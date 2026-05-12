TP. Huế: Điều chuyển khu đất gần 20.000 m2 từ bảo tàng sang khối hành chính

Theo Ngọc Văn | 12-05-2026 - 16:20 PM | Bất động sản

UBND TP. Huế quyết định điều chuyển khu nhà, đất số 24 đường Tố Hữu, phường Vỹ Dạ, từ Bảo tàng Lịch sử sang Văn phòng UBND thành phố quản lý, sử dụng để bố trí trụ sở làm việc cho các cơ quan hành chính.

Ngày 12/5, lãnh đạo UBND TP. Huế ký quyết định điều chuyển tài sản công là khu nhà, đất số 24 đường Tố Hữu, phường Vỹ Dạ, từ Bảo tàng Lịch sử thành phố thuộc Sở Văn hóa và Thể thao sang Văn phòng UBND TP. Huế quản lý, sử dụng.

Theo quyết định, cơ sở nhà, đất này được điều chuyển với mục đích bố trí trụ sở làm việc cho các cơ quan, đơn vị thuộc khối hành chính của thành phố.

Khu nhà đất 24 Tố Hữu từng được giao cho Bảo tàng Lịch sử TP. Huế vào cuối năm 2025 nay được điều chuyển sang Văn phòng UBND thành phố quản lý, sử dụng.

UBND TP. Huế giao Văn phòng UBND thành phố chủ trì, phối hợp với Bảo tàng Lịch sử thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức bàn giao , tiếp nhận tài sản trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quyết định có hiệu lực. Việc bàn giao phải được lập biên bản theo quy định tại Nghị định số 186/2025/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng tài sản công.

Theo phương án được nêu trong quyết định, Văn phòng UBND TP. Huế sẽ phối hợp với Đảng ủy UBND thành phố, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố, Trung tâm Phục vụ hành chính công TP. Huế cùng Cổng Thông tin điện tử TP. Huế để xây dựng phương án sử dụng diện tích trụ sở phù hợp tiêu chuẩn , định mức và điều kiện thực tế của khu nhà, đất số 24 Tố Hữu.

Trường hợp sau khi bố trí đủ diện tích làm việc cho Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố cùng Văn phòng UBND TP. Huế mà vẫn còn diện tích dư thừa, Văn phòng UBND thành phố phải báo cáo UBND TP. Huế để tiếp tục xử lý theo quy định.

Khu nhà, đất này được đánh giá là chưa thực sự phù hợp với chức năng hoạt động của bảo tàng.

Ngoài ra, Văn phòng UBND TP. Huế có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ sử dụng đất, xác định giá trị tài sản để hạch toán tăng, giảm tài sản theo quy định hiện hành; đồng thời chi trả các chi phí hợp lý liên quan trực tiếp đến quá trình bàn giao, tiếp nhận tài sản.

Trước đó, vào giữa tháng 12/2025, UBND TP. Huế từng ban hành quyết định điều chuyển khu nhà, đất 24 Tố Hữu từ UBND phường Vỹ Dạ sang cho Bảo tàng Lịch sử TP. Huế quản lý, sử dụng làm cơ sở hoạt động sự nghiệp.

Khu đất này có diện tích gần 20.000 m2, từng là trụ sở UBND TP. Huế (thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế cũ), sau đó trở thành nơi làm việc của UBND quận Thuận Hóa cũ.

Đầu năm 2026, Bảo tàng Lịch sử TP. Huế đã gắn biển cơ sở mới tại số 24 Tố Hữu, tổ chức hội nghị tổng kết năm và xây dựng kế hoạch di dời hiện vật, tài liệu từ cơ sở cũ tại 268 Điện Biên Phủ về địa điểm mới. Tuy nhiên, việc di dời chưa hoàn tất thì thành phố thay đổi phương án sử dụng khu đất này.

Theo rà soát của cơ quan chức năng, cơ sở 24 Tố Hữu chưa thực sự phù hợp với chức năng bảo tàng do hạn chế về không gian trưng bày, lưu trữ hiện vật và tổ chức hoạt động chuyên môn.

