Sau 5 tháng khởi công, tuyến cao tốc “xuyên rừng đẹp nhất” Việt Nam do Tập đoàn Sơn Hải đầu tư hiện ra sao?

Theo Báo Lâm Đồng, ngày 13/5, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng đã chủ trì buổi làm việc với các đơn vị liên quan nhằm rà soát tình hình triển khai dự án đường bộ cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1, trong năm 2026, tỉnh Lâm Đồng đã bố trí khoảng 337 tỷ đồng cho dự án. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, toàn bộ nguồn vốn này vẫn chưa được giải ngân.

Nguyên nhân chủ yếu được xác định là do hệ thống hồ sơ phục vụ thi công chưa hoàn thiện, bao gồm hồ sơ khai thác vật liệu xây dựng, vị trí bãi đổ thải, thiết kế kỹ thuật và bản vẽ thi công chi tiết.

Về công tác thi công, hiện phía nhà đầu tư đã bắt đầu huy động máy móc, thiết bị tại các nút giao Lý Thái Tổ và ĐT.721 để tiến hành san gạt, phát quang mặt bằng, chuẩn bị cho các bước thi công tiếp theo. Theo kế hoạch chi tiết, các đoạn tuyến ưu tiên gồm Km72 – Km76 và Km108 – Km114 sẽ được triển khai thi công ngay trong tháng 5/2026.

Trong khi đó, công tác giải phóng mặt bằng tiếp tục là “nút thắt” lớn nhất ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ dự án. Tại cuộc họp, đại diện các địa phương cho biết việc áp giá bồi thường, kiểm đếm và hoàn thiện hồ sơ pháp lý còn gặp nhiều vướng mắc, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất và người dân.

Đại diện nhà đầu tư, ông Nguyễn Viết Hải, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sơn Hải cũng kiến nghị tỉnh sớm bàn giao khoảng 10 km mặt bằng sạch tại xã Đạ Huoai và Phường 2. Theo ông, nếu có đủ mặt bằng, giá trị giải ngân của dự án có thể đạt trên 3.000 tỷ đồng.

Dự án cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc được khởi công ngày 19/12/2025, với tổng chiều dài 66 km, tổng mức đầu tư hơn 18.000 tỷ đồng. Trong đó, đoạn qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng dài 55 km, gồm 33 km đi qua đất rừng và 22 km qua đất của các tổ chức, cá nhân.

Khi hoàn thành, tuyến cao tốc này được kỳ vọng sẽ giảm tải đáng kể cho Quốc lộ 20, đặc biệt tại khu vực đèo Bảo Lộc. Đồng thời, thời gian di chuyển từ TP.HCM đến trung tâm Lâm Đồng sẽ rút ngắn từ khoảng 7 giờ xuống còn 3–3,5 giờ, qua đó mở rộng không gian phát triển, thúc đẩy liên kết vùng, nhất là trong các lĩnh vực du lịch, logistics và nông nghiệp công nghệ cao.