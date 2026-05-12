Tập đoàn của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo trình phương án đầu tư tuyến metro số 4

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch HĐQT Sovico.

Mới đây, Tập đoàn Sovico đã có tờ trình gửi Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM về phương án hướng tuyến, vị trí công trình trên tuyến của dự án metro số 4 (Đông Thạnh - Hiệp Phước).

Theo đó, metro số 4 đi qua 22 phường xã tại TP.HCM với tổng chiều dài toàn tuyến 43km, gồm 18,2km đoạn đi ngầm, 24,8km đi trên cao. Tuyến sẽ bố trí 30 nhà ga, gồm 13 ga ngầm, 17 ga trên cao; depot dự kiến đặt tại 2 vị trí ở xã Đông Thạnh và xã Hiệp Phước.

Về hướng tuyến, metro số 4 bắt đầu tại depot Đông Thạnh, kết thúc tại ga Hiệp Phước và chủ yếu đi theo các trục: đường quy hoạch khu vực xã Đông Thạnh và Thạnh Xuân - Hà Huy Giáp - Nguyễn Oanh - đường Trường Sơn - Nguyễn Văn Trỗi - Hai Bà Trưng - Lê Lợi - Trần Hưng Đạo - Đề Thám - Khánh Hội - Nguyễn Hữu Thọ - đường quy hoạch khu vực xã Hiệp Phước.

Doanh nghiệp đề xuất đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao), thanh toán bằng quỹ đất kết hợp phát triển mô hình đô thị TOD. Nếu các thủ tục pháp lý hoàn tất sớm và được thành phố chấp thuận, nhà đầu tư dự kiến có thể khởi công dự án vào quý I/2027.

Metro số 4 Đông Thạnh - Hiệp Phước đóng vai trò kết nối chiến lược giữa khu vực trung tâm TP. Hồ chí Minh với đô thị mới phía bắc Củ Chi, khu nam Nhà Bè - Hiệp Phước cùng các vùng lân cận. Đây là một trong những tuyến metro xuyên tâm quan trọng bậc nhất của TP. Hồ chí Minh, không chỉ giảm ùn tắc, tăng năng lực kết nối giao thông, mà còn tạo động lực mở rộng không gian đô thị theo hướng đa cực.

Tháng 4 vừa qua, Tập đoàn Sovico cũng đã trình đề xuất nghiên cứu đầu tư tuyến metro số 5 (đoạn Đa Phước - Long Trường). Đề xuất này đã được TPHCM thống nhất chủ trương, giao cho Sovico tiến hành khảo sát, lập đề xuất dự án kết hợp với nghiên cứu không gian TOD dọc tuyến và dự kiến nộp phương án trong quý II.﻿

Trước đó, hồi giữa tháng 3, ﻿Tập đoàn Sovico đề xuất tham gia đầu tư 5 dự án giao thông với tổng mức đầu tư ước tính gần 100.000 tỷ đồng. Các dự án tập trung vào những trục kết nối quan trọng giữa TP.HCM với khu vực lân cận, bao gồm hệ thống vành đai, tuyến đường ven sông và các trục kết nối cảng.

Sovico Group là doanh nghiệp hoạt động đa ngành từ bất động sản, tài chính, hàng không đến năng lượng dưới sự điều hành của Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Phương Thảo. ﻿Tập đoàn là cổ đông sáng lập của hãng hàng không Vietjet Air, đồng thời là cổ đông lớn nhất của HDBank.﻿

Hiện, đơn vị này sở hữu nhiều khu nghỉ dưỡng như Furama Đà Nẵng, Ana Mandara Cam Ranh, Evason Ana Mandara Nha Trang...