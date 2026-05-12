Cơ hội sở hữu căn hộ hạng sang Đà Nẵng chỉ từ 560 triệu đồng, miễn phí quản lý 3 năm

Chỉ 10% vốn ban đầu, sở hữu nhà ngay

Theo thông lệ thị trường, để sở hữu bất động sản phân khúc cao cấp, nhà đầu tư thường phải chuẩn bị nguồn vốn đối ứng (vốn tự có) từ 20% đến 30% giá trị sản phẩm. Tuy nhiên, Regal Group vừa công bố chính sách mới tại dự án Regal Complex, kéo giảm tỷ lệ vốn tự có để ký Hợp đồng mua bán (HĐMB) xuống chỉ còn 10%.

Cụ thể, với một căn hộ 2 phòng ngủ có giá trị khoảng 5,6 tỷ đồng (đã bao gồm VAT), thay vì chuẩn bị khoản tiền mặt gần 1,7 tỷ đồng theo khung thông thường, nhà đầu tư chỉ cần thanh toán khoản đảm bảo 560 triệu đồng là đã có thể ký HĐMB, dự kiến trong tháng 06/2026.

Giới phân tích đánh giá, việc hạ tỷ lệ thanh toán ban đầu xuống 10% là một bước đi chiến lược, giúp giảm áp lực dòng tiền, mở ra cơ hội tiếp cận tài sản hạng sang cho những nhà đầu tư trẻ hoặc những người đang phân bổ vốn ở nhiều kênh khác nhau.

Miễn lãi 2 năm và "chốt chặn" trần lãi suất 8.5%

Bên cạnh đòn bẩy về vốn ban đầu, rủi ro biến động lãi suất thả nổi luôn là bài toán khiến người mua nhà e ngại. Nhằm giải quyết điểm nghẽn này, chủ đầu tư đã thiết lập một "lớp khiên" tài chính hai giai đoạn cho khách hàng vay vốn.

Giai đoạn đầu, đối với khoản giải ngân 40% (tương đương khoảng 2,24 tỷ đồng cho căn hộ 5,6 tỷ), khách hàng được hưởng đặc quyền ân hạn nợ gốc và hỗ trợ lãi suất 0% trong suốt 24 tháng (từ tháng 06/2026 đến thời điểm nhận bàn giao dự kiến vào Quý I/2028). Điều này đồng nghĩa, trong gần 2 năm chờ nhận nhà, chi phí tài chính của người mua bằng 0.

Giai đoạn hai, Regal Complex cam kết cố định mức lãi suất tối đa chỉ 8,5%/năm trong 24 tháng tiếp theo (sau khi hết thời gian hỗ trợ lãi suất 0%). Trong kịch bản thị trường biến động đẩy lãi suất thả nổi lên mức 12% - 14%/năm, nhà đầu tư vẫn được an toàn trong vùng trần 8,5%. Chính sách này giúp khách hàng chủ động được lộ trình tài chính trong ít nhất 4 năm đầu tiên và ước tính tiết kiệm hàng trăm triệu đồng tiền trả lãi.

4 năm thanh toán giãn: Nhận nhà trước, trả tiền sau

Điểm khác biệt lớn nhất trong chính sách lần này là lộ trình thanh toán được kéo dài lên đến 4 năm (48 tháng). Thông thường, khách hàng phải hoàn tất phần lớn nghĩa vụ tài chính tại thời điểm nhận bàn giao. Tuy nhiên, tại Regal Complex, ngay cả sau khi đã nhận nhà vào quý I/2028, khách hàng vẫn tiếp tục được giãn tiến độ thanh toán thêm 2 năm sau đó.

Việc giãn tiến độ lên đến 4 năm giúp nhà đầu tư nắm thế chủ động hoàn toàn. Khách hàng có thể nhận bàn giao để ở hoặc đưa vào khai thác kinh doanh ngay, dùng chính dòng tiền từ việc vận hành để chi trả cho các đợt thanh toán tiếp theo. Đây được xem là giải pháp " hệ sinh thái dòng tiền", giúp tối ưu hóa tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu một cách tối đa.

Giải bài toán lợi suất từ khâu vận hành

Theo công bố, người mua nhà sẽ được miễn 100% phí quản lý tòa nhà trong 3 năm đầu tiên. Đáng chú ý, với tệp khách hàng có nhu cầu kinh doanh lưu trú và ủy thác cho thương hiệu Regal/Icity Hotels, mức phí quản lý vận hành chỉ áp dụng ở mức 5% doanh thu/tháng. Con số này cạnh tranh hơn hẳn so với mức trung bình từ 10% - 20% trên thị trường hiện nay. Khách hàng sau khi nhận nhà cho thuê trong 2 năm là giá trị lợi khoảng 800 triệu đồng đây chính là điểm khác biệt lớn của Regal Group so các chủ đầu tư lớn khác.

Tổng mức chiết khấu chạm mốc 28%

Ngoài ra, nhằm tạo sức cầu cho giai đoạn đầu, chủ đầu tư áp dụng chính sách chiết khấu booking dành riêng cho 100 căn đầu tiên với tỷ lệ: 9% cho căn 3 phòng ngủ, 8% cho căn 2 phòng ngủ và 5% cho căn 1 phòng ngủ (+1). Nếu cộng gộp thêm chiết khấu cho khách hàng thân thiết theo hạng thẻ Regal Homes (lên đến 5%) và ưu đãi mua sỉ (1%/căn), tổng mức giảm trừ có thể chạm ngưỡng 28%.

Đại diện Regal Group cho biết, lộ trình giới thiệu sản phẩm sẽ được chia làm hai giai đoạn. Từ ngày 09/05 đến 11/05/2026, quyền ưu tiên giữ chỗ được dành riêng cho cộng đồng cư dân hiện hữu của dự án và hệ sinh thái Regal Homes. Sau đó, từ ngày 12/05/2026, rổ hàng sẽ chính thức được mở rộng ra toàn bộ khách hàng.

Có thể thấy, với bộ giải pháp đồng bộ: Hạ rào cản vốn ban đầu – Bảo hiểm lãi suất – Thanh toán giãn- Khai thác cho thuê các chủ đầu tư như Regal Group đang cho thấy sự chủ động trong việc đồng hành cùng khách hàng, qua đó thúc đẩy thanh khoản thị trường trong chu kỳ phát triển mới.