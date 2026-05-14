Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cận cảnh giải phóng mặt bằng các cây cầu bắc qua sông Hồng

Theo Nguyễn Hưởng - Hữu Hưng | 14-05-2026 - 15:10 PM | Bất động sản

Công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công 4 dự án cầu gồm Thượng Cát, Tứ Liên, Trần Hưng Đạo và Ngọc Hồi đang được triển khai khẩn trương.

Cùng với tiến độ thi công 4 cây cầu mới ở Hà Nội gồm Thượng Cát, Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi xây dựng vượt sông Hồng với tổng vốn hơn 55.000 tỉ đồng, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đang được các lực lượng chức năng và người dân phối hợp triển khai khẩn trương.

Cận cảnh giải phóng mặt bằng cầu Trần Hưng Đạo và các dự án cầu sông Hồng - Ảnh 1.

Công tác giải phóng mặt bằng đang được triển khai khẩn trương tại phố Vạn Kiếp

Những ngày đầu tháng 5, phố Vạn Kiếp (phường Hồng Hà, TP Hà Nội) vốn đông đúc dân cư, buôn bán sầm uất nay hàng loạt căn nhà đã được tháo dỡ để phục vụ dự án xây dựng cầu Trần Hưng Đạo. Dọc tuyến phố, nhiều căn nhà chỉ còn trơ khung bê tông, tường gạch đổ sập, mái tôn bị bóc dỡ nằm la liệt. Hàng trăm hộ dân thuộc diện thu hồi đất đã chủ động tháo dỡ công trình, thu dọn đồ đạc, di dời tài sản đến nơi ở mới, sẵn sàng bàn giao mặt bằng để bảo đảm tiến độ thực hiện dự án trọng điểm của Thủ đô.

Gắn bó với khu phố này hàng chục năm, bà L.Th.H. (60 tuổi) cho biết nơi đây lưu giữ nhiều kỷ niệm của cả gia đình trong những năm tháng khó khăn. Bản thân bà và các con đều làm việc tại khu vực Hoàn Kiếm nên việc phải rời căn nhà gắn bó lâu năm khiến gia đình không khỏi chạnh lòng.

Theo bà H., người dân trong khu vực đều biết nơi đây nằm trong quy hoạch phục vụ công trình giao thông. Vì vậy, khi thành phố triển khai chủ trương, gia đình bà cũng như nhiều hộ dân đều đồng thuận, sẵn sàng bàn giao mặt bằng sớm.

Cận cảnh giải phóng mặt bằng cầu Trần Hưng Đạo và các dự án cầu sông Hồng - Ảnh 2.

Hàng loạt căn nhà đã được tháo dỡ để phục vụ dự án xây dựng cầu Trần Hưng Đạo

"Dù cuộc sống trước mắt có phần xáo trộn nhưng gia đình tôi ủng hộ chủ trương của thành phố, tất cả vì lợi ích chung và tương lai của Thủ đô. Chúng tôi chỉ mong sớm ổn định nơi ở để cuộc sống không bị ảnh hưởng kéo dài"- bà H. chia sẻ.

Theo UBND phường Hồng Hà, tổng diện tích thu hồi trên địa bàn phường là 44.486,8 m2, tương ứng 335 trường hợp. Đến nay, phường đã hoàn thành phê duyệt 100% phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, bảo đảm đúng quy định và tiến độ đề ra.

Cận cảnh giải phóng mặt bằng cầu Trần Hưng Đạo và các dự án cầu sông Hồng - Ảnh 3.

Dự án cầu Trần Hưng Đạo là một trong những công trình giao thông trọng điểm của Hà Nội, có tổng mức đầu tư khoảng 16.000 tỉ đồng.

Tương tự, tại ngõ 310 Nghi Tàm (phường Tây Hồ), công tác giải phóng mặt bằng diễn ra vô cùng khẩn trương, quyết liệt; hàng trăm hộ dân, xí nghiệp, cửa hàng đang di dời bàn giao đất, tạo đà để công trình trọng điểm sớm triển khai thi công dự án cầu Tứ Liên.

Tại xã Thiên Lộc, chính quyền cũng đã bàn giao đủ 100% mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai thi công dự án cầu Thượng Cát và đường hai đầu cầu.

Cận cảnh giải phóng mặt bằng cầu Trần Hưng Đạo và các dự án cầu sông Hồng - Ảnh 4.

Trên công trường cầu Trần Hưng Đạo, nhiều hạng mục đang được triển khai đồng loạt, từ cọc khoan nhồi, bệ trụ đến cầu dẫn

Cận cảnh giải phóng mặt bằng cầu Trần Hưng Đạo và các dự án cầu sông Hồng - Ảnh 5.

Cầu Thượng Cát khởi công từ 8-10-2025, sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố, với tổng mức đầu tư hơn 7.300 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành trong năm 2027.

Cận cảnh giải phóng mặt bằng cầu Trần Hưng Đạo và các dự án cầu sông Hồng - Ảnh 6.

Dự án được triển khai với điểm đầu tại Km3+504 trên đường Kỳ Vũ (phường Thượng Cát) và điểm cuối tại Km8+731, kết nối với quốc lộ 23B (xã Thiên Lộc)

Cận cảnh giải phóng mặt bằng cầu Trần Hưng Đạo và các dự án cầu sông Hồng - Ảnh 7.

Đến nay, chính quyền cũng đã bàn giao đủ 100% mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai thi công dự án cầu Thượng Cát và đường hai đầu cầu

Cận cảnh giải phóng mặt bằng cầu Trần Hưng Đạo và các dự án cầu sông Hồng - Ảnh 8.

Cầu Tứ Liên - công trình vượt sông Hồng và sông Đuống - được khởi công trong năm 2025, có tổng mức đầu tư gần 20.000 tỉ đồng, với chiều dài toàn tuyến khoảng 5,15 km.

Cận cảnh giải phóng mặt bằng cầu Trần Hưng Đạo và các dự án cầu sông Hồng - Ảnh 9.

Dự án bắt đầu từ đường Nghi Tàm (phường Hồng Hà) và kết thúc tại khu vực đường Trường Sa (địa bàn Đông Anh), tạo thêm một trục kết nối mới giữa khu vực nội đô với phía Bắc sông Hồng.

Cận cảnh giải phóng mặt bằng cầu Trần Hưng Đạo và các dự án cầu sông Hồng - Ảnh 10.

Cùng với thi công, công tác giải phóng mặt bằng được triển khai khẩn trương tại khu vực ngõ 310 Nghi Tàm. Tổng diện tích thu hồi tại phường Hồng Hà lên tới gần 294.000m2, tương ứng 732 thửa đất, bao gồm đất ở, đất nông nghiệp, khu bãi bồi và phần diện tích do các tổ chức quản lý.

Cận cảnh giải phóng mặt bằng cầu Trần Hưng Đạo và các dự án cầu sông Hồng - Ảnh 11.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội, dự án cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu đã giải phóng gần xong mặt bằng

Cận cảnh giải phóng mặt bằng cầu Trần Hưng Đạo và các dự án cầu sông Hồng - Ảnh 12.

Dự án cầu Ngọc Hồi - công trình cầu dây văng trọng điểm trên tuyến Vành đai 3,5, có tổng mức đầu tư 11.844 tỉ đồng, với chiều dài khoảng 7,5 km, kết nối khu vực Thanh Trì (Hà Nội) với Văn Giang (Hưng Yên).

Cận cảnh giải phóng mặt bằng cầu Trần Hưng Đạo và các dự án cầu sông Hồng - Ảnh 13.

Dự án được kỳ vọng góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng và dự kiến thông xe vào thời điểm diễn ra APEC năm 2027.

Cận cảnh giải phóng mặt bằng cầu Trần Hưng Đạo và các dự án cầu sông Hồng - Ảnh 14.

Công tác giải phóng mặt bằng cũng đang được diễn ra khẩn trương

Cận cảnh giải phóng mặt bằng cầu Trần Hưng Đạo và các dự án cầu sông Hồng - Ảnh 15.

Theo Nguyễn Hưởng - Hữu Hưng

Người Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam sẽ xây sân bay gần 500ha trên mặt nước tại tỉnh có đường biển dài nhất cả nước

Lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam sẽ xây sân bay gần 500ha trên mặt nước tại tỉnh có đường biển dài nhất cả nước Nổi bật

Thị trường ra sao khi TPHCM không xây chung cư cao tầng ở trung tâm?

Thị trường ra sao khi TPHCM không xây chung cư cao tầng ở trung tâm? Nổi bật

Choáng ngợp siêu dinh thự cho giới tài phiệt của Sunshine Group: Diện tích 2.500m2, trải dài 11km ven sông nằm ngay trục kết nối với Ciputra

Choáng ngợp siêu dinh thự cho giới tài phiệt của Sunshine Group: Diện tích 2.500m2, trải dài 11km ven sông nằm ngay trục kết nối với Ciputra

15:08 , 14/05/2026
Việt Nam sắp sở hữu một công trình lớn nhất hành tinh, do Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm nên kỳ tích với tốc độ thi công thần tốc

Việt Nam sắp sở hữu một công trình lớn nhất hành tinh, do Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm nên kỳ tích với tốc độ thi công thần tốc

15:07 , 14/05/2026
Sau 5 tháng khởi công, tuyến cao tốc “xuyên rừng đẹp nhất” Việt Nam do Tập đoàn Sơn Hải đầu tư hiện ra sao?

Sau 5 tháng khởi công, tuyến cao tốc “xuyên rừng đẹp nhất” Việt Nam do Tập đoàn Sơn Hải đầu tư hiện ra sao?

15:05 , 14/05/2026
Xuân Cầu Holdings và Sunshine Group sắp khởi công khách sạn khoáng nóng đẳng cấp bậc nhất Việt Nam, chỉ cách trung tâm Hoàn Kiếm 12km

Xuân Cầu Holdings và Sunshine Group sắp khởi công khách sạn khoáng nóng đẳng cấp bậc nhất Việt Nam, chỉ cách trung tâm Hoàn Kiếm 12km

14:32 , 14/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên