Dự án Mở rộng về phía Đông Khu du lịch Hải Giang Merry Land do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Quy Nhơn Golf (doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Hưng Thịnh) thực hiện, địa điểm triển khai tại một phần Phân khu 4 và Phân khu 5 thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội, phường Quy Nhơn Đông.

Nguyên nhân chấm dứt là do nhà đầu tư tự quyết định dừng dự án và đã hoàn tất thủ tục thông báo kèm hồ sơ liên quan vào ngày 15/4/2026.

Trên cơ sở này, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai yêu cầu các bên liên quan gồm Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Quy Nhơn Golf, CTCP Dịch vụ giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn và CTCP Tập đoàn Hưng Thịnh khẩn trương thực hiện các thủ tục thanh lý dự án đầu tư (nếu có), đồng thời hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ của nhà đầu tư theo quy định pháp luật.

Dự án Mở rộng về phía Đông Khu du lịch Hải Giang Merry Land trước đó được chấp thuận chủ trương đầu tư từ tháng 7/2021. Đến cuối năm 2021, liên danh CTCP Dịch vụ giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn và CTCP Tập đoàn Hưng Thịnh được chấp thuận là nhà đầu tư thực hiện dự án. Đến tháng 8/2024, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Quy Nhơn Golf chính thức được công nhận là doanh nghiệp dự án.

Về quy mô, dự án có diện tích gần 72 ha, nằm liền kề phía Tây Khu du lịch Hải Giang Merry Land hiện hữu (quy mô hơn 600 ha). Ranh giới dự án tiếp giáp các trục giao thông và khu chức năng quan trọng trong Khu kinh tế Nhơn Hội, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các loại hình du lịch nghỉ dưỡng, thương mại và thể thao.

Theo thiết kế ban đầu, dự án bao gồm khu sân tập golf cùng các công trình phụ trợ, khu biệt thự nghỉ dưỡng phục vụ sân golf và tổ hợp dịch vụ – thương mại du lịch. Tổng mức đầu tư được xác định hơn 1.825 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư khoảng 274 tỷ đồng, phần còn lại huy động từ các nguồn hợp pháp khác. Tiến độ triển khai dự kiến trong vòng 36 tháng kể từ thời điểm được giao đất, cho thuê đất.

Trong quá trình triển khai, dự án từng được địa phương thúc đẩy hoàn thiện các thủ tục quy hoạch chi tiết 1/500 cũng như hồ sơ pháp lý liên quan nhằm đảm bảo tiến độ. Tuy nhiên, đến nay, nhà đầu tư đã quyết định dừng dự án khi chưa hoàn tất toàn bộ các bước phát triển theo kế hoạch.

Đáng chú ý, dự án này từng nằm trong danh mục các dự án trọng điểm kêu gọi đầu tư giai đoạn 2025–2030 của tỉnh Gia Lai, với định hướng mở rộng tổ hợp du lịch – nghỉ dưỡng – thương mại – giải trí quy mô lớn tại bán đảo Phương Mai. Theo giới thiệu của UBND tỉnh Gia Lai, Dự án có diện tích 233,57 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 10.000 tỷ đồng, cơ sở hạ tầng đang hoàn thiện và đồng bộ.

Theo quy hoạch dài hạn, khu vực này được kỳ vọng trở thành trung tâm du lịch biển cao cấp, kết nối trực tiếp với các điểm đến nổi tiếng như Eo Gió, Kỳ Co, chùa Ông Núi hay đồi cát Phương Mai.

Bên cạnh đó, với lợi thế địa hình và quỹ đất lớn, dự án còn được định vị phục vụ đa dạng phân khúc như du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch golf, MICE, y tế và các loại hình dịch vụ giá trị gia tăng cao. Đây cũng được xem là một trong những động lực quan trọng nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương theo hướng dịch vụ – du lịch.

Trước đó, UBND tỉnh Gia Lai giới thiệu về dự án và cho rằng Đđây là một trong những điểm sàng đầu tư BĐS nghỉ dưỡng - du lịch biển tại miền Trung trong giai đoạn tới.