thể FLC Pleiku có quy mô 517 ha, tổng mức đầu tư các dự án gần 20.000 tỷ đồng, tọa lạc tại cửa ngõ trung tâm Pleiku, kết nối thuận tiện với sân bay Pleiku và trung tâm hành chính thương mại của tỉnh.

Dự án được quy hoạch với nhiều hạng mục như khu đô thị, nhà ở, sân golf, công viên, khu thể thao, thương mại và trường học. Trong đó, sân golf 36 hố, diện tích hơn 171 ha, là hạng mục điểm nhấn của quần thể.

Năm 2025, Gia Lai đón khoảng 12,4 triệu lượt khách với doanh thu gần 29.000 tỷ đồng. Mục tiêu năm 2026 là 15 triệu lượt khách, đặt ra yêu cầu các dự án du lịch phải đi trước một bước về hạ tầng và sản phẩm. Trong bối cảnh đó, Quần thể FLC Pleiku được kỳ vọng vừa tạo điểm nhấn du lịch, vừa thúc đẩy phát triển khu vực phía Tây tỉnh, hình thành không gian đô thị hiện đại, bền vững.