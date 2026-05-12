Đà Nẵng thắng lớn du lịch, tỷ suất lợi nhuận căn hộ cho thuê cũng cao gấp gần 3 lần Hà Nội, TPHCM

Khách quốc tế đến Đà Nẵng cao gấp 2,5 lần Hà Nội và 3,3 lần TPHCM

Du lịch 4 tháng đầu năm 2026 cả Đà Nẵng đã ghi nhận những con số cực kỳ ấn tượng. Cụ thể, tổng lượng khách do các cơ sở lưu trú trên địa bàn TP Đà Nẵng phục vụ ước đạt gần 6 triệu lượt, tăng hơn 19% so cùng kỳ 2025; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt hơn 20.000 tỷ đồng, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm 2025.

Đặc biệt, kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, du lịch Đà Nẵng thắng lớn khi nằm trong top các tỉnh thành có doanh thu và lượng khách đông hàng đầu cả nước. Với 1,46 triệu lượt khách (tăng gần 35% so với cùng kỳ năm trước), Đà Nẵng mang về 5.700 tỷ đồng (tăng gần 35%). Ước tính mỗi lượt khách chi tiêu gần 4 triệu đồng cho chuyến du lịch tại Đà Nẵng dịp này.

Đáng chú ý, phân khúc khách quốc tế tại Đà Nẵng đạt hơn 621.000 lượt, tăng 24% so với năm ngoái. Con số này cao gấp 2,5 lần Hà Nội và 3,3 lần TP HCM, đưa thành phố dẫn đầu cả nước về sức hút với khách ngoại.

Lượng khách ngoại đến Đà Nẵng áp đảo Hà Nội và TP HCM trong kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5. Ảnh: Trường Giang.

Du lịch tăng trưởng mạnh mẽ đã lan tỏa sang thị trường bất động sản, đặc biệt là phân khúc căn hộ cho thuê. Theo nghiên cứu thị trường của tập đoàn dịch vụ bất động sản DKRA, sự bùng nổ của ngành du lịch đã khiến căn hộ tại Đà Nẵng có mức lợi nhuận cho thuê ổn định từ 8-9%, cao hơn hẳn so với các thị trường lớn như Hà Nội hay TP.HCM.

Cụ thể, tại Hà Nội và TP.HCM, giá căn hộ đã tăng trưởng mạnh lên mức trung bình 100 triệu đồng/m2, đẩy mức vốn đầu tư ban đầu lên 7-10 tỷ đồng/căn hộ 2 phòng ngủ. Tuy nhiên, hiện nay giá cho thuê các căn hộ này chỉ ở mức khoảng 15-20 triệu đồng. Kết quả là lợi suất cho thuê thường chỉ dao động ở mức 3%/năm.

Ngược lại, tại Đà Nẵng, đặc biệt với các dự án ven sông Hàn, suất đầu tư ban đầu cho căn hộ cao cấp thấp hơn đáng kể, trong khi mức giá cho thuê lại ngang ngửa hoặc thậm chí vượt trội so với Hà Nội. Nhiều nhà đầu tư thực tế ghi nhận lợi suất cho thuê đạt 8-9%/năm – mức rất hấp dẫn trong bối cảnh lãi suất tiết kiệm và trái phiếu đang ở mức thấp.

Sơ hữu căn hộ 2 phòng ngủ tại tòa The Panoma thuộc dự án Sun Cosmo Residence ven sông Hàn đầu năm nay, anh Nguyễn Ngọc Phát (Hà Nội) thu về mỗi tháng 35 triệu đồng. Khảo sát cho thấy, cũng tại dự án này căn studio có giá thuê 18 triệu đồng/tháng, trong khi căn 1 phòng ngủ +1 đạt mức 25 triệu đồng.

Căn hộ cho thuê Đà Nẵng “được lòng” khách ngoại

Sự khác biệt về lợi nhuận cho thuê ở Đà Nẵng và các thị trường lớn như Hà Nội và TPHCM nằm ở đối tượng khách thuê. Tại Hà Nội và TP.HCM, khách thuê chủ yếu là người lao động, nhân viên văn phòng và hộ gia đình nội địa, với nhu cầu tập trung vào giá cả phải chăng. Điều này khiến mặt bằng cho thuê khó đẩy lên cao.

Còn tại Đà Nẵng, các căn hộ trung tâm ven sông Hàn lại thu hút đúng tệp khách cao cấp: chuyên gia nước ngoài và du khách dài ngày. Họ lựa chọn Đà Nẵng vì đây là “điểm đến kép” – vừa là trung tâm tài chính, kinh tế đang phát triển, vừa là điểm du lịch nghỉ dưỡng an toàn giữa biến động toàn cầu. Tệp khách này sẵn sàng chi trả mức giá cao để sở hữu không gian sống chuẩn resort, view sông thoáng đãng và tiện ích cao cấp, vừa sinh thái, vừa gần phố thị.

Đà Nẵng thu hút đông đảo chuyên gia quốc tế. Ảnh: Trường Giang.

Hơn thế nữa, thị trường Hà Nội và TP.HCM đã phát triển ổn định, quỹ đất trung tâm khan hiếm và tốc độ tăng giá đã chậm lại. Trong khi đó, Đà Nẵng đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới với định hướng trở thành trung tâm kinh tế mở của khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Đặc biệt, quỹ đất mặt sông Hàn ngày càng cạn kiệt. Bất động sản mặt nước trung tâm vốn đã hiếm nay càng trở thành tài sản hữu hạn, mang lại dư địa tăng giá vốn rất lớn cho nhà đầu tư sớm.

Quan sát thị trường hiện nay cho thấy, phân khúc căn hộ ở TP. Đà Nẵng đang rất sôi động với hàng loạt dự án mới từ các chủ đầu tư lớn như: Sun Group, FUTA Land, FPT City, Masterise, BRG…với hàng loạt dự án nổi bật tập trung ở khu vực ven biển, các khu đô thị mới như Nam Hòa Xuân, Ngũ Hành Sơn…

Nguồn cung sơ cấp tiếp tục tăng trưởng, với 15 dự án, ghi nhận mức tăng gấp 2,5 lần so với cùng kỳ. Thanh khoản thị trường tiếp tục cải thiện rõ rệt khi ghi nhận hơn 1.600 căn hộ được tiêu thụ, gấp 10,4 lần so với cùng kỳ.

Lượng khách quan tâm cũng khá lớn. Sự bùng nổ của thị trường căn hộ tại Nam Đà Nẵng được thể hiện rõ nét qua việc ra mắt gần đây của tòa tháp tòa tháp Symphony 5, thu hút gần 1.000 nhà đầu tư quan tâm. Được biết, 3 tòa 1,2,3 tại Sun Symphony Residence sẽ lần lượt bàn giao trong năm nay.

Tổ hợp căn hộ chung cư cao cấp ven sông Hàn có mức giá thuê vượt trội trên thị trường. Ảnh: Trường Giang.

Không chỉ giải quyết bài toán cho thuê, sản phẩm căn hộ tại Đà Nẵng còn sở hữu tiềm năng tăng giá mạnh mẽ. Theo Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam (VARS IRE), so với quý I/2019, chỉ số giá căn hộ tại đây đã tăng khoảng 68%. Hiện tại, giá bán sơ cấp duy trì mức tăng 10 - 15%/năm, trong khi giá giao dịch thứ cấp tăng đến 30 - 35%.

Đặc biệt, mặt bằng giá hiện tại căn hộ chung cư Đà Nẵng được đánh giá mới chạm ngưỡng 2/3 so với đỉnh trần. Thị trường căn hộ được dự báo sẽ duy trì sức nóng đến hết năm 2026, nên đây là thời điểm vàng để các nhà đầu tư "xuống tiền" trước khi dòng vốn chuyển hướng sang các phân khúc khác.